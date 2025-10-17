Dokáže se Indie obejít bez ruské ropy?

Libor Novák

17. října 2025 15:24

Indie, ilustrační foto
Indie, ilustrační foto Foto: Pixabay

Energetická politika Indie se stala delikátním balancováním mezi starým spojencem v Moskvě a rostoucím tlakem z Washingtonu. Nejprve přišla v srpnu 50% cla na indické zboží, prezentovaná jako trest za nákup ruské ropy. Následovalo středeční tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že indický premiér Naréndra Módí soukromě souhlasil s ukončením těchto nákupů „během krátké doby“. 

Následující den Rusko reagovalo opatrně, zatímco Indie se od Trumpových komentářů distancovala. Ruský velvyslanec v Dillí Denis Alipov prohlásil, že ruská ropa je „velmi přínosná pro indickou ekonomiku a pro blaho indického lidu“. Indická vláda uvedla, že její dovozní politika je „vedena zájmy indického spotřebitele v nestabilním energetickém scénáři“. Později mluvčí dodal, že si není vědom „žádné včerejší konverzace“ mezi Módím a Trumpem.

Indie, třetí největší dovozce ropy na světě, nakoupila loni ruskou ropu za 52,7 miliardy dolarů, což představuje 37 % jejích nákladů na ropu. Následovaly Irák, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Nigérie a USA. Před prudkým nárůstem dovozu z Ruska v období 2021-22 patřilo Rusko až za Irákem, Saúdskou Arábií, SAE a USA v top 10 dodavatelích. Zbývajících 31 zemí tvořilo dlouhý chvost menších, oportunistických obchodů, které kolísají s globálními cenami.

Navzdory všeobecnému dojmu, že se Indie spoléhá pouze na ruskou ropu, dováží významné objemy i z USA. V roce 2024 Indie nakoupila americké ropné produkty za 7,7 miliardy dolarů, včetně surové ropy za 4,8 miliardy dolarů. I tak ale vykázala deficit v obchodě s ropou ve výši 3,2 miliardy dolarů vůči Washingtonu, uvádí GTRI, think-tank se sídlem v Dillí.

Mezi lety 2018-19 a 2021-22 indický ropný koš prodělal první velký posun. Dovoz z Íránu a Venezuely – které dříve tvořily 17 % celkového objemu – byl postupně utlumen kvůli sankcím. Jejich místo z velké části zaujali tradiční dodavatelé jako Irák, Saúdská Arábie a SAE, podle studie Parthy Mukhopadhjaje z Centra pro politický výzkum se sídlem v Dillí.

Druhá transformace nastala s válkou na Ukrajině. Indický dovoz ruské ropy prudce vzrostl ze 4 milionů tun v období 2021-22 na více než 87 milionů tun v 2024-25. Tento nárůst byl tažen slevami nabízenými Ruskem po západních sankcích, což učinilo ruskou ropu atraktivnější pro indické rafinerie.

Po období 2021-22 činila sleva na ruskou ropu průměrně 14,1 % v letech 2022-23 a 10,4 % v letech 2023-24, což Indii ušetřilo zhruba 5 miliard dolarů ročně, tedy 3-4 % jejích nákladů na dovoz ropy. Zatímco podíl trojice zemí Perského zálivu – Iráku, Saúdské Arábie a SAE – klesl o 11 procentních bodů, jejich skutečné objemy zůstaly stabilní. Celkový indický dovoz se totiž zvýšil ze 196 milionů na 244 milionů tun.

Úpravu proto pocítili hlavně ostatní dodavatelé: dovoz z USA, Brazílie, Kuvajtu, Mexika, Nigérie a Ománu se více než snížil na polovinu a poklesl i dovoz od 31 menších dodavatelů. Mukhopadhyay uvádí, že zvýšení dovozu z Ruska bylo doprovázeno snížením dovozu z mnoha zemí.

Úspory plynoucí ze zlevněné ruské ropy jsou sice skromné – necelé 1 % z indického celkového dovozu zboží a služeb v hodnotě 900 miliard dolarů – ale přesto se sčítají na významných 9 miliard dolarů. „Kdyby Indie zastavila nákupy z Ruska, globální ceny ropy by mohly stoupnout, čímž by se tyto úspory smazaly a náklady na dovoz by se zvýšily – nejen pro Indii, ale celosvětově,“ říká Mukhopadhyay.

Pokles cen ropy o 27 % v letošním roce, z 78 na 59 dolarů za barel, ukazuje na větší volatilitu, než by mohl způsobit útlum indického dovozu z Ruska. Slabá poptávka na celkovém trhu navíc usnadňuje ostatním zemím kompenzovat 4-5 % globální produkce, které tyto indické dovozy představují. Ajay Srivastava, bývalý indický obchodní úředník a šéf GTRI, zdůrazňuje, že ruská ropa „nabízí cenovou stabilitu a kompatibilitu rafinerií“. Většina indických rafinerií je totiž kalibrována na těžší ropné třídy, jako je ruská směs Urals.

Nahrazení těchto surovin lehkou americkou břidlicovou ropou by vyžadovalo nákladnou rekonfiguraci a mohlo by snížit výtěžnost nafty a leteckého paliva, dodává Srivastava. Pro Dillí je volba jasná: pokračovat ve zlevněné ruské ropě a riskovat odvetu USA, nebo přejít na dražší ropné třídy ze Středního východu a Ameriky a čelit vyšším domácím cenám paliv. S tím, jak Washington stupňuje tlak, se Indie nachází v dilematu – zpožděná obchodní dohoda mezi Indií a USA visí na vlásku a volba mezi krátkodobými zisky a dlouhodobými náklady by mohla definovat další fázi bilaterálních vztahů.

včera

Indie přistoupila na Trumpův požadavek. Přestane nakupovat ruskou ropu

těžba ropy, autor: Zbynek Burival

Indie přistoupila na Trumpův požadavek. Přestane nakupovat ruskou ropu

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Indie přestane nakupovat ruskou ropu, což označil za významné vítězství v jeho snaze vyvinout tlak na Vladimira Putina, aby ukončil válku na Ukrajině. Premiér Indie, Narendra Modi, ho o tomto kroku ujistil, přestože Trump vyjádřil dříve nespokojenost s indickými nákupy.

