Německo činí historický vojenský krok, chce své jednotky přímo u ruských hranic

Tento krok představuje zásadní změnu v německé obrané politice, je to totiž poprvé, co Německo nasazuje vojáky do zahraničí od druhé světové války.

Vzhledem k rostoucímu napětí na ruských hranicích tento krok ukazuje rostoucí závazek Německa k obraně NATO. Berlín se zavázal k dlouhodobému rozmístění v roce 2023. Dle serveru Indian Times budou vojáci nasazeni na východním křídle NATO v Litvě. Jednotka by měla být plně funkční do roku 2027 a má čítat pět tisíc členů.

„Máme jasný úkol: zajistit ochranu, svobodu a bezpečnost našich litevských spojenců na východní frontě NATO,“ řekl dle serveru Poitico velitel nové jednotky Christopher Huber. „Tímto způsobem také chráníme území NATO — a samotné Německo.“

Litva, která sousedí s ruskou exklávou Kaliningrad a spojencem Kremlu Běloruskem, považuje tento krok za nezbytný pro svou národní bezpečnost. Právě válka na Ukrajině činí z baltských zemí potenciální cíle dalších ruských útoků.

V Litvě se momentálně nachází 150 německých vojáků, dalších 350 by mělo přibýt do konce roku. Nově vzniklá jednotka bude plně operační do roku 2027 a nakonec bude umístěna v novém vojenském komplexu v Rūdninkai, přibližně 30 kilometrů jižně od Vilniusu. Do té doby budou vojáci operovat z dočasných litevských základen. Plán zahrnuje nejen bojové síly, ale i podpůrné jednotky — jako je zdravotnické centrum, signální jednotka a podpůrné týmy velení — rozmístěné na několika lokalitách.

Tento krok pomůže také samotné organizaci - pro NATO představuje toto rozmístění klíčovou součást přechodu aliance k odstrašování prostřednictvím obrany vpřed, kdy jsou jednotky rozmístěny přímo na hranicích, aby efektivněji odradily potenciální agresory.