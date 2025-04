Litvínov představil nové trenéry. Změny hlásí i realizační tým na Kladně

Nové trenéry v podkrušnohorském klubu, o kterých se ve veřejném prostoru mluvilo několik týdnu, a nyní se tak potvrzují, představil klubový generální ředitel Pavel Hynek. "Hledali jsme takový trenérský tým, který naváže na dosavadní práci, protože jádro týmu zůstává pohromadě delší dobu. Vítáme to, že nový trenérský tým je mixem bohatých zkušeností z hráčských i trenérských kariér," řekl konkrétně.

Litvínovské mužstvo tak tedy nově povede držitel čtyř extraligových a dvou finských titulů Michal Broš, jenž definitivně pověsil brusle na hřebík po sezóně 2014/15. Poté se dal na funkcionařinu s tím, že nejprve pracoval pro pražskou Spartu v pozici sportovního manažera, následně působil v Mladé Boleslavi coby trenér individuálních dovedností. Naposledy trénoval mládež v jihlavské Dukle.

"Na pozici hlavního trenéra rozhodlo pro Michala Broše jeho vnímání hokeje, pracovitost, charakter a úspěchy v mládežnickém hokeji. Zkušenosti z extraligové střídačky má minimální, čehož jsme si samozřejmě vědomi, ale v jeho případě roli hrají především výše uvedené vlastnosti," prozradil litvínovský sportovní manažer Tomáš Vrábel, proč se vedení klubu rozhodlo angažovat právě Broše. Prozradil také, že Broš měl právo vybrat si své asistenty. "Aby společně i s trenérem gólmanů utvořili fungující tým," pokračoval Vrábel.

Jméno Jakuba Petra bylo dosud v tuzemském extraligovém rybníčku spojeno především s Vítkovicemi, kde nejprve vedl mládež, aby pak přešel do A-týmu. Kromě toho tam také figuroval jako generální manažer. Je znám také ale jako člověk s přehledem v mládežnickém hokeji, jelikož vedl mládežnické reprezentace do 18 a 20 let. S osmnáctiletými reprezentanty pak slavil v roce 2014 i zisk světového stříbra. V posledních dvou sezónách působil jako trenér norského Lillehammeru. "Jakub Petr má víceleté trenérské zkušenosti z české extraligy, navíc prošel mládežnickými reprezentacemi a má velkou touhu se do extraligy vrátit a uspět," řekl k němu Vrábel.

S mládežnickými reprezentačními výběry má i druhý z asistentů František Ptáček, který stejně jako Broš v minulosti získal čtyři extraligové tituly a který pro změnu u národních týmů do 16 a 17 let působil jako asistent. Že se jedná o muže, který bude předávat cenné zkušenosti, to už vyplývá jen z toho, že jako hráč nastoupil do 1210 zápasů v extralize. Když bývalý obránce skončil s hráčskou kariérou, ve Spartě působil nejprve u mládeže, pak i u A-týmu coby kondiční trenér. Kondici hráčů měl na starosti i v Litoměřicích, kde taktéž působil jeden čas i jako asistent trenéra. "U Františka Ptáčka rozhodly charakterové vlastnosti, hráčská kariéra na pozici obránce a rovněž to, že jde o mladého trenéra, kterého pohání motivace se v extralize etablovat," řekl Vrábel.

Jediný, kdo v litvínovském realizačním týmu pro další sezónu zůstal, je kouč brankářů Zdeněk Orct. Ten je v této funkci s Litvínovem spjat už od roku 2014. Kromě toho během své trenérské kariéry koučoval gólmany i v reprezentaci. "Se Zdeňkem Orctem jsme se dohodli na spolupráci s předstihem. O jeho kvalitách není pochyb a jsme rádi, že v klubu bude pokračovat," dodal k tomu Vrábel.

Dodejme, že dosud na litvínovské lavičce jako trenéři působili Karel Mlejnek, Robert Reichel a David Kočí s tím, že už od konce března bylo jasné, že právě tato trojice v Litvínově už pokračovat nebude.

Na Kladně bude Čermákovi pomáhat dvojice nových asistentů

V těchto dnech se také udály změny lavičce jiného extraligového klubu z Kladna. Tam totiž po roce skončili asistenti Václav Skuhravý a Petr Svoboda, přičemž by je měli nově nahradit Ivan Majeský a Václav Sýkora.

Václav Sýkora se do Kladna vrátí jako konzultant, který bude především spolupracovat s kladenským sportovním úsekem. Ve středočeském klubu tak naváže na svoji poslední spolupráci s ním ze sezóny 1990/91. Poté vystřídal několik extraligových angažmá a trenérské zkušenosti sbíral i v zahraničí, třeba ve Finsku nebo v Rusku. „Chtěli bychom využít jeho bohaté zkušenosti. Čeká nás příprava na novou sezonu, bude nám pomáhat při trénincích, zápasy bude sledovat spíše z tribuny. Jeho postřehy a pohled na věc jsou pro nás nesmírně cenné,“ těší se na spolupráci s ním kouč David Čermák.

S respektem k členovi Síně slávy kladenského hokeje, jenž během své kariéry za Kladno odehrál 537 duelů, v nichž zaznamenal až 192 branek, mluvil i klubový sportovní ředitel Tomáš Plekanec. „Václav je trenérskou osobností s mimořádně bohatými zkušenostmi z extraligy i evropského hokeje a svou prací se výrazně podílel na úspěších mnoha týmů,“ nechal se slyšet konkrétně.

Čtyři sezóny jako hráč pak působil v Kladně i druhý z nových asistentů Ivan Majeský. S Kladnem se nakonec rozloučil po sezóně 2013/14, kdy Rytíři sestoupili z extraligy. Vedle Kladna hrál také za Spartu a Olomouc. Teprve letos se dal na trénování, když po boku Vladimíra Országha stál na lavičce Banské Bystrice. „Hodně mě toho naučil. Mám velkou radost, že jsem nyní dostal šanci v české extralize, která je kvalitnější soutěží,“ je natěšený Majeský. „Ivana jsme oslovili a jsme moc rádi, že se nám ho podařilo přivést. Věřím, že naše spolupráce bude úspěšná,“ doplnil ho Čermák.