Únik zpráv odhaluje posedlost Vance i hluboké pohrdání Evropou uvnitř Trumpovy administrativy

Novinář The Atlantic Jeffrey Goldberg byl omylem přidán do skupinového chatu na Signalu, kde se probíralo plánování amerického útoku na Hútíe. Tento únik je o to překvapivější, že právě republikáni v minulosti ostře kritizovali Hillary Clintonovou a další za nezodpovědné nakládání s citlivými informacemi.

Na první pohled měla operace v Jemenu souvislost především s ochranou mezinárodního obchodu a strategií vůči Íránu. Vance se však snažil prosadit jiný úhel pohledu:

„Myslím, že děláme chybu,“ napsal viceprezident a zdůraznil, že zatímco pouze 3 % amerického obchodu prochází Suezským průplavem, u Evropy je to až 40 %. „Je tu reálné riziko, že veřejnost nebude chápat, proč je to nutné,“ dodal. „Nejsilnějším důvodem, proč to udělat, je, jak řekl [Trump], vyslat signál.“

Vance tak zopakoval svou dlouhodobou tezi, že Spojené státy nesou neúměrnou tíhu obrany Západu, zatímco Evropa na nich „parazituje“. V chatu si rovněž posteskl, že USA opět zasahují v situaci, kterou by měla řešit sama Evropa.

V této souvislosti kritizoval i vojenskou nepřipravenost evropských spojenců. „Bavíme se o nějaké random zemi, která neválčila už 30 nebo 40 let,“ napsal Vance, zřejmě s odkazem na Spojené království a Francii – přestože obě země bojovaly v Afghánistánu a Británie po boku USA také v Iráku.

Zprávy dále ukazují, že Vanceovy zahraničněpolitické názory nejsou zcela v souladu s Trumpovým pragmatickým přístupem. Zatímco Trump vnímá mezinárodní vztahy spíše jako obchodní transakci, Vance se profiluje jako zásadový odpůrce transatlantického spojenectví.

„Nejsem si jistý, zda si prezident uvědomuje, jak moc je to v rozporu s jeho současným poselstvím směrem k Evropě,“ napsal Vance v chatu. „Hrozí nám mírný až výrazný růst cen ropy. Jsem ochoten podpořit většinu a nechat si své obavy pro sebe. Ale existuje silný argument pro odklad operace o měsíc, abychom si připravili veřejné mínění a zjistili, jak se vyvíjí ekonomika.“

Národní bezpečnostní poradce Michael Waltz se k němu částečně přidal: „Bude to muset být Spojené státy, kdo znovu otevře tyto námořní cesty.“ Současně ale zdůraznil, že administrativa se snaží „vyčíslit náklady operace a přenést je na Evropany“.

Vance na to reagoval slovy: „Pokud myslíte, že to máme udělat, jdeme do toho. Ale fakt nesnáším, když Evropě znovu zachraňujeme zadek.“

Hegseth mu přitakal: „Pane viceprezidente, naprosto sdílím vaši averzi k evropskému přiživování. Je to UBOHÉ.“ Dodal však, že „jsme jediní na planetě (z těch na naší straně), kdo to může udělat“.

Uniklý chat způsobil podle The Guardian znepokojení mezi evropskými spojenci. Šéfka evropské diplomacie Kaja Kallasová obvinila Vance z toho, že „se snaží vyvolat konflikt“ mezi USA a Evropou.

Nejmenovaný evropský diplomat označil Vance za „velmi nebezpečného pro Evropu“ a dodal: „Možná nejnebezpečnějšího člověka v celé administrativě.“ Jiný diplomat uvedl, že Vance je „posedlý“ snahou vrazit klín mezi Evropu a USA.

Z uniklých zpráv je zřejmé, že pod vedením Trumpovy administrativy dochází k redefinici vztahů s Evropou. K podpoře NATO či transatlantických vazeb se otevřeně nehlásí téměř nikdo.

Na nedávném podcastu vysoký Trumpův poradce Steve Witkoff prohlásil, že americká zahraniční politika se může více orientovat na Blízký východ a Perský záliv, kde vidí větší ekonomický potenciál než v Evropě.

Konzervativní komentátor Tucker Carlson souhlasil: „Bylo by to dobré pro celý svět, protože Evropa umírá.“

Únik těchto zpráv představuje další zásah do důvěryhodnosti Trumpovy administrativy v otázkách národní bezpečnosti. Navíc potvrzuje, že klíčoví hráči, jako je Vance, prosazují tvrdší postoj vůči Evropě, než jaký Trump dosud veřejně zastával.

S blížícími se prezidentskými volbami se dá očekávat, že se zahraničněpolitické spory mezi jednotlivými křídly Republikánské strany ještě vyostří. Evropští spojenci se mezitím musí připravit na možnost, že Trumpova administrativa může v druhém funkčním období výrazně omezit podporu NATO a transatlantického spojenectví.