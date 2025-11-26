Rusko předstírá, že vyjednává, ve skutečnosti ale dělá úplně něco jiného, varuje Kallasová

Libor Novák

26. listopadu 2025 14:29

Šéfka estonské diplomacie a vysoká představitelka EU pro zahraniční politiku, Kaja Kallasová, po videokonferenci s ministry zahraničí Evropské unie varovala před ruskou taktikou v současném mírovém úsilí. „Je důležité, abychom nadále podporovali Ukrajinu a vyvíjeli tlak na Rusko. To je to, na čem pracujeme,“ řekla Kallasová médiím. Uvedla, že všichni účastníci jednání uvítali snahu USA o ukončení války.

Kallasová však zdůraznila, že „všichni chceme, aby tato válka skončila, ale záleží i na tom, jak skončí“. Je nutné mít na paměti, že v konfliktu existuje jeden agresor a jedna oběť. Úplné a bezpodmínečné příměří musí být podle ní prvním krokem. V současné chvíli však nevidí žádné náznaky, že by Rusko bylo na příměří připraveno.

Rusko „nezpomaluje svou vojenskou mašinérii, ale naopak ji posiluje,“ upozornila Kallasová. Je potřeba dostat se ze situace, kdy Rusko „předstírá, že vyjednává,“ do situace, kdy „vyjednávat skutečně potřebuje“. S ohledem na dopad sankcí na ruskou ekonomiku a selhání na bojišti Kallasová varovala: „Putin nemůže dosáhnout svých cílů na bojišti, proto se k nim bude snažit probojovat cestou vyjednávání.“ To znamená, že je klíčové udržovat tlak na Moskvu.

Zatímco se Evropa snaží udržet jednotný tlak, Kreml ve středu reagoval na nejnovější, upravenou verzi amerického mírového plánu na ukončení války na Ukrajině. Podle tiskové agentury AFP Kreml sice plán přijal na vědomí a na některé jeho „aspekty“ pohlíží pozitivně, ale zároveň požaduje diskuzi o zbývajících částech. Kremlský poradce Jurij Ušakov uvedl, že nový návrh vyžaduje „skutečně seriózní analýzu“ a že o něm Rusko dosud s nikým nejednalo.

Původní 28bodový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa byl ostře kritizován v Kyjevě i v Evropě, protože obsahoval požadavky Moskvy, jako je stažení ukrajinských sil z části Doněcké oblasti a de facto uznání anexe Krymu, Doněcku a Luhansku.

Ukrajina však po jednáních v Ženevě oznámila, že dosáhla s USA „shody“ a že sporné body byly zredukovány. Zástupci Ukrajiny a USA vypracovali značně revidovaný plán o 19 bodech. I přes údajné odstranění devíti bodů a úpravu ostatních, hluboké rozdíly v postojích Ruska a Ukrajiny přetrvávají, a není jasné, jaké konkrétní body zůstaly a které byly vypuštěny.

Život v izolaci a špatné hygieně. Itálie žije kauzou odebrání dětí rodičům

