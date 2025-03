Rusové nechtějí říct, o čem včera tak dlouho jednali s Američany

Peskov potvrdil, že v pondělí proběhlo jednání delegací Moskvy a Washingtonu v Rijádu. Označil ho za "technické konzultace" a sdělil, že oba týmy poskytnou zprávu o průběhu a výsledku prezidentům.

"Je to celé o technických rozhovorech. Jde se při nich do detailu, takže obsah těchto rozhovorů nebudeme zveřejňovat. To je něco, co by se nemělo očekávat," řekl mluvčí ruského vůdce Vladimira Putina pro ruskou státní agenturu TASS.

Podle Peskova momentálně Rusové i Američané analyzují zprávy od svých delegací. Až pak bude možné mluvit o tom, co je výsledkem jednání, dodal mluvčí.

Sdílnější nebyl ani ruský vyjednavač Grigorij Karasin. "Diskutovali jsme všechno, dialog byl detailní a komplexní, ale dost užitečný pro nás i pro Američany," řekl agentuře TASS s tím, že se prodiskutovala řada témat.

Pondělní rozhovory mezi delegacemi Ruska a Spojených států amerických na neutrální půdě ohledně řešení války na Ukrajině trvaly přes 12 hodin. Informace hovořily o tom, že obě strany zformulovaly společné prohlášení. Očekávalo se, že text bude zveřejněn během úterního dne.