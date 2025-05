Vyrábí víc než nakupuje. Co může Ukrajina získat vývozem zbraní ze země?

Soukromý sektor na Ukrajině má podle odhadů kapacitu vyrobit přes 1,7 milionu kusů dronů a elektronických bojových systémů (EWs) navíc oproti současné produkci. Z toho vyplývá klíčová otázka: co s tímto přebytkem?

Jednou z možností je podle webu Politico tzv. dánský model, kdy by mezinárodní partneři nakupovali ukrajinské zbraně přímo pro potřeby Ukrajiny. Další variantou je zahájení vývozu, což by přineslo nové daňové příjmy a prostředky pro rozvoj domácí výroby a obranných kapacit.

Pro evropské země by to znamenalo přístup k bojově prověřeným technologiím a možnost adaptovat své armády na realitu moderní války bez nutnosti čekat roky na rozvoj vlastních technologií. V podmínkách rychle se měnícího válečného prostředí – kde drony či robotická vozidla rychle zastarávají – by to byla velká výhoda.

Ukrajina už nyní pokrývá přes 40 % svých vojenských potřeb vlastní výrobou, přičemž se zaměřuje na inovativní systémy. Ale rozvoj strategických zbraní, jako jsou balistické a řízené střely či protivzdušná obrana, vyžaduje další investice a spolupráci se zahraničními partnery.

EU právě spustila obranný fond ve výši 150 miliard eur v rámci iniciativy Security Action for Europe (SAFE), který umožňuje společné obranné zakázky. Klíčové je, že finance z tohoto fondu mohou být využity pouze na produkty, jejichž alespoň 65 % komponent pochází z EU, Norska nebo Ukrajiny. Tím se otevírá Ukrajině cesta k přímému zapojení do evropského zbrojního systému.

Ukrajina již navázala spolupráci s evropskými firmami jako Rheinmetall či Thales. Otevření vývozu by jí umožnilo plně těžit z evropského obranného fondu a dál rozvíjet svůj obranný průmysl v evropském kontextu.

Z evropského pohledu by partnerství s Ukrajinou znamenalo přímý přístup k moderním technologiím, včetně školení vojáků v oblasti dronové války a integrace těchto jednotek do velitelských struktur. V době, kdy je obnova evropské obrany prioritou, jde o praktické a efektivní řešení.

Navíc je zřejmé, že příměří s Ruskem je v nedohlednu. Proto je nezbytné nejen posilovat ukrajinskou obranu, ale zároveň využít jejích zkušeností k obnově evropské obranné kapacity.

Zkrátka, otevření ukrajinského zbrojního trhu by přineslo dvojí výhodu: umožnilo by Ukrajině profitovat z evropského přezbrojení a zároveň by prohloubilo její institucionální a ekonomickou integraci do EU.