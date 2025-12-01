Kallasová: Tento týden může být pro Ukrajinu klíčový

Diplomatické úsilí o ukončení války na Ukrajině by mohlo vstoupit do „klíčového týdne“. Uvedla to nejvyšší diplomatka Evropské unie v době, kdy se speciální vyslanec Donalda Trumpa připravuje na jednání s Vladimirem Putinem po víkendových rozhovorech s Ukrajinou.
Steve Witkoff, realitní developer, který se stal vyslancem, by měl v úterý jednat s Putinem v Moskvě, jak oznámil Kreml. Witkoff, o kterém se nedávno provalilo, že koučoval ruské představitele, jak si získat Trumpovu přízeň, se chystá na svou šestou osobní schůzku s ruským prezidentem. Očekává se, že do Ruska poletí již v pondělí společně s Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem. Mluvčí Putina ale neupřesnil, zda se Kushner, který se aktivně podílel na vyjednávání mírové dohody v Gaze, jednání zúčastní.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mezitím zahájil diplomatické kroky s cílem získat podporu od evropských spojenců. V pondělí ráno se sešel s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v Paříži, kde probírali „podmínky spravedlivého a trvalého míru“. Očekává se, že ukrajinský lídr uskuteční v úterý svou první oficiální návštěvu Irska. Mezitím ukrajinský ministr obrany Denys Šmyhal jednal v Bruselu se svými protějšky z EU.
Nejvyšší diplomatka EU Kaja Kallasová prohlásila, že „by mohl být klíčový týden pro diplomacii“, nicméně zdůraznila, že je „jasné, že Rusko nechce mír“. Víkendové rozhovory mezi USA a Ukrajinou na Floridě označila za „obtížné, ale produktivní“. Vyjádřila ale frustraci nad tím, že evropští představitelé u jednání nebyli přítomni. Na otázku, zda věří, že USA najdou pro Ukrajinu dobré řešení, odpověděla: „Ukrajinci jsou tam sami. Kdyby byli spolu s Evropany, byli by určitě mnohem silnější, ale věřím, že Ukrajinci se za sebe postaví.“ Zelenskyj označil rozhovory v USA za „velmi konstruktivní“, ale přiznal, že „zbývá vyřešit některé tvrdé otázky“.
Evropské lídry znepokojil mírový plán USA, který unikl minulý měsíc a nakláněl se ve prospěch Ruska. Plán zahrnoval možnost přiznání území na východě Ukrajiny, která ještě nejsou plně pod kontrolou Moskvy. Zároveň by nutil Kyjev omezit velikost své armády a opustit ambice na vstup do NATO. Ačkoli byl tento plán zmírněn, Witkoffova návštěva Moskvy pravděpodobně zvýší napětí v Kyjevě i v evropských metropolích, kde je americký vyslanec vnímán jako člověk sympatizující s Kremlem.
Rozhovory se odehrály v soukromém golfovém klubu na Floridě, který vyvinula Witkoffova společnost. Po schůzce vyjádřil americký ministr zahraničí Marco Rubio optimismus ohledně ukončení války. „Je třeba udělat víc práce. Je to delikátní. Je tu mnoho pohyblivých částí a je zřejmé, že je do toho zapojena i další strana, která musí být součástí rovnice,“ řekl Rubio.
Ukrajinský prezident je pod tlakem po náhlé rezignaci jeho nejbližšího poradce a šéfa kanceláře Andrije Jermaka. Jermak odstoupil v reakci na rozšiřující se protikorupční vyšetřování, které se stalo nejvážnějším skandálem za Zelenského prezidentského období.
Rada EU schválila kompromisní verzi návrhu Chat Control. Povinné plošné skenování soukromé komunikace sice zmizelo, avšak právní rámec pro masový dohled zůstal zachován. Návrh umožňuje „dobrovolné“ monitorování zpráv i šifrovaných služeb, což vyvolává vážné obavy o ochranu soukromí a respekt k základním právům. Regulace míří na marginální skupinu pachatelů, ale její dopady mohou zasáhnout stovky milionů uživatelů v celé Evropské unii.
Zdroj: Jakub Jurek