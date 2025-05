Trump: Potřetí vládnout nebudu. Grónsko můžeme převzít silou, a v případě Kanady...

Plánovaná oslava 250. výročí americké armády by se letos mohla proměnit v jednu z největších vojenských přehlídek v moderní historii Spojených států – a to právě na počest prezidentových 79. narozenin. Podle dokumentů získaných agenturou Associated Press se jedná o operaci zahrnující více než 6 600 vojáků, 150 vozidel, 50 vrtulníků, sedm armádních orchestrů a tisíce civilistů.