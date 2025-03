Budeme bránit Polsko plnou silou, vzkázal Rutte do Kremlu

Rutteho poznámky přicházejí poté, co americký prezident Donald Trump některými vyjádřeními vzbudil pochybnosti o americkém závazku ke kolektivní obraně v rámci NATO. Politický šéf aliance zároveň ocenil Varšavu za to, že jde příkladem, co se týká zvyšování výdajů na obranu.

"Ve stále nebezpečnějším světě je zvyšování výdajů na obranu potřebné," řekl Rutte podle webu Notes from Poland. "Nezapomínejme, že Rusko je nadále tou nejvýraznější hrozbou pro naši alianci," konstatoval.

Generální tajemník vyzdvihl, že Polsko posiluje východní křídlo aliance. "Dovolte mi to říct úplně jasně. Pokud jde o obranu Polska a obecně obranu území NATO, kdyby si někdo myslel, že mu může projít útok na Polsko či jiného spojence, potká se s plnou silou této aliance," prohlásil Rutte.

"Naše reakce by byla devastující. To musí být jasné Vladimiru Putinovi a komukoliv jinému, kdo by na nás chtěl zaútočit," dodal.

Tusk zmínil, že zástupci Spojených států opakovaně zdůraznili, že budou vždy připraveni bránit Polsko a další státy aliance před jakoukoliv hrozbou. Zároveň připustil, že americké snahy o vyjednání míru ve válce na Ukrajině znamenají, že je třeba být připraven i na scénáře, na které Varšava nemá žádný vliv.

"Jeden za všechny, všichni za jednoho," napsal polský premiér po návštěvě Rutteho na sociální síti X. Tam zopakoval, že Polsko se dočkalo potvrzení všech bezpečnostních záruk i prohlášení, že Rusko je nadále považováno za hlavní hrozbu pro alianci.