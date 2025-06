Mír na Ukrajině je jen iluze. Podle zpravodajců na něj Putin nepřistoupí

Putinovy cíle se podle DIA od začátku invaze v únoru 2022 prakticky nezměnily – usiluje o to, aby Ukrajina zůstala mimo NATO a byla donucena vzdát se velké části svého území. „Putin je téměř jistě odhodlán dosáhnout vítězství a jeho strategické ambice zůstávají stejné – zajistit neutralitu Ukrajiny a rozdělit její území,“ uvádí se ve zprávě.

Navzdory sporadickým mírovým návrhům a diplomatickým signálům zůstává Kreml podle zpravodajců ochoten pokračovat v bojových operacích minimálně do konce roku 2025. Putin kategoricky odmítá možnost, že by Ukrajina někdy vstoupila do Severoatlantické aliance, a zároveň požaduje její úplné stažení z okupovaných částí Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské oblasti.

Zpráva však zároveň varuje, že ruské vojenské možnosti byly vážně oslabeny. Od počátku invaze ztratila ruská armáda více než 10 000 kusů bojové techniky, včetně přes 3 000 tanků, 250 letounů a vrtulníků a nejméně 10 válečných lodí. Co se týče lidských ztrát, americká DIA odhaduje více než 700 000 padlých a zraněných, přičemž ukrajinské zdroje hovoří o čísle blížícím se 980 000.

Navzdory těmto rozsáhlým ztrátám ruské vedení nadále věří, že strategie vyčerpávání Ukrajiny přinese kýžený výsledek. Zpravodajci uvádějí, že Putin spoléhá na postupné oslabení ukrajinských kapacit a na ochabnutí západní podpory. Moskva sází na čas jako klíčový faktor, přičemž očekává, že trpělivost a výdrž Ukrajiny i jejích spojenců se postupně vyčerpá.

Zpráva však rovněž konstatuje, že Kreml si je vědom limitů své konvenční síly a snaží se vyhnout přímé konfrontaci s NATO. Ztráty na Ukrajině podle DIA natolik oslabily ruský vojenský potenciál, že země není schopna vést rozsáhlý konflikt proti Západu. Toto omezení by mělo podle analytiků přetrvat nejméně další tři roky.

Moskva se však stále aktivně věnuje jiným formám boje. Zpráva upozorňuje na rostoucí množství asymetrických útoků, zejména v oblasti kybernetiky a informační války. Rusko podle ní zůstává schopno vést sabotáže, šířit dezinformace a provádět skryté operace. Od začátku roku 2024 bylo v Evropě odhaleno několik případů žhářství, sabotáží a dokonce pokusů o atentát, které západní služby přisuzují prokremelským strukturám.

Ačkoli ruský postup na frontě zůstává pomalý a ztráty dramatické, Kreml podle DIA nehodlá měnit svou strategii. Putinův režim se nadále soustředí na dlouhodobé oslabování Ukrajiny a věří, že vytrvalostí může dosáhnout svých cílů. Konflikt tak pravděpodobně zůstane vleklý a bude nadále destabilizovat evropský bezpečnostní prostor.