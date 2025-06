Dohoda, jakou svět neviděl? Trumpovy sliby zůstaly jen na papíře

Obě vlády prezentovaly dohodu jako hotovou věc, ale podle britských byznysových kruhů zatím není nic jisté. „Dokud to není podepsané, není to hotové,“ uvedl jeden z předních zástupců britského podnikatelského sektoru. Podle něj sice zatím není důvod se domnívat, že by dohoda měla zcela padnout, ale neexistuje žádný harmonogram implementace.

Trump sice 23. května na své síti Truth Social napsal, že dohoda „probíhá dobře pro obě strany“, ale v britském parlamentu Starmer přiznal, že může trvat ještě několik týdnů, než začne platit.

Ministr obchodu Jonathan Reynolds se tento týden v Paříži snažil tlačit na amerického obchodního zástupce Jamiesona Greera, aby určil termíny, kdy cla skutečně padnou. Podle britské strany existuje „sdílená vůle“ odstranit tarifní překážky co nejdříve, ale obě strany postupují po malých krůčcích.

Zástupci firem jako Jaguar Land Rover nebo Tata Steel mezitím před poslanci popsali, jak jejich podnikání tvrdě dopadají americká cla. Jaguar musel dočasně zastavit export do USA a i po jeho obnovení je nucen promítat vyšší náklady do cen pro zákazníky. Tata Steel uvedla, že i současná 25% cla jsou pro firmu „mimořádně obtížná“. Pokud by vstoupila v platnost 50% cla, která Trump avizoval pro ostatní země, ale Velkou Británii zatím vyňal, dopad by byl ještě horší.

Spojené státy přitom podle exekutivního příkazu mohou Británii tato vyšší cla kdykoli uvalit – například pokud podlehodnotí, že Spojené království neplní závazky z dohody. Ty zahrnují například odstranění čínských surovin z britských dodavatelských řetězců a větší přístup pro americké chovatele hovězího masa na britský trh.

Britští výrobci nyní čekají na přesné právní znění dohody, které má upřesnit například podmínky celních kvót pro automobilky a pravidla původu. Ta by mohla být problémem zejména pro britské producenty elektromobilů, kteří dovážejí baterie z Číny.

Sam Lowe, odborník na obchodní politiku ze společnosti Flint Global, připouští, že by přínosy dohody mohly být zpětně přiznány od 8. května, ale ujištění zatím není. „Zatím není nic jisté,“ dodává.

Zatímco Starmer se snaží veřejnosti prezentovat dohodu jako úspěch, opozice a firmy žádají větší transparentnost a konkrétní termíny. „Jediné, co se reálně změnilo, je oznámení. Cla jsou stále stejná,“ uvedl konzervativní stínový ministr obchodu Andrew Griffith.

Na pozadí „historické“ dohody tak panuje nejistota a zklamání. I když Spojené království získalo krátkodobou výjimku z nejtvrdších opatření, celní překážky zůstávají a pro britské firmy představují vážný problém.