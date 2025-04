ANALÝZA | Nejistota v obchodní politice otřásá celým světem. Co přijde nyní?

Světové finanční trhy i podnikatelské prostředí jsou do značné míry závislé na předvídatelných a stabilních podmínkách. Časté změny v celní politice, zejména pokud dochází k rychlému střídání zavádění a rušení cel, mohou tuto stabilitu narušovat . V důsledku toho dochází k odkládání investičních rozhodnutí, pozastavení kontraktů a preventivnímu navyšování cen, kdy se firmy snaží vyrovnat s potenciálními dopady zvýšené nejistoty.

Vývoj na globálních burzách v posledních týdnech ukazuje zvýšenou citlivost trhů na politická prohlášení, která mohou v některých případech přehlušit samotná ekonomická data. Například vyjádření prezidenta Donalda Trumpa vyvolávají výrazné reakce investorů, což svědčí o rostoucím vlivu politické nejistoty na tržní dynamiku. Pokud tento trend přetrvá, může docházet k oslabování vazby mezi tržním chováním a fundamentálními ukazateli – což by v extrémním scénáři mohlo vést ke zvýšené volatilitě či náhlým korekcím.

Jedním z vedlejších efektů celních opatření může být i narušení důvěry v dosud stabilní dodavatelské řetězce. O tomto efektu už dříve psal server Economic Policy Institute .

Zavádění cel v některých případech motivuje firmy k přehodnocení výrobních a logistických strategií, což vede k přesunu výroby, její decentralizaci a hledání nových dodavatelských cest. Tyto změny často znamenají zvýšení provozních nákladů, které se mohou promítnout do konečných cen pro spotřebitele – a v širším měřítku přispět k inflačním tlakům, zejména v otevřených ekonomikách závislých na globálním obchodu.

Narušení důvěry v dolar

Skupina BRICS dlouhodobě usiluje o vytvoření alternativní ekonomické infrastruktury , která by snížila závislost mezinárodního obchodu na americkém dolaru. Ten si dosud udržuje dominantní postavení jak v oblasti mezinárodních plateb, tak jako klíčová rezervní měna, což Spojeným státům přináší významné měnové a geopolitické výhody. Část členských zemí BRICS, zejména Čína a Rusko, proto prosazuje koncepci multipolárního finančního systému, jenž by umožnil realizaci obchodních toků i v jiných měnách a mohl tím přispět k určitému rozložení globální ekonomické moci.

Opakované změny v americké obchodní politice, včetně jednostranného zavádění cel a odstupování od některých multilaterálních dohod, otevírají prostor pro větší angažovanost jiných světových mocností – zejména Číny. Ta na vývoj v mezinárodním obchodě reaguje snahou profilovat se jako stabilní a předvídatelný partner , který podporuje alternativní přístupy ke globálnímu hospodářskému uspořádání. Zatímco Spojené státy využívají nástroje cel a sankcí jako prostředek nátlaku, Čína zdůrazňuje dlouhodobou ekonomickou spolupráci a diverzifikaci obchodních vztahů. O tomto vývoji informoval server Newsweek .

Zůstává otázkou, do jaké míry představuje čínská pozice skutečný posun směrem k otevřenější spolupráci, a nakolik jde o pragmatickou reakci na vývoj v americké zahraničně-obchodní politice. Kritika čínských postupů – včetně měnové politiky, přístupu k zahraničním dlužníkům či transparentnosti obchodních podmínek – v mezinárodním prostoru nadále přetrvává. Přesto se zdá, že pro některé státy, zejména v rámci globálního Jihu, může být čínská nabídka vnímaná jako stabilnější a předvídatelnější alternativa ve srovnání s proměnlivostí amerických kroků.

Vybrat si mezi nejistotou nebo lichvou?

Čína v posledních letech rozšiřuje svou globální ekonomickou přítomnost nejen prostřednictvím obchodu, ale také formou finanční a infrastrukturní spolupráce, často označované jako tzv. dluhová diplomacie, jak ji označil například server Foreign Policy .

V rámci iniciativy Pás a stezka investuje do rozsáhlých projektů zejména v Africe, čímž si upevňuje nejen ekonomický, ale i geopolitický vliv. Zároveň se však v některých případech objevují obavy, že poskytované úvěry jsou spojeny s podmínkami, které mohou dlouhodobě zatěžovat státní rozpočty méně rozvinutých zemí a vytvářet závislost na čínském kapitálu.

