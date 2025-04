Zemřel slavný americký herec Val Kilmer

Kilmer zemřel v úterý v Los Angeles na zápal plic po dlouholetém boji s rakovinou hrtanu. O úmrtí informoval americký deník New York Times, jemuž potvrdila smutnou zprávu hercova dcera Mercedes.

Losangeleský rodák byl původně divadelním hercem, ale zhruba od poloviny 80. let se začal prosazovat ve filmech. Velkou hvězdou se stal po premiéře Top Gunu, kde si po boku Toma Cruise zahrál postavu Icemana. Další jeho výraznou rolí bylo převtělení se do zpěváka The Doors Jima Morrisona. Fanoušci komiksových hrdinů si ho zase pamatují jako Batmana ze snímku Batman navždy.

Kilmer byl na vrcholu slávy v 90. letech, kdy byl jedním z nejlépe placených hollywoodských herců. Podle kritiků byl přitom jedním z nejméně opěvovaných představitelů hlavních rolí ve své generaci.

Poslední dekádu jeho života zásadně ovlivnily zdravotní potíže. Kilmerovi byla v roce 2015 diagnostikována rakovina hrtanu. Kvůli nemoci podstoupil zákrok, při kterém došlo k poškození hlasivek, což mu značně ztížilo možnost mluvit. Přesto v roce 2021 vyšel dokumentární film Val, který se věnoval jeho herecké kariéře i zdravotním problémům.

Kilmerův osudový vztah s herečkou Joanne Whalleyovou odstartoval na natáčení filmu Willow. Dvojice vstoupila do manželství v roce 1988, svazek trval necelých osm let. Kilmer měl dvě děti, dceru Mercedes a syna Jacka.