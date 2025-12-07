Tragédie v nočním klubu v Goa: Při požáru zemřelo nejméně 25 lidí včetně turistů

Libor Novák

7. prosince 2025 9:33

Požár v nočním klubu v indickém státě Goa
Požár v nočním klubu v indickém státě Goa Foto: reprofoto twitter

Požár v nočním klubu v indickém státě Goa, který je velmi oblíbený pro svůj turistický ruch a noční život, usmrtil nejméně 25 lidí. Mezi oběťmi tragédie, ke které došlo kolem půlnoci v podniku Birch by Romeo Lane, bylo také několik turistů. Jedná se o populární koktejlový bar, restauraci a klub v Arpoře, v severní části regionu Goa.

Premiér státu Goa, Pramod Sawant, popsal neděli jako „velmi bolestivý den pro nás všechny v Goa“. Navštívil místo incidentu a nařídil okamžité vyšetřování celého případu. Dodal, že ti, kteří budou shledáni zodpovědnými, budou čelit nejpřísnějším opatřením podle zákona. Premiér Sawant slíbil, že s jakoukoli nedbalostí bude naloženo nekompromisně.

Podle všeho oheň začal v prvním patře a následně pohltil zbytek budovy. Předběžné vyšetřování, které provedla policie, naznačuje, že většina obětí zemřela udušením, protože zůstali uvězněni v suterénu klubu. Hasiči pracovali celou noc, aby požár potlačili a zachránili uvězněné osoby.

Snímky z místa neštěstí ukazovaly obrovské plameny, které pustošily budovu, z níž se stala ohořelá schránka. Vyšetřovatelé dopoledne prohledávali trosky. Úředníci uvedli, že většinu mrtvých tvořili zaměstnanci klubu, kteří se v době požáru nacházeli ve sklepních prostorách. Premiér Sawant novinářům na místě potvrdil, že zemřeli „tři až čtyři“ turisté, ale proces identifikace obětí stále probíhá.

Policejní úředník z Goa uvedl pro Indian Express, že mnoho hostů bylo shromážděno v prvním patře u pultu DJe, když kolem 23:45 požár propukl. Vysvětlil, že během následné paniky a chaosu mnozí hosté běželi k východu a dostali se do bezpečí. Zaměstnanci, kteří pracovali v suterénu, ale zůstali uvězněni, protože tam chyběl východ a prostor byl rychle pohlcen kouřem. Dodal, že i někteří hosté zřejmě zpanikařili a utekli do suterénu, kde uvízli.

Indický předseda vlády Naréndra Módí označil požár za „hluboce zarmucující“. Goa, která je bývalou portugalskou kolonií na pobřeží Arabského moře, láká každoročně miliony mezinárodních i indických turistů. Region je proslulý svými písečnými plážemi, uvolněnou přímořskou atmosférou a bohatým nočním životem. Podle vládních údajů navštívilo Goa v první polovině tohoto roku přibližně 5,5 milionu turistů, z nichž 270 000 přijelo ze zahraničí.

Goaský politik Michael Lobo vyzval k provedení požárního bezpečnostního auditu všech klubů. Upozornil, že turisté vždy považovali Goa za velmi bezpečné místo. Označil požární incident za znepokojivý a vyzval k zajištění toho, aby se takové události už v budoucnu neopakovaly. Požáry jsou v Indii poměrně častým jevem, k čemuž přispívají nedostatečné stavební postupy, přeplnění a nedodržování bezpečnostních předpisů.

V květnu zemřelo nejméně 17 lidí poté, co oheň zachvátil třípatrovou budovu v indickém městě Hyderabad. Měsíc předtím vypukl prudký požár v hotelu v Kalkatě, kde zahynulo nejméně 15 lidí. Někteří lidé tehdy šplhali ven okny a na střechu, aby se zachránili. V roce 2024 zemřelo nejméně 24 osob po požáru, který vypukl v přeplněné herně zábavního parku v západním státě Gudžarát.

