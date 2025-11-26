Rusko předstírá, že vyjednává, ve skutečnosti ale dělá úplně něco jiného, varuje Kallasová

Šéfka estonské diplomacie a vysoká představitelka EU pro zahraniční politiku, Kaja Kallasová, po videokonferenci s ministry zahraničí Evropské unie varovala před ruskou taktikou v současném mírovém úsilí. „Je důležité, abychom nadále podporovali Ukrajinu a vyvíjeli tlak na Rusko. To je to, na čem pracujeme,“ řekla Kallasová médiím. Uvedla, že všichni účastníci jednání uvítali snahu USA o ukončení války.
Kallasová však zdůraznila, že „všichni chceme, aby tato válka skončila, ale záleží i na tom, jak skončí“. Je nutné mít na paměti, že v konfliktu existuje jeden agresor a jedna oběť. Úplné a bezpodmínečné příměří musí být podle ní prvním krokem. V současné chvíli však nevidí žádné náznaky, že by Rusko bylo na příměří připraveno.
Rusko „nezpomaluje svou vojenskou mašinérii, ale naopak ji posiluje,“ upozornila Kallasová. Je potřeba dostat se ze situace, kdy Rusko „předstírá, že vyjednává,“ do situace, kdy „vyjednávat skutečně potřebuje“. S ohledem na dopad sankcí na ruskou ekonomiku a selhání na bojišti Kallasová varovala: „Putin nemůže dosáhnout svých cílů na bojišti, proto se k nim bude snažit probojovat cestou vyjednávání.“ To znamená, že je klíčové udržovat tlak na Moskvu.
Zatímco se Evropa snaží udržet jednotný tlak, Kreml ve středu reagoval na nejnovější, upravenou verzi amerického mírového plánu na ukončení války na Ukrajině. Podle tiskové agentury AFP Kreml sice plán přijal na vědomí a na některé jeho „aspekty“ pohlíží pozitivně, ale zároveň požaduje diskuzi o zbývajících částech. Kremlský poradce Jurij Ušakov uvedl, že nový návrh vyžaduje „skutečně seriózní analýzu“ a že o něm Rusko dosud s nikým nejednalo.
Původní 28bodový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa byl ostře kritizován v Kyjevě i v Evropě, protože obsahoval požadavky Moskvy, jako je stažení ukrajinských sil z části Doněcké oblasti a de facto uznání anexe Krymu, Doněcku a Luhansku.
Ukrajina však po jednáních v Ženevě oznámila, že dosáhla s USA „shody“ a že sporné body byly zredukovány. Zástupci Ukrajiny a USA vypracovali značně revidovaný plán o 19 bodech. I přes údajné odstranění devíti bodů a úpravu ostatních, hluboké rozdíly v postojích Ruska a Ukrajiny přetrvávají, a není jasné, jaké konkrétní body zůstaly a které byly vypuštěny.
Související
Bojují ve válce, do které nechtěli. Jak Rusko podvádí a lže, aby nalákalo zahraniční vojáky
Je konec války na Ukrajině za dveřmi? Americká dohoda za současné situace nemusí nic změnit
válka na Ukrajině , Kaja Kallasová (Estonsko)
Aktuálně se děje
před 44 minutami
Babiš zveřejnil obsazení nové vlády. Pavel má problém s Turkem, prohlásil
před 1 hodinou
Rusko předstírá, že vyjednává, ve skutečnosti ale dělá úplně něco jiného, varuje Kallasová
před 2 hodinami
Bojují ve válce, do které nechtěli. Jak Rusko podvádí a lže, aby nalákalo zahraniční vojáky
před 3 hodinami
Je konec války na Ukrajině za dveřmi? Americká dohoda za současné situace nemusí nic změnit
před 4 hodinami
Inferno v Hongkongu: Hoří několik výškových budov, lidé jsou v nich uvězněni
před 5 hodinami
Další radikální řez: Trump představil globální zdravotní strategii, experti neskrývají obavy
před 5 hodinami
"Ministr Turek" se záhadnými příjmy? Ideální terč cifršpionů Schillerové
před 5 hodinami
Bolsonaro nastupuje do vězení. 27 let bude žít na 12 metrech čtverečních
před 6 hodinami
Witkoff radil Rusku, jak jednat s Trumpem, odhalují uniklé hovory. Podle USA je to v pořádku, Rusko je pobouřeno
před 7 hodinami
Mír na dosah ruky? Mezi tím, co USA žádají a co je Ukrajina ochotna přijmout, jsou obrovské rozdíly, píše CNN
před 9 hodinami
Počasí: Dnes napadne další sníh, meteorologové očekávají až 15 cm
včera
Konference COP30 skončila bez výrazného průlomu. Přinesla ale zásadní varování
včera
Tajnosti pokračují: Budoucí koalice schválila jména ministrů, veřejnosti je neprozradí
včera
CNN: Trapné kroky Pentagonu proti válečnému hrdinovi ukazují, že Trumpova touha po pomstě je nekonečná
včera
Ukrajina souhlasí s mírovým plánem. Zelenskyj se chce setkat s Trumpem
včera
Trumpův omyl s "nevděčnými" Ukrajinci. Zelenskyj děkuje více než dost
včera
Policie odhalila organizovanou skupinu obchodníků s drogami
včera
Život v izolaci a špatné hygieně. Itálie žije kauzou odebrání dětí rodičům
včera
Hrad potvrdil další jednání mezi Pavlem a Babišem. Proběhne zítra
včera
Museli si to odmakat i Češi či Slováci. Ukrajina potřebuje účinně bojovat proti korupci
Zatímco Ukrajina řeší jeden z nejhorších korupčních skandálů za poslední léta, stále existuje otázka, zda může uspět tam, kde jiné postsovětské státy selhávaly. Zkušenosti střední Evropy ukazují, že bez razantního potlačení klientelismu a nezávislé justice není evropská integrace možná. Česko a Slovensko musely svou důvěryhodnost tvrdě vybojovat, Rumunsko a Bulharsko platí za odkládání reforem dodnes. Ukrajina nyní čelí stejnému testu, je na ni ale kladen daleko větší geopolitický tlak.
Zdroj: Lucie Podzimková