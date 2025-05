Trump neunesl kritiku z hudebních kruhů. Nikdy jsem ho neměl rád, řekl o Springsteenovi

Springsteen je známým kritikem Trumpa, což se projevilo i na koncertu v rámci turné Land of Hope & Dreams v britském Manchesteru. "Můj domov, Amerika, kterou miluji, o které píšu, která je majákem naděje a svobody po 250 let je ohrožena," řekl rocker přítomným fanouškům a vyzval je, aby se postavili autoritářům.

Poznámky slavného hudebníka, který celosvětově prodal přes 120 milionů nahrávek a získal nejméně dvě desítky cen Grammy, zjevně doputovaly i do Bílého domu. Svědčí o tom páteční příspěvek amerického prezidenta.

"Vidím, že hodně přeceňovaný Bruce Springsteen odjel do zahraniční země mluvit špatně o prezidentovi Spojených států," spustil Trump na své sociální síti Truth Social. "Nikdy jsem ho neměl rád, neměl jsem rád jeho hudbu či jeho radikálně levicovou politiku. A co je nejdůležitější, není to talentovaný chlap," konstatoval.

Šéf Bílého domu označil rockera za blbce a připomněl jeho podporu předchozího prezidenta Joea Bidena. "Náš nejhorší prezident, který byl blízko zničení naší země. Kdybych nebyl zvolen, teď už by to všechno bylo pryč," udeřil Trump.

"Ospalý Joe netušil, co dělá, ale Springsteen je hloupý a neviděl, co se děje. Ale mohl to vůbec vidět? Tenhle vyschlý rocker (jeho kůže je celá atrofovaná) by měl držet jazyk za zuby, než se vrátí domů," dodal americký prezident.

Springsteen zavítá během aktuálního turné i do Česka. Pražský koncert amerického muzikanta proběhne v neděli 15. června na letišti v Letňanech.