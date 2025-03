Čtvrtá trasa metra v nedohlednu. Antimonopolní úřad odvolal vítěze tendru

Správní řízení bylo vedeno na návrh sdružení STRABAG a.s., STRABAG SIS a.s. a STRABAG AG, přičemž rozklad podali jak vybraný dodavatel – sdružení Subterra a.s., HOCHTIEF CZ a.s., HOCHTIEF Infrastructure GmbH a BeMo Tunneling GmbH – tak i navrhovatel, protože jeho námitky nebyly v první instanci plně uznány.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, který je zadavatelem veřejné zakázky „Provozní úsek I.D metra v Praze – úsek (Olbrachtova) - Nové Dvory – stavební část“, podle rozhodnutí nedodržel zásadu transparentnosti.

Podle ÚOHS získal vybraný dodavatel body za zkušenosti odborného personálu (stavbyvedoucího a jeho zástupce), aniž by bylo doloženo, že dané osoby požadované zkušenosti skutečně mají. Současně nebylo dodrženo rovné zacházení, protože zatímco vybraný dodavatel měl možnost doplnit chybějící informace, navrhovatel tuto šanci nedostal.

Naopak část námitek navrhovatele, které se týkaly samotné kvalifikace vybraného dodavatele, Úřad zamítl.

Vzhledem k těmto zjištěním ÚOHS nařídil zrušení úkonů souvisejících s výběrem dodavatele. Předseda Mlsna potvrdil správnost prvoinstančního rozhodnutí a zdůraznil, že vybraný dodavatel neprokázal požadovanou praxi svého odborného týmu.

ÚOHS zároveň vede v této věci další správní řízení, kvůli čemuž zadavatel nesmí uzavřít smlouvu na tuto veřejnou zakázku.