Dítě, které sáhne na rozpálenou plotnu. Experti varují před Trumpovou snahou o rozvrácení ekonomiky

Podrobnosti Trumpova nového celního plánu, přezdívaného Den osvobození, jsou stále nejasné – možná i pro samotného prezidenta. Co je ale jisté, je rozsah této strategie, který nemá obdoby. Očekává se, že Trump oznámí zavedení cel na všechny dovozy do USA, což by znamenalo zpoplatnění zboží v hodnotě 3,3 bilionu dolarů.

To by bylo téměř desetkrát více než za celé jeho první prezidentské období, kdy uvalil cla na zboží v hodnotě 380 miliard dolarů. Podle některých zdrojů by clo mohlo dosáhnout až 20 %, a to bez ohledu na zemi původu zboží.

„Něco takového jsme ještě neviděli. Je to bezprecedentní a radikální,“ komentovala situaci pro CNN Erica Yorková, viceprezidentka pro daňovou politiku v organizaci Tax Foundation.

Trump už ve svém druhém funkčním období několikrát zvýšil cla – například Číně o 20 %, Kanadě a Mexiku o 25 % a obdobně na ocel a hliník. Pokud se uvolněné výjimky neprodlouží, cla na dovozy do USA se brzy mohou vyšplhat až na 1,4 bilionu dolarů.

Tento krok připomíná protekcionistickou politiku prezidenta Williama McKinleyho z 90. let 19. století, kdy dovozní cla dosáhla 50 %. Nic podobného se ale v moderní ekonomice neodehrálo.

Wall Street a ekonomové varují, že tento krok by mohl USA uvrhnout do recese. Už nyní klesá spotřebitelská důvěra, roste strach z nezaměstnanosti a očekávání inflace se dostala na rekordní úroveň.

„Chce prezident Trump recesi? Protože pokud bude pokračovat ve své chaotické celní politice, přesně k tomu směřujeme,“ varoval ekonom Ed Yardeni. Pravděpodobnost stagflace, tedy kombinace vysoké inflace a stagnující ekonomiky, odhaduje na 45 %.

Goldman Sachs rovněž zvýšil pravděpodobnost recese v příštích 12 měsících na 35 % – oproti 20 % před měsícem.

Bílý dům ale tyto obavy odmítá. „Prezident oznamuje celní plán, který ukončí nespravedlivé obchodní praktiky, jež naši zemi vykořisťují už desítky let. Dělá to v nejlepším zájmu amerických pracujících,“ uvedla mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová.

Zatímco Trump prosazuje své vize, podniky se potýkají s extrémní nejistotou.

„Tarify, Trump, naprostá nejistota – jak má někdo plánovat podnikání, když se každý den mění směr politiky?“ postěžoval si v průzkumu Federální rezervní banky v Dallasu jeden z výrobců elektroniky.

Podobně se vyjádřil i manažer výrobní firmy: „Potřebujeme dělat rozhodnutí, ale situace se neustále mění. To je naprosto šílené. V podnikání jsem už 50 let a nikdy jsem neviděl takovou míru nejistoty.“

Ekonomka Yorková varuje, že jediným „pozitivem“ této situace může být to, že si lidé konečně uvědomí nebezpečí celní politiky. „Bude to jako dítě, které sáhne na rozpálenou plotnu – velmi rychle se naučí, že to nebyl dobrý nápad,“ řekla.

Trumpova celní strategie je riskantní hra, která může mít dalekosáhlé důsledky nejen pro USA, ale i pro globální ekonomiku. Pokud skutečně dojde na celoplošné clo na všechny dovozy, Američané se s ním setkají ve všech oblastech svého života – od zdraženého spotřebního zboží po růst nákladů na bydlení a dopravu.

Otázkou zůstává, zda Trump dokáže obhájit svou vizi dlouhodobě – nebo zda si Američané brzy uvědomí, že protekcionismus má svou cenu.