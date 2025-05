Indie poslala rakety na Pákistán, ten jí sestřelil stíhačky

Podle oficiálního prohlášení indické vlády se jednalo o „precizní, měřenou a neeskalační“ vojenskou operaci zaměřenou výhradně na infrastrukturu teroristických skupin, ze kterých podle Indie vychází útoky proti jejím občanům. Vláda dále zdůraznila, že nebyly zasaženy žádné pákistánské vojenské objekty a že Indie projevila „výraznou zdrženlivost“ při výběru cílů i samotné realizaci úderů.

„Naše akce jsou odpovědí na barbarský útok na turisty v Pahalgamu, při kterém minulý měsíc zahynulo 26 nevinných Indů,“ uvádí se ve vyjádření indické armády. Na sociální síti X (dříve Twitter) ozbrojené složky zároveň zveřejnily příspěvek s hesly „Justice is Served“ a „Jai Hind!“, tedy „Spravedlnosti bylo učiněno zadost“ a „Sláva Indii“, společně s hashtagem #PahalgamTerrorAttack.

Na druhé straně hranice však nálada odpovídá závažnosti incidentu. Pákistánská státní televize informovala o intenzivním ostřelování a hlasitých explozích v pohraničních oblastech, zejména ve městech Kotli, Muzaffarábád a Baháwalpur. Podle pákistánských bezpečnostních složek byla útokem zabita nejméně jedna nezletilá osoba a další dvě osoby — žena a muž — byly vážně zraněny.

Mluvčí pákistánské armády, generálporučík Ahmed Sharíf Chaudhry, označil indický úder za „ohavnou provokaci“ a slíbil, že Islámábád odpoví rozhodně. „Letectvo bylo okamžitě uvedeno do pohotovosti, aktivovali jsme obranné systémy a zabránili průniku indických letadel do našeho vzdušného prostoru,“ uvedl Chaudhry s tím, že Pákistán si vyhrazuje právo zvolit čas a místo odvety.

Napětí mezi dvěma jadernými mocnostmi se v posledních týdnech zvyšovalo poté, co Indie obvinila Pákistán z podpory přeshraničního terorismu v Kašmíru. Islámábád tato obvinění dlouhodobě odmítá jako neopodstatněná a tvrdí, že je Indie používá jako záminku k vojenské agresi.

Raketové údery mířily na oblasti Kotli, Ahmedpur East (v Bahawalpuru), Bagh, Muzaffarábád a Muridke. V Ahmedpuru údajně zahynulo dítě a dalších 12 lidí utrpělo zranění. V oblasti Kotli byli zabiti dva civilisté. Podle generála Chaudhryho byla v Ahmedpuru zasažena mešita a blízký obytný dům. Záchranáři se snažili dostat k uvězněným rodičům a jejich dítěti.

Útoky se odehrály kolem jedné hodiny ranní místního času. Sociální sítě zaplavily drastické záběry – fotografie krvácejícího dítěte a video zachycující silný výbuch s oslnivým zábleskem a mohutným oblakem kouře.

Indie podle prvotních zpráv odpálila tři rakety ze svého území, přičemž dvě z nich dopadly na pákistánem ovládané oblasti Kašmíru. Zdroje z armádního tiskového odboru Pákistánu incident označily za „zbabělý útok na civilisty“. Generál Chaudhry varoval, že Pákistán poskytne „odpovídající odpověď“.

Pákistán skutečně podnikl odvetu. Jeho letectvo podle bezpečnostních složek sestřelilo dvě indické stíhačky. Státní televize PTV uvedla, že pákistánské ozbrojené síly „silně reagují na indickou agresi“ a že žádné z pákistánských letadel nebylo zničeno.

Situace se vyhrotila jen několik hodin poté, co pákistánský ministr obrany Chawádža Asif prohlásil, že střet s Indií může nastat „kdykoli“. Jeho slova následovala po útoku militantů 22. dubna v indické části Kašmíru, při němž zahynulo 26 lidí.

Na incident reagoval i prezident Spojených států Donald Trump, který reportérům sdělil: „Je to ostuda. Právě jsme se to dozvěděli.“ Dodal, že se něco takového dalo očekávat vzhledem k dlouhotrvajícímu konfliktu mezi oběma zeměmi. „Doufám, že to velmi rychle skončí,“ uvedl Trump.