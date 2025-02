Švýcarská hokejová legenda Ambühl po sezóně definitivně ukončí kariéru

Švýcarský reprezentant hrající na klubové úrovni za Davos své rozhodnutí oznámil v prohlášení fanouškům. "Drazí fanoušci. Zažili jsme spolu spoustu opravdu skvělých okamžiků. Teď jedeme znovu na plný plyn – my na ledě a vy na tribuně, abychom s vaší fantastickou podporou mohli prožít ještě jeden takový mimořádný moment," uvedl.

"Dlouho jsem přemýšlel o své budoucnosti a všechno znovu a znovu zvažoval. Došel jsem k závěru, že probíhající sezona bude mou poslední," dodal následně.

Ambühl se nesmazatelně zapsal do historie švýcarského hokeje, když nastoupil s helvetským křížem na hrudi hned na devatenácti světových šampionátech, naposledy loni v Praze se Švýcarskem získal stříbro poté, co ve finále nestačil na Čechy. Vedle toho se zúčastnil hned pěti zimních olympiád.

Díky tomu tak nastoupil celkem do 338 zápasů národního týmu, během kterých zaznamenal neméně neuvěřitelných 152 kanadských bodů (55 gólů a 97 přihrávek). V rámci MS pak nastoupil do 141 duelů, ve kterých pro změnu zaznamenal 66 bodů (28 gólů a 38 přihrávek).

Co se pak týče jeho působení na klubové úrovni, tak ve švýcarské lize hraje celou svou kariéru (s menším intermezzem v zámořské AHL v sezóně 2009/10), přičemž poprvé se v ní představil ve svých 17 letech, tedy před dlouhými 24 lety. Tento týden v úterý pak nastoupil do 1305. zápasu v lize, pokud započítáme i zápasy play-off. Je to tak podle všeho nedostižný rekord v počtu startů ve švýcarské lize, který postupně navyšuje už od loňského října. Ve Švýcarsku pak kromě Davosu ještě oblékal dres Curychu. Dosud ve své zemi slavil šest ligových titulů.