Carney na USA nenechal nit suchou. Trumpovu administrativu po úniku informací tvrdě zkritizoval

Carney zdůraznil, že aliance sdílející zpravodajské informace v rámci sítě Five Eyes – tedy Kanada, Spojené státy, Velká Británie, Austrálie a Nový Zéland – se z této chyby musí poučit. „Když dojde k úniku citlivých informací, je naprosto klíčové zajistit, aby se to neopakovalo,“ prohlásil Carney při návštěvě Halifaxu v provincii Nové Skotsko.

„Je to velmi vážná záležitost a je nutné se z ní poučit.“ Premiér svá slova pronesl během kampaně před dubnovými federálními volbami v Kanadě.

„Máme se Spojenými státy velmi pevné zpravodajské partnerství v rámci Five Eyes. Chyby se stávají, ale důležité je, jak na ně reagujeme,“ uvedl. „Neměly by se popírat, ale měly by být jasně a transparentně řešeny.“

Zpráva magazínu The Atlantic, který únik informací odhalil, způsobila značné pozdvižení mezi americkými bezpečnostními experty i členy Kongresu.

Podle serveru Politico se nyní spekuluje, že by odpovědnost za incident mohl nést Mike Waltz, poradce pro národní bezpečnost v Bílém domě. Prezident Donald Trump však v úterním rozhovoru pro NBC News vyjádřil Waltzovi důvěru.

Carneyho kritika přichází v době, kdy jsou vztahy mezi Kanadou a USA napjaté. Trump otevřeně hrozí Kanadě zavedením nových cel a dokonce naznačil, že by ji mohl anektovat jako 51. stát Spojených států.

Carney, který 9. března nahradil Justina Trudeaua ve funkci premiéra a lídra Liberální strany, zatím s Trumpem nejednal. Jasně však dal najevo, že se s americkým prezidentem setká pouze tehdy, pokud bude respektovat kanadskou suverenitu.