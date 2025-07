Zemřel legendární zápasník Hulk Hogan, byl největší ikonou profesionálního wrestlingu

Hoganova smrt vyvolala vlnu smutku a vzpomínek od jeho fanoušků i kolegů. Jeho manažer, Chris Volo, potvrdil, že Hulk Hogan, který se v roce 2005 stal členem WWE Hall of Fame, zemřel ve čtvrtek 24. července 2025. Zprávy o jeho zdravotním stavu se začaly šířit již několik týdnů před jeho smrtí, kdy byl hospitalizován. Jeho manželka, Sky, však minulý týden popřela spekulace, že by byl v kómatu, a ujistila veřejnost, že jeho srdce bylo i po několika operacích silné.

Hulk Hogan byl synonymem pro wrestling a je považován za jednoho z největších zápasníků všech dob. Proslavil se nejen svým impozantním tělem – v době své největší slávy měřil 2 metry a vážil 145 kilogramů – ale také svou schopností bavit publikum a svou charismatickou osobností. Jeho styl, včetně nezaměnitelného plnovousu a bandany, se stal nezapomenutelným symbolem, který rezonoval nejen na wrestlingovém ringu, ale i v širší popkultuře.

Hogan začal svou kariéru v 70. letech, ale největší slávu dosáhl v 80. letech, kdy se stal hlavní hvězdou organizace WWE. V roce 1987, v legendárním zápase na WrestleManii III, se utkali s Andre the Giantem a překonali tehdejší rekord diváků, kdy zápas sledovalo více než 93 tisíc lidí. Hogan šesti vítězstvími v zápasech o WWE šampionát a jeho schopností upoutat pozornost mu zajistil místo v dějinách tohoto sportu.

V roce 1996 Hogan vytvořil New World Order (NWO) a přijal novou identitu „Hollywood Hulk Hogan“, což znamenalo začátek nové éry v jeho kariéře. I když ho později zastínily kontroverze, včetně skandálu s rasistickými poznámkami, které vedly k jeho vyloučení z WWE Hall of Fame, Hogan se nakonec do této prestižní skupiny vrátil v roce 2020. V té době se stal aktivním podporovatelem politiky Donalda Trumpa, přičemž vystupoval na republikánské národní konferenci v roce 2024, kde odtrhl své tričko a ukázal tričko s nápisem Trump 2024, což vyvolalo značnou pozornost veřejnosti.

Kromě wrestlingu se Hogan etabloval i v Hollywoodu, kde se objevil ve filmech jako Rocky III, No Holds Barred, Suburban Commando nebo Thunder in Paradise. Jeho charisma a image ho dovedly i k vlastní reality show Hogan Knows Best, která se vysílala v letech 2005–2007 na kanálu VH1.

Hulk Hogan byl nejen sportovním hrdinou, ale i televizní osobností a kulturním symbolem, který v 80. letech zažil vrchol své popularity. V době svého největšího vlivu byl Hogan jedním z nejvíce žádajících celebrit pro nadaci Make-a-Wish. Jeho vliv přesáhl hranice ringu, když se objevil ve spoustě televizních show a filmů, včetně Baywatch, A-Team nebo Gremlins 2.

Jeho přátelé a kolegové z wrestlingového světa, jako jsou Ric Flair, Sylvester Stallone a John Cena, po jeho smrti zveřejnili emocionální vzpomínky na tohoto fenomenálního sportovce. Ric Flair napsal: „Hulk Hogan byl nejen obrovským talentem, ale i výjimečným přítelem. Ztráta pro wrestlingový svět je obrovská.“ John Cena, který následoval Hoganův vzor z WWE na filmová plátna, zveřejnil fotografii, na které Hulk Hogan drží hlavu André the Giant, triumfující nad svým legendárním soupeřem.

Hoganův život byl plný úspěchů, ale i kontroverzí. Po skandálu s rasistickými výroky a právní bitvě s webem Gawker o únik soukromého videa z roku 2012, který vedl k jeho návratu do WWE Hall of Fame, zůstala jeho kariéra plná extrémů. Vždy ale zůstával jedním z největších zápasníků a kulturních ikon, který pomohl definovat moderní wrestling. Zápasníci, fanoušci a veřejnost po celém světě dnes smutní nad jeho odchodem.