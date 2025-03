Český hokej se rozloučil s legendou. Extraligová kluziště definitivně opouští Milan Gulaš

Když v neděli vypadly z extraligového play-off České Budějovice, skončila tím také jedna dlouhá kariéra. "Pro mě to dnešním dnem skončilo, hrál jsem poslední zápas. Už mě nikdo nepřemluví. A nechystám se hrát ani odborářskou ligu. Na ledě dělám tlustou čáru," nechal se slyšet po čtvrtém zápase s Pardubicemi Gulaš, který tak nevyslyšel přání některých fanoušků, aby minimálně o rok svou kariéru ještě prodloužil. Nakonec potvrdil nejen svůj konec, ale i to, že se s fanoušky nerozloučí nikterak veřejně při nějaké rozlučce na ledě. "Já na to nikdy nebyl. Chci odejít v poklidu do ústraní, proto jsem to také držel pod pokličkou. Nebyl jsem nikdy rád v záři reflektorů," pokračoval Gulaš.

O svém konci po této sezóně českobudějovický i odchovanec tamního hokeje měl jasno už delší dobu a dal o něm vědět uvnitř klubu. "Vedení klubu to ví nějakou dobu. Oznámil jsem jim to v listopadu, aby na to byli připravení. Chtěli jsme však, aby byl klid, abychom udrželi mančaft, jak má být, a nevytvářeli zbytečný tlak, proto jsme to tajili. Já už jsem to v sobě měl dva roky. Myslím, že ten čas mohu věnovat někde jinde – zejména rodině," těší se na hokejový důchod Gulaš.

Těší se i proto, že už hokej nebude mít na jeho psychiku takovou zátěž. "Když se dostanete do nějaké role, máte vliv na tým. Není to pak jen o tom, že hrajete hokej. Máte povinnosti, jste zodpovědný vůči fanouškům, protože tady jsou skvělí. Když se nedaří, tak nálada a tlak je znát, A to vás ovlivňuje v osobním životě, což je pro mě jeden z klíčových bodů, proč nechci pokračovat. Nosil jsem si to domů a byl jsem emotivní na ledě, bez toho to nejde hrát. Když se dostanete na určitou úroveň, tak musíte mít v sobě ten oheň a vášeň, abyste tam nechali všechno. A kolikrát se to na mně podepsalo i doma, což jsem nechtěl. Tenhle tlak už nebude, těším se, že to opadne," řekl dále Gulaš za přítomnosti nedaleko stojící manželky, na které byly vidět slzy dojetí.

Přestože věděl, že nedělní duel může být jeho posledním v kariéře, nedával to na sobě nijak během zápasu znát a přistupoval k němu jako ke každému bez jakékoli nervozity. "Jak už jsem to měl tak nastavené delší dobu, nervozita nebyla. Spíš to berete z toho důvodu, že můžete vypadnout. A je nepříjemné, když vypadnete doma. Hlavně s ohledem na to, že tady máme spoustu mladých kluků, kteří to mají všechno před sebou," řekl a věří, že právě mladým i takovéto neúspěchy pomůžou. "Všechno špatné je k něčemu dobré a ty negativní zápasy, které prohrajete, vás posunou dál. Jsme rádi, že se nám povedlo do play-off postoupit. Byla to těžká sezona, do baráže mohl spadnout kdokoliv. Nakonec to vyšlo na Olomouc. My jsme tam však byli namočení celou dobu," dodal.

Připomeňme, že vedle Českých Budějovic oblékal ještě v tuzemské extralize dresy Kladna a Plzně. Za sebou má i zahraniční zkušenosti. V zámoří sice v NHL nikdy nehrál, ale okusil tamní hokej v juniorské USHL. Oblékal taktéž dres Magnitogorsku v ruské KHL a více než tři sezóny pak působil ve švédském Färjestadu. Je také již bývalým reprezentantem, neboť za národní tým nastoupil do 57 zápasů, během kterých zaznamenal 8 branek a 15 asistencí. V roce 2019 se pak účastnil mistrovství světa, kde dopomohl ke konečnému čtvrtému místu. V letech 2018 až 2020 pak třikrát v řadě ovládl anketu Hokejista roku.

"Jsem hrozně rád, že jsem mohl tuto cestu jít. Ať už to bylo v mládeži, nebo když jsem přišel do áčka. Kdyby mi někdo řekl, že budu mít takovou velkou kariéru, bral bych to všemi deseti. Strašně si toho vážím. Hokej mi dal strašně moc, poznal jsem spoustu skvělých lidí a nabral mnoho zkušeností do osobního života. V tom je sport nádherný – že to není jen o hokeji a modeluje vás to jako člověka," ohlédl se za svou bohatou kariérou Gulaš, jenž odmítl, že by se snad dal na trenérskou dráhu. "To ne, ale kdybych měl posloužit jako mentor, tak kluci na mě číslo mají a kdykoliv mohou zavolat. A oni to vědí. Mohou se na mě obrátit a já budu jenom rád."

Jisté je teď jedno. Bude ho čekat zasloužený odpočinek. "V tomto věku, jak jdou zápasy po sobě, to není snadné. Takže se dám do kupy. Jsem rád, že jsem to přežil a zdraví mi slouží. Budu nějakou dobu odpočívat a pak se vrhnu do další práce. Co to bude? Úplně mimo hokej. I hokej pro mě byl prací, ale taky to byl koníček, vášeň, bez toho to nejde hrát. Ale vždycky budu hokej sledovat. Těším se na to, jak si dám pivko, klobásu a zanadávám si," řekl s úsměvem Gulaš a vzpomněl i na svou oblíbenou cyklistiku. "Pro mě je to obrovský relax," zakončila další z mnoha extraligových legend.