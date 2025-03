Politico: Trump s Putinem nevyřešili nic. Naplánovali hokej, Rusko získalo čas a Zelenského nikdo neinformoval

Po devadesátiminutovém telefonátu s Donaldem Trumpem nabídl Vladimir Putin jen minimální ústupek – slíbil výměnu několika zajatců a dočasné zastavení útoků na energetickou infrastrukturu po dobu 30 dnů.

Jenomže už hodinu po skončení hovoru se Kyjev a další ukrajinská města znovu ocitla pod palbou. Dronové a raketové útoky na obytné budovy pokračují a krvavá frontová linie na východě Ukrajiny zůstává oblastí intenzivních bojů.

Putin se nadále drží zdánlivě nepřekročitelných podmínek pro skutečné příměří – hlavním požadavkem je zastavení veškeré zahraniční vojenské pomoci a sdílení zpravodajských informací s Ukrajinou. Pro evropské lídry a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jsou tyto požadavky nepřijatelné. To však neznamená, že by je Trump v budoucnu nemohl přijmout.

„Můj dnešní telefonát s prezidentem Putinem byl velmi dobrý a produktivní,“ napsal Trump na sociální sítě. „Dohodli jsme se na okamžitém příměří v oblasti energetiky a infrastruktury s tím, že budeme rychle pracovat na dosažení úplného příměří a nakonec i na ukončení této velmi hrozné války.“

Před týdnem se Trump a Zelenskyj shodli na návrhu „okamžitého“ třicetidenního příměří, které by ukončilo všechny boje a útoky na zemi, z moře i ze vzduchu. Trump tehdy zdůrazňoval, že očekává rychlou pozitivní reakci od Putina.

Místo toho ruský prezident pouze prohlásil, že myšlenku podporuje „v zásadě“, ale má výhrady k jejímu praktickému provedení. Nyní se mají v Blízkém východě sejít ruské a americké expertní skupiny, aby projednaly „technické detaily“ a dosáhly pokroku ve vyjednávání o příměří.

Bývalý důstojník americké rozvědky a odborník na národní bezpečnost Matthew Shoemaker varoval, že Trump se vystavuje riziku, že se stane obětí Putinovy strategie prodlužování jednání – taktiky, kterou Sovětský svaz používal během studené války.

„Během studené války se američtí lídři často bránili účasti na vleklých jednáních, protože si uvědomovali, že Sověti tím jen získávají čas k přeskupení sil nebo posílení svých pozic,“ uvedl Shoemaker pro magazín Politico.

„Trump riskuje, že spadne do této historické pasti – Putinova zdržovací taktika by mohla Rusku umožnit posílit svou vojenskou i politickou pozici, zatímco by oslabovala důvěryhodnost USA a jejich jednotu s evropskými spojenci.“

Znepokojivým signálem pro Ukrajinu a její spojence je také tón oficiálního vyjádření Bílého domu k telefonátu. Namísto výtek ohledně ruského váhání s příměřím je komunikace americké administrativy optimistická.

V Trumpovském stylu Bílý dům zdůraznil „obrovské ekonomické příležitosti“ mezi USA a Ruskem. „Oba lídři se shodli, že zlepšení bilaterálních vztahů mezi Spojenými státy a Ruskem přináší obrovské možnosti,“ uvedlo prohlášení.

Kreml byl ve svém shrnutí ještě nadšenější. Prezentoval Rusko jako rovnocennou světovou velmoc Spojeným státům a zdůraznil, že obě země podniknou „společné kroky“ při řešení krizí na Blízkém východě a budou spolupracovat v oblasti nešíření jaderných zbraní a globální bezpečnosti.

Pak přišla nečekaná část rozhovoru. Telefonát byl prezentován jako klíčový moment ve vyjednávání příměří mezi Ruskem a Ukrajinou, s Trumpem v roli prostředníka. Ve skutečnosti se však zdá, že se s Putinem věnovali i jiným tématům.

„Probírali jsme řadu návrhů na rozvoj vzájemně výhodné spolupráce v ekonomice a energetice,“ uvedlo ruské shrnutí hovoru. „Donald Trump podpořil myšlenku Vladimira Putina uspořádat hokejové zápasy v USA a Rusku mezi hráči NHL.“

Zatímco se Trump bavil s Putinem o sportu, Zelenskyj stále čekal na telefonát. O výsledcích jednání se dozvěděl až z médií. „Jsme skeptičtí, pokud jde o důvěru v Rusy,“ řekl později novinářům. „Putinovi se nedá věřit.“

Ještě před hovorem s Trumpem ve svém večerním projevu Zelenskyj varoval, že Rusko záměrně prodlužuje válku. „Už týden Putin není schopen říct ‚ano‘ návrhu na příměří. Říká cokoliv, jen ne to, co chce slyšet celý svět,“ prohlásil ukrajinský prezident.

Zelenskyj má v jedné věci pravdu. Stále není jasné, jak moc Trumpovi skutečně záleží na tom, co Putin říká o příměří – zvlášť když jsou ve hře jiné dohody.