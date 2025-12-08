Thajská armáda zahájila nálety proti Kambodži

Thajsko zahájilo v pondělí nálety proti Kambodži. Mírový plán, který před pouhými dvěma měsíci uzavřel americký prezident Donald Trump, je tak v ohrožení kolapsu. Obě strany se navzájem obvinily ze zahájení útoků podél sporné hranice v časných ranních hodinách. K tomu došlo po týdnech narůstajícího napětí a dřívějším pozastavení pokroku v dohodě o příměří ze strany Thajska.
Tyto dva národy v posledních desetiletích opakovaně svedly krátké pohraniční šarvátky. Například smrtící pětidenní konflikt v červenci si vyžádal desítky mrtvých a vyhnal asi 200 000 lidí na obou stranách hranice.
Thajský premiér Anutin Charnvirakul uvedl, že země „nikdy nechtěla násilí“, ale „nedovolí porušení své suverenity“. Dodal, že další vojenské akce budou rozhodnuty „podle podmínek situace“, čímž zjevně odkazoval na případnou další agresi ze strany Kambodže. Kambodžské ministerstvo obrany thajské údery odsoudilo a trvalo na tom, že je nadále odhodláno implementovat předchozí příměří.
Thajská armáda prohlásila, že pondělní nálety cílily na kambodžskou vojenskou infrastrukturu a byly odvetou za dřívější útok v pondělí, který zabil thajského vojáka a zranil sedm lidí. Mluvčí armády, generálmajor Winthai Suvaree, řekl, že „cílem byly kambodžské pozice na podporu zbraní v oblasti průsmyku Chong An Ma“. Obvinil Kambodžu z použití „dělostřelectva a minometů k útoku na thajskou stranu na základně Anupong.“
Thajští vojenští představitelé tvrdí, že Kambodža začala cílit na thajskou hranici kolem třetí hodiny ráno místního času. Mobilizovala těžké zbraně a přemisťovala bojové jednotky. Královské thajské letectvo to označilo za „činnosti, které by mohly eskalovat vojenské operace a představovat hrozbu pro thajskou pohraniční oblast“. Kambodžské ministerstvo národní obrany však thajská obvinění popřelo a ve svém prohlášení je označilo za „nepravdivé informace“.
Kambodžská armáda obvinila Thajsko ze zahájení „útoku“ na své síly kolem 5:04 místního času. „Je třeba poznamenat, že k tomuto útoku došlo poté, co thajské síly po mnoho dní prováděly četné provokativní akce,“ uvedlo. Ministerstvo obrany prohlásilo, že „neopětovalo palbu vůbec“. Mluvčí Maly Socheata později obvinil thajské síly z vypalování domů, způsobování zranění a „vyhánění lidí“ z pohraničních vesnic v severních provinciích Oddar Meanchey a Preah Vihear. Thajsko začalo s evakuací civilistů z postižených pohraničních měst už v neděli. Podle armády bylo přesunuto už asi 70 % obyvatel.
Po eskalaci konfliktu na začátku tohoto roku, která představovala nejvážnější boje za poslední léta, bylo 28. července dohodnuto počáteční příměří mezi oběma stranami. To se stalo poté, co Trump uskutečnil telefonáty s lídry obou zemí. Thajsko a Kambodža pak koncem října podepsaly rozšířené prohlášení o příměří v Kuala Lumpuru. Ceremoniálu byli svědky Trump a malajsijský premiér Anwar Ibrahim.
Ibrahim v pondělí uvedl, že je „hluboce znepokojen zprávami o ozbrojených střetech mezi kambodžskými a thajskými silami“ a vyzval obě strany ke zdrženlivosti. „Obnovené boje riskují zmaření pečlivé práce, která byla vynaložena na stabilizaci vztahů mezi oběma sousedy,“ napsal v prohlášení. Malajsie, Thajsko a Kambodža jsou členy bloku Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), regionálního uskupení zaměřeného na ekonomickou, politickou a bezpečnostní spolupráci v jihovýchodní Asii.
Říjnové prohlášení o příměří bylo Trumpem považováno za významné diplomatické vítězství a další posílení jeho často propagované a zpochybňované kampaně o ukončení několika válek. Avšak necelé dva týdny po podpisu se dohoda mezi Thajskem a Kambodžou začala hroutit. Thajsko uvedlo, že zastavuje pokrok v dohodě po výbuchu nášlapné miny na hranici, který zranil několik thajských vojáků.
Tyto dvě země sdílejí 800 kilometrů dlouhou pozemní hranici. Územní spor ohledně vymezených částí hranice pramení hlavně z mapy, kterou nakreslili Francouzi, když měli Kambodžu pod koloniální kontrolou. Thajsko tuto mapu neuznává.
Thajsko , Kambodža , armáda Thajsko
Zdroj: Libor Novák