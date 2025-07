Jak zabránit vyhynutí? Drony shazují na Havajské ostrovy tisíce komárů

Nejvíce zasaženým druhem je kiwikiu, malý medovníček endemický pro Maui, který se dostal na pokraj vyhynutí. Populace tohoto druhu, stejně jako dalších medovníčků, byly na Havaji vyhubeny ptačí malárií, kterou přenášejí komáři, vůči níž tyto ptáky nemají žádnou imunitu, píše CNN.

Komáři jsou invazivní druh, který na Havaj pravděpodobně dorazil na velrybářských lodích v 19. století, což vedlo k vlnám vyhynutí místních druhů. Komáři se usídlili v teplých tropických oblastech, ale i medovníčci si našli útočiště ve vyšších, chladnějších horách Havaje a Kaua'i. S rostoucími teplotami kvůli změně klimatu se ale komáři stále více dostávají do vyšších nadmořských výšek, čímž se ptákům uzavírá poslední útočiště.

Tento problém se pokusí vyřešit projekt, na kterém se podílejí Americká konzervace ptáků (ABC) a partnerství Birds, Not Mosquitoes. Tento projekt zahrnuje vypouštění biologicky odbouratelných kapslí, které obsahují tisíce samčích komárů, z dronů a helikoptér. Tato laboratorně vyšlechtěná hmyz nesou bakterii, která způsobí, že vajíčka nepřežijí, pokud se samci spáří s divokými samicemi. Cílem je postupně snížit počet komárů, čímž by se měly ochránit zbývající populace medovníčků.

Pokud bude tento program úspěšný, může se stát záchranou pro zbývající druhy medovníčků a předejít osudu ‘akikiki, který byl prohlášen za funkčně vyhynulý v přírodě v loňském roce. Tento druh měl na Havaji velký kulturní význam, ale i ekologický, neboť je klíčovým opylovačem a roznašečem semen.

V červnu letošního roku se začaly nad havajskými lesy shazovat desítky biologicky odbouratelných kapslí s přibližně tisíci komáry v každé. Tyto komáry, laboratorně vyšlechtěné samce, neohrožují ptáky, ale mají za úkol přerušit životní cyklus komárů přenášejících ptačí malárii.

Komáři, kteří přenášejí tuto chorobu, nejsou na Havaji původní. Byli sem přivezeni v roce 1826 pravděpodobně na velrybářských lodích, což vedlo k masivnímu zániku původních druhů ptáků. Jak změna klimatu pokračuje, komáři se dostávají stále výš, což znamená, že i poslední útočiště ptáků se ztrácí.

Ochránci přírody čelí vážné výzvě. Zatímco využívání pesticidů by bylo účinné proti komárům, hrozí, že by poškodilo i jiné původní druhy hmyzu, což by mělo negativní důsledky pro celé ekosystémy. Vzhledