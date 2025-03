Skandál v USA: Proč je plánování útoku přes aplikaci Signal velký problém?

Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) už vidí až do Velikonoc, které letos připadají na druhou polovinu dubna. Právě během nich by mělo být v nadcházejícím období relativně nejtepleji. Vyplývá to z aktuálního měsíčního výhledu.

Zdroj: Jan Hrabě