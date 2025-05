Trump si bude volat s Putinem. S Bílým domem se spojí i Zelenskyj

"Budu telefonicky mluvit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem," uvedl Trump v sobotu na sociální síti Truth Social s tím, že hovor proběhne v pondělí. Předmětem dialogu bude zastavení bojů na Ukrajině a obchod, sdělil šéf Bílého domu.

Americký prezident se ale připravuje i na další jednání. "Poté budu mluvit s ukrajinským prezidentem Zelenským a následně s prezidentem Zelenským i nejrůznějšími zástupci NATO," prozradil. "Doufám, že to bude produktivní den, začne příměří a tato velmi násilná válka, válka, která se nikdy neměla stát, skončí," dodal Trump.

Trump po pátečních rozhovorech v tureckém Istanbulu vystoupil v pořadu stanice Fox News, kde odmítl označit Putina za hlavní překážku na cestě k míru na Ukrajině. Raději se opět opřel do ukrajinského partnera. "Podívejte, měl jsem opravdu složité setkání se Zelenským, protože se mi nelíbilo, co řekl, a nedělal mi to lehké. A já vždycky říkal, že on nemá ty karty, a on je opravdu nemá," zdůraznil.

Trump zmínil svůj názor, že Putin chce v očích světa vypadat dobře, což momentálně neplatí. "Nezapomeňte, že to (válka) mělo skončit za týden. A kdyby se nezastavil v bahně se svými tanky, byl by v Kyjevě přibližně za pět hodin," prohlásil.

"Vždycky jsem cítil, že nemůže proběhnout schůzka beze mě, protože si nemyslím, že by to vedlo k dohodě. Je tu spousta nenávisti na obou stranách. Já mám velmi dobrý vztah s Putinem a myslím si, že uděláme dohodu," dodal Trump.

Páteční rozhovory mezi ruskou a ukrajinskou delegací nevedly k jakémukoliv posunu, co se týká míru. Obě strany konfliktu se pouze dohodly na výměně tisícovky zajatců v následujících dnech.

Ruští vyjednavači údajně zopakovali územní požadavky Moskvy, která předpokládá, že Kyjev přijme ztrátu Krymu a čtyř dalších oblastí, z nichž žádnou z nich ruská armáda zcela nekontroluje. Přednesli také návrhy ohledně budoucí neutrality Ukrajiny, na jejímž území by se nesměly nacházet zahraniční jednotky či zbraně hromadného ničení.

Uvedl to web Kyiv Independent, který se odvolává na informace zdrojů agentury Bloomberg. Rusové podle nich také vyzvali protistranu, aby se vzdala nároků na válečné reparace ze strany Ruska.