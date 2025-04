CNN: Obchodní válka mezi USA a Čínou může být katastrofální pro celý svět

Ukrajina představila své představy o možné mírové misi, která by měla vstoupit na její území po uzavření dohody s Ruskem. Prezident Volodymyr Zelenskyj i jeho poradci v uplynulých dnech podrobně informovali své západní partnery, co by měla taková mise obsahovat, jak by měla být rozmístěna a jaké cíle by měla splňovat.

Zdroj: Libor Novák