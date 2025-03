Američtí demokraté jsou po porážce Harrisové v koncích. Nedokáží oslovit ani své voliče

Republikánská strana, pevně semknutá kolem prezidenta Donalda Trumpa, nyní drží většinu nejen ve Sněmovně reprezentantů, ale i v Senátu. Kontroluje tedy obě komory Kongresu – a samozřejmě má ve svých rukou Bílý dům. Pro demokraty tak Trumpovou inaugurací začalo nelehké období, během něhož budou muset hledat novou vizi, nového lídra – a hlavně cestu zpět ke svým voličům.

Strana je na rekordním minimu

Jako by špatných zpráv pro Demokratickou stranu nebylo málo, další ránu potvrdil nejnovější průzkum stanice CNN . Podpora demokratů mezi americkou veřejností klesla na historické minimum – příznivě je dnes vnímá pouze 29 % obyvatel USA.

To je nejnižší číslo od roku 1992 a propad o celých dvacet procentních bodů oproti době, kdy v roce 2020 vyhrál prezidentské volby Joe Biden. Naproti tomu Republikánská strana, navzdory kontroverzím a vnitřním rozporům, si drží náskok s 36 % příznivého hodnocení.

Je to studená sprcha, která jen potvrzuje hlubokou krizi identity, do níž se Demokratická strana propadá. Nejenže ztrácí důvěru veřejnosti – nedokáže se ani sjednotit kolem jednoho silného lídra, který by reprezentoval její hodnoty a směr do budoucna. Když byli respondenti požádáni, aby jmenovali osobnost, která podle nich „nejlépe odráží základní hodnoty Demokratické strany“, výsledky hovoří o rozdrobenosti a nejasnosti.

Nejčastěji zaznělo jméno kongresmanky Alexandrie Ocasio-Cortezové (10 %), následované někdejší viceprezidentkou Kamalou Harrisovou (9 %), senátorem Berniem Sandersem (8 %) a lídrem demokratické menšiny ve Sněmovně reprezentantů Hakeemem Jeffriesem (6 %). Další 4 % voličů sáhla po jménu bývalého prezidenta Baracka Obamy – muže, který se už do volebního klání vrátit nemůže.

Rozštěpenost, absence dominantní postavy a ideová neujasněnost – to jsou tři klíčové symptomy současné nemoci Demokratické strany. V době, kdy republikáni pevně konsolidují řady pod vedením Trumpa a posilují svou pozici ve společnosti i institucích, zůstávají demokraté na pokraji zájmu.

Demokratická strana nedokáže oslovit ani své voliče

Podle amerického serveru The Nation čelí Demokratická strana závažnému komunikačnímu problému: nedokáže oslovit veřejnost prostřednictvím sociálních médií, která dnes určují veřejné mínění a vyhrávají volby. Zatímco republikáni budují silné digitální zázemí a umně pracují s emocemi voličů, demokraté tápou. Jejich obsah působí odtrženě od reality, chladně a bez přesvědčivého narativu.

Tuto neschopnost přitom ještě víc zvýrazňují personální a rozpočtové škrty, které v rámci takzvané „vládní optimalizace“ (respektive demontáže veřejného sektoru) zavádí nový šéf Úřadu pro efektivitu vlády (DOGE) – Elon Musk. V rámci rozsáhlé reorganizace byly tisíce zaměstnanců propuštěny. Nejde přitom o bezejmenné úředníky – mezi nimi jsou i vojenští veteráni, lidé, kteří se aktivně postavili na obranu Spojených států, často nasadili životy, a teď čelí nejistotě a nezájmu.

Ironií osudu právě tito lidé představují obrovský, dosud nevyužitý potenciál pro politický marketing. Jejich osobní příběhy – o službě, oběti, víře v americký sen, by mohly rezonovat u milionů voličů napříč všemi spektry. Místo toho zůstávají nevyslyšeni, beze slova, zatímco Demokratická strana ztrácí další a další body ve veřejném prostoru.

Zatímco pravice s mistrovskou precizností ovládá digitální frontu a buduje obraz strany blízké „obyčejnému Američanovi“, demokraté nedokážou využít ani zcela zřejmou šanci. Komunikační vakuum, do něhož se propadají, může mít fatální následky. V době, kdy rozhodují emoce, příběhy a virální sdělení, působí demokratická strategie jako relikt minulosti.

Nedůvěra v demokraty roste

Další varovný signál pro Demokratickou stranu přinesla výzkumná skupina Navigator Research. Podle čerstvého průzkumu, na který upozornil server Politico , vnímají mnozí Američané demokraty jako sílu, která se sice hlásí k pomoci druhým – ale ne jim samotným. Většina tázaných odpověděla: „Zaměřují se víc na pomoc jiným lidem než lidem, jako jsem já.“

Tento vzkaz je srozumitelný a znepokojivý zároveň – voliči se cítí být stranou opuštěni. Demokraté ztratili schopnost přesvědčivě komunikovat, že chápou každodenní starosti běžných Američanů, a že jsou připraveni jim skutečně pomoct. Nejde přitom jen o dočasnou ztrátu popularity, nýbrž hlubokou krizi důvěry.

„Značka Demokratické strany stále není tam, kde by měla být, pokud jde o základní důvěru a pochopení problémů lidí,“ uvedla analytička Molly Murphyová, která se na průzkumu podílela. „I když jsou voliči kritičtí vůči Trumpovi a některým věcem, které dělá, tato kritika se nepromítá do důvěry v demokraty. Důvěru je třeba si zasloužit,“ dodala.

To je zásadní. Demokratičtí stratégové dlouhodobě sází na „anti-Trumpovský“ postoj jako hlavní mobilizační nástroj. Ale volby se nevyhrávají pouze kritikou oponenta, jak upozorňují výzkumníci z Navigator Research – volby vyhrává důvěra a nabídka, která rezonuje. A tu demokraté podle průzkumu nenabízejí. Strana tak čelí nepříjemnému dilematu – jak být více než jen takzvané „menší zlo“ a jak znovu získat preference těch, které dřív považovala za své přirozené spojence.