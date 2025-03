Kyjev varuje EU: Bez dohody o obchodu budete čelit následkům

Zatímco Kyjev je připraven vyjednávat, naznačil, že pokud některé země budou nadále blokovat jednání, Ukrajina neváhá reagovat. Zvláště se to týká Polska, Slovenska a Maďarska, které i přes evropské právo pokračují v národních zákazech dovozu ukrajinského zboží.

„Nedostatek pokroku při revizi obchodní dohody nás přinutí přijmout opatření k vyrovnání obchodní bilance. Bohužel tato rozhodnutí budou nejméně příjemná pro státy, které nyní politicky zpomalují jednání o volném obchodu,“ uvedl Kačka na akci pořádané Centrem pro ekonomickou strategii.

O den později v rozhovoru pro Politico zmírnil svůj tón a zdůraznil, že Kyjev je stále odhodlán hledat společné řešení. „S Evropskou unií pracujeme pouze na pozitivní agendě. Doufám, že Ukrajina se co nejdříve stane součástí vnitřního trhu EU,“ dodal.

Bezcelní obchod s Evropskou unií je pro Ukrajinu klíčovým ekonomickým záchranným lanem, které umožňuje pokračování exportu, především zemědělských a průmyslových produktů, i přes rozsáhlé válečné škody. Loni Ukrajina dovezla z EU zboží za 35,7 miliardy dolarů, což znamená obchodní přebytek více než 10 miliard dolarů ve prospěch Unie. To znamená, že případná obchodní válka by mohla zasáhnout evropské podniky silněji než ukrajinské.

„Je v našem společném zájmu najít řešení. V době globálních obchodních otřesů bychom se měli soustředit pouze na to, jak obchod zlepšit,“ zdůraznil Kačka.

Od začátku ruské invaze v roce 2022 je Evropská unie pro Ukrajinu největším obchodním partnerem, přičemž na ni připadá téměř 60 procent ukrajinského exportu. Bezcelní režim, zavedený jako dočasná pomoc válkou zasažené ekonomice, se nyní blíží ke svému konci a Evropská komise zatím neupřesnila, jak bude situaci řešit.

Načasování je zásadní: prezident Spojených států Donald Trump prosazuje mírovou dohodu, která by mohla Ukrajinu donutit k územním ústupkům ve prospěch Ruska, a Kyjev se proto stále více spoléhá na Evropu jako hlavní ekonomického partnera.

Nejpravděpodobnějším řešením je revize asociační dohody o volném obchodu z roku 2016 namísto dalšího dočasného prodloužení bezcelního režimu, což odmítají některé velké evropské země, včetně Francie a Polska.

Kyjev však varuje, že návrat k předválečným podmínkám není možný. Vývozní struktura Ukrajiny se radikálně změnila a podle ukrajinských představitelů musí Evropská unie na tuto realitu reagovat.

Kačka odmítl argumenty států jako Polsko a Maďarsko jako čistě politicky motivované, nikoli ekonomicky opodstatněné.

Evropská unie z obchodních vztahů s Ukrajinou profituje více než Ukrajina z obchodu s EU. Pokud by ukrajinské zboží čelilo novým bariérám, Kyjev naznačuje, že má nástroje, jak reagovat. Kačka sice neupřesnil, jaké kroky by Ukrajina mohla přijmout, ale možné jsou například restrikce na evropské zboží směřující na ukrajinský trh. To by mohlo zasáhnout průmyslová odvětví, která jsou závislá na ukrajinských odběratelích, a dopady by se nemusely omezit pouze na zemědělský sektor.

Dalším klíčovým momentem pro jednání bude zasedání Rady pro přidružení EU-Ukrajina 9. dubna, kde by obě strany mohly dojednat nový obchodní režim.

Kačka však varoval, že průlom nelze očekávat automaticky, protože Ukrajina stále čeká na oficiální stanovisko Evropské komise. Další krok tak nyní leží na straně Bruselu.