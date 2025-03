Ukrajina nemusí přijmout nerostnou dohodu, naznačil Zelenskyj

Zelenskyj připomněl, že v ukrajinské ústavě jasně stojí, že kurz je nastaven vstříc Evropské unii. "Jsou tu velmi důležité reformy a další související kroky," řekl prezident v pátek na večerní tiskové konferenci v Kyjevě. "Nic, co by mohlo ohrozit ukrajinský vstup do EU, nemůžeme přijmout," dodal.

Tato slova přišla poté, co agentura Bloomberg a deník Financial Times informovaly o poslední verzi nerostné dohody, která by Američanům garantovala přístup k ukrajinské ropě, plynu a nerostům skrz společný investiční fond, přičemž o jeho příjmy by se oba státy dělily.

Zelenskyj potvrdil, že Kyjev od Washingtonu obdržel nový návrh dohody. Uvedl, že text obsahoval několik nových věcí, které nebyly dříve diskutovány, a také body, které jedna ze stran už dříve odmítla.

Ukrajina od pátku čelila dalšímu útoku ruských dronů. Zelenskyj na sociální síti X uvedl, že na jeho zemi zaútočilo večer a přes noc na sobotu více než 170 ruských dronů. Mířily do Dnipra, Kyjeva, Sum či Charkova. Zelenskyj potvrdil, že čtyři lidé v Dnipru přišli o život.

"Jednadvacet lidí bylo zraněno, včetně těhotné ženy. Obytné budovy, hotelový a restaurační komplex, garáže a opravna aut byly zničeny či poškozeny," vyjmenoval škody na infrastruktuře.

Zelenskyj konstatoval, že Rusko se vysmívá snahám zbytku světa o mír a pokračuje v teroru, protože stále necítí jakýkoliv opravdový tlak. "Diplomacie může fungovat, ale pouze s podporou, která posiluje naše bojovníky a připravuje okupanty o zdroje k vedení války," dodal ukrajinský lídr.