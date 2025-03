PŮVODNÍ ZPRÁVA | Bacik pro EZ promluvil o obnoveném konfliktu v Gaze. Bylo logické takový vývoj očekávat, míní

Nálety izraelských stíhaček v noci na úterý zasáhly Pásmo Gazy, přičemž v městech Gaza, Chán Júnis a Rafáh zemřely stovky lidí. Podle experta na Blízký východ Gokhana Bacika z olomoucké Univerzity Palackého bylo možné takový vývoj očekávat. „Na základě našich historických znalostí bylo logické takový vývoj očekávat,“ uvedl pro EuroZprávy.cz.

Klíčovou roli v eskalaci sehrála dohoda o příměří mezi Izraelem a Hamásem, jejíž podoba umožňuje jednostranné akce. „Dohoda mezi Izraelem a Hamásem je svým způsobem založena na právu veta, což znamená, že Izrael může přistoupit k jednostranným akcím. Prakticky se od takovýchto dohod očekává pouze zmírnění konfliktu, nikoli jeho úplné ukončení,“ vysvětlil Bacik.

Zatímco v Gaze se konflikt znovu rozhořel, Spojené státy mezitím útočí na Hútíe v Jemenu. Podle Bacika by dohoda mezi USA a Íránem mohla přispět ke zklidnění situace, samotné letecké údery však Husíje nezastaví. „Jinak si nejsem jistý, zda by letecké útoky stačily k zastavení Husíjů. To by mohlo skutečně vážně oslabit jejich vojenské schopnosti, ale nikdy je to neukončí,“ upozornil.

Možná americká odpověď by podle něj mohla zahrnovat i pozemní operaci, což však nese značná rizika. „Takové cíle vyžadují pozemní operace, což pro USA nemusí být dobrá volba,“ zdůraznil expert.

Jemen, který už desetiletí sužuje nestabilita, podle Bacika potřebuje systémové řešení. „Zdá se, že Jemen je ponechán svému osudu. Pro Jemen je zapotřebí více mezinárodních a mnohostranných akcí,“ varoval.

Bacik rovněž poukázal na možnou souvislost mezi izraelskou a americkou vojenskou aktivitou. „Jistě, Husíjové několikrát organizovali raketové útoky na Izrael z Jemenu. Domnívám se, že do značné míry je americká a izraelská bezpečnostní komunita vnímají jako součást stejného regionálního systému,“ přiblížil.

Do napětí v regionu opakovaně zasahuje Írán, který varoval USA před útoky na Husíje. Přímý vojenský zásah Teheránu však Bacik nepovažuje za pravděpodobný. „Írán má vážné hospodářské problémy. Má také vážný problém s legitimitou doma. Logicky bych řekl, že se Írán bude snažit získat čas před domácí a ekonomickou konsolidací. Ale vzhledem k realitě na místě je pro Írán kontakt s Jemenem nyní ve srovnání s Gazou jednodušší a nejméně nákladný,“ uzavřel.