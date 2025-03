Tipsport extraliga: Sparta v play-off porazila Třinec 2:1

Utkání začalo ve vysokém tempu, kdy domácí tým aktivně útočil, avšak brankové příležitosti byly v úvodu zápasu spíše sporadické. První třetina přinesla několik střeleckých pokusů na obou stranách, avšak oba brankáři, Kořenář na straně Sparty a Kacetl v brance Ocelářů, byli na svých místech. Týmy sváděly tvrdé souboje o kotouč, ale první dvacetiminutovka skončila bez branek.

Ve druhé třetině se pokračovalo v bojovném duchu, přičemž Oceláři dokázali využít přesilovou hru. Ve 34. minutě napřáhl od modré čáry Tomáš Kundrátek, jehož prudká střela skončila za zády bezmocného Kořenáře. Tím se hosté ujali vedení 1:0.

Sparta se snažila o rychlou odpověď, domácí tým se dostával do střeleckých pozic, ale třinecký brankář Kacetl podával vynikající výkon. Největší šanci měl kapitán Sparty Forman, který se dostal do samostatného úniku, ale jeho bekhendový blafák skvěle vystihl Kacetl.

Třetí třetina začala snahou Sparty o vyrovnání, což se jí podařilo v 50. minutě během přesilové hry. Po střele Irvinga se kotouč odrazil nad Kacetla a poté jej do odkryté branky dorazil Roman Horák.

Tento gól přinesl nový impuls do hry a domácí se nadále tlačili do útoku. Chlapík připravil skvělou příležitost pro Špačka, jenž však nedokázal usměrnit puk do odkryté branky. Oceláři se soustředili na pevnou defenzivu a snažili se udržet nerozhodný stav.

Sparta nakonec zápas otočila a dvě minuty před koncem utkání vstřelila branku. Autorem vítězného gólu byl Michal Špaček, který tým bez asistence dovedl k vítězství 2:1.