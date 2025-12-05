Putin v Indii vyjednává jednu dohodu za druhou. Země obnoví dodávky paliv z Ruska

Summit ruského prezidenta Vladimira Putina a indického premiéra Narendry Modiho v Novém Dillí přinesl další posílení bilaterálních vztahů v oblastech obrany, energetiky a technologií. Putin po jednáních, která se konala v pátek, potvrdil, že Rusko je připraveno pokračovat v nepřerušovaných dodávkách paliv pro Indii, což Moskvě zajišťuje důležitý trh v době západních sankcí.
Vladimir Putin během své návštěvy zdůraznil, že Rusko je spolehlivým dodavatelem ropy, plynu, uhlí a všeho, co je nezbytné pro rozvoj indické energetiky. „Jsme připraveni pokračovat v nepřerušovaných dodávkách paliv pro rychle rostoucí indickou ekonomiku,“ řekl Putin Modimu.
Ruský prezident na začátku rozhovorů prohlásil, že očekává „plodný“ den s řešením „velkého množství dokumentů“ v oblastech obrany, technologií, letectví a průzkumu vesmíru. Premiér Modi na sociálních sítích uvedl, že „Přátelství Indie a Ruska je prověřené časem a přineslo našemu lidu velký užitek.“
Obě země v rámci společného prohlášení po summitu oznámily, že přetvoří své obranné vazby, aby zohlednily snahu Nového Dillí o soběstačnost. Partnerství se tak má nově zaměřit na společný výzkum a vývoj, stejně jako na výrobu pokročilých obranných platforem. Moskva je po desetiletí hlavním dodavatelem zbraní pro Indii, přestože Dillí usiluje o diverzifikaci.
Rusko vyjádřilo svůj zájem na dovozu většího množství indického zboží ve snaze vyrovnat obchodní bilanci. Ta je v současné době výrazně vychýlena ve prospěch Ruska kvůli masivním dovozům energetických komodit do Indie. Moskva a Dillí si stanovily ambiciózní cíl zvýšit vzájemný obchod do roku 2030 až na 75 miliard liber.
Českou uměleckou scénu zasáhla smutná zpráva. Ve věku 93 let zemřel světově proslulý kostýmní výtvarník Theodor Pištěk, držitel Oscara, Césara či Českého lva. Proslavila ho zejména úspěšná spolupráce s oscarovým režisérem Milošem Formanem.
Zdroj: Jan Hrabě