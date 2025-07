Střety na hranici Thajska a Kambodže pokračují. Více než 100 000 lidí bylo evakuováno

Napětí mezi oběma jihovýchodními zeměmi vzrostlo v posledních měsících kvůli sporům o části jejich 800 km dlouhé hranice, kterou částečně vymezila bývalá francouzská koloniální moc. Tato hranice prochází oblastmi, které obě země považují za historicky a nábožensky významné.

V pátek ráno, kolem 4:30 místního času, zahájila Kambodža palbu z ručních zbraní i těžkých zbraní. Thajská armáda na to reagovala dělostřeleckým útokem.

Střety probíhaly ve dvou oblastech v provincii Ubon Ratchathani a jedné v provincii Surin. Thajská armáda varovala civilisty, aby se vyhýbali těmto oblastem, protože z Kambodže přicházely i výstřely z raketových systémů.

V oblasti Kantharalak v provincii Surin, kterou zasáhly rakety, thajské jednotky prováděly operace na zneškodnění výbušnin a zajišťování těl obětí, které zemřely při čtvrtečním útoku.

Po střetnutích, která probíhla ve čtvrtek, Thajsko nasadilo stíhačky F-16 a bombardovalo vojenské cíle v Kambodži.

Thajská armáda zveřejnila video, na kterém drony shazují bomby na vojenské cíle v Kambodži. Po zásazích bylo vidět kouř a plameny, ale video nebylo nezávisle ověřeno.

V Thajsku bylo dosud potvrzeno 14 mrtvých, převážně civilistů, podle thajského Ministerstva zdravotnictví. V Kambodži byla hlášena alespoň jedna oběť a pět zraněných v oblasti Oddar Meanchey, která sousedí s thajskými provinciemi Buri Ram, Surin a Si Saket. Tensions v regionu přetrvávají.

V Kambodži bylo evakuováno více než 4 000 lidí a ve čtvrtek večer bylo evakuováno více než 100 000 lidí v Thajsku. V provincii Surin se evakuovaní skrývají v provizorních útulcích, jako je například univerzitní tělocvična, kde spí na matracích a jedí z plastových nádob.

Mnozí evakuovaní, včetně Ngerntry Pranoram, vyjádřili šok a obavy. "Nikdo si to nepřeje. Pro starší a postižené je to velmi těžké, dostat se sem. Někteří mají auta, ale pro ty, kdo je nemají, je to opravdu těžké," řekla.

Tento konflikt se vyhrotil po zranění pěti thajských vojáků při výbuchu miny ve středu. Napětí se však začalo stupňovat již v květnu, kdy při přestřelce v oblasti Smaragdového trojúhelníku, kde se setkávají hranice Kambodže, Thajska a Laosu, padl kambodžský voják.

Thajsko a Kambodža sdílejí 800 km dlouhou hranici, která je předmětem dlouhodobých sporů. Vojenské střety mezi oběma zeměmi nejsou ničím novým. Thajsko má výrazně silnější armádu než Kambodža, a to jak v počtu vojáků, tak v technologii. Thajsko má 361 000 aktivních vojáků, což je třikrát více než v Kambodži. Thajsko je také dlouhodobým spojencem USA.