V některých případech se státy, které nejsou schopny splácet své závazky vůči Číně, dostávají do pozice, kdy jsou nuceny nabídnout kompenzace v podobě strategických ústupků – například formou přístupu k přístavům, investičních výhod nebo podílů ve státních podnicích. Na rozdíl od přístupů Spojených států či Evropské unie, které často operují v rámci přísněji regulovaných mechanismů a s důrazem na transparentnost, Čína využívá flexibilnější rámec a bilaterální dohody k dosažení vlivu, který by prostřednictvím standardních investičních nástrojů bylo obtížnější získat.

Obchodní napětí mezi Spojenými státy a Čínou, které se v posledních letech pravidelně vyostřuje prostřednictvím celních opatření a jiných restrikcí, přispívá k urychlení širšího trendu geopolitické i obchodní přeskupení. Čínská strana v reakci na rostoucí protekcionismus ze strany USA postupně rozšiřuje své obchodní a investiční vazby do jiných regionů, čímž se snižuje její závislost na americkém trhu. Diverzifikace exportu i kapitálových toků tak představuje strategickou adaptaci na proměnlivé mezinárodní prostředí.

Spojené státy dříve zaujímaly v čínské obchodní bilanci mimořádně významné postavení, avšak dynamika posledních let ukazuje na postupnou změnu. V reakci na protekcionistická opatření a rostoucí obchodní nejistotu začal Peking aktivně rozvíjet a posilovat své hospodářské vazby s jinými regiony – především s jihovýchodní Asií, Latinskou Amerikou , Afrikou a Ruskem . Tato diverzifikace představuje strategickou snahu snížit zranitelnost čínské ekonomiky vůči tlaku ze strany Spojených států a Západu obecně.

Zatímco americká politika posledních let zdůrazňuje zvyšování cel a restrikcí, Čína systematicky buduje paralelní obchodní trasy, investiční toky a nové politicko-ekonomické aliance, jak popsalo Světové ekonomické fórum (WEF). Výsledkem tohoto vývoje může být nejen narůstající fragmentace globálního trhu, ale také posilování multipolárního obchodního systému na úkor dosud dominantního transatlantického modelu.

Z hlediska vzájemné obchodní závislosti zároveň odborníci upozorňují na strukturální asymetrii. Zatímco Spojené státy dovážejí z Číny převážně spotřební zboží – jako jsou smartphony, počítače, elektronika či hračky – Peking importuje z USA především průmyslové suroviny a komodity. Informoval o tom server Council on Foreign Relations .

To znamená, že případné navýšení cel na čínský export dopadá příměji na americké spotřebitele. Ilustrativní je odhad dopadů na cenu běžného modelu iPhonu, jehož cena by při 54% celním zatížení mohla vzrůst z původních 799 na více než 1 100 dolarů. Další navýšení by efekt ještě zesílilo.

Naopak čínská ekonomika je z hlediska spotřebitelských dopadů na americké zboží méně citlivá. Dovoz průmyslových produktů nebo zemědělských surovin umožňuje větší míru absorpce cenových změn – buď přes státní intervence, nebo náhradní dodavatele. I to je důvodem, proč Čína již od první vlny obchodního napětí v roce 2018 aktivně hledá nové partnery.

Například mezi lety 2018 a 2020 vzrostl vývoz sóji z Brazílie do Číny o více než 45 %, zatímco americký export v téže komoditě poklesl téměř o třetinu. Do roku 2024 klesl celkový export amerických zemědělských produktů do Číny na 29,25 miliardy dolarů, což je výrazný pokles oproti 42,8 miliardám z roku 2022. Informovala o tom například stanice Al-Džazíra .

Nahradí Čína USA?

Změny v globální ekonomické a geopolitické rovnováze ukazují, že Peking postupně upevňuje své postavení v regionech Asie, Afriky a Latinské Ameriky, kde se mu daří čím dál efektivněji konkurovat tradičnímu vlivu Spojených států. Tento posun je výsledkem kombinace cílených investic, infrastrukturních projektů a pružnější obchodní diplomacie, která klade důraz na bilaterální vztahy namísto multilaterálních rámců.

Pro řadu států v rozvojovém světě tak Čína představuje pragmatického partnera – často bez politických podmínek, jaké jsou typické pro spolupráci se Západem. I když je tento model doprovázen obavami z dlouhodobé zadluženosti nebo asymetrických výhod pro čínskou stranu, nabízí alternativu, která v době rostoucí globální nejistoty získává na atraktivitě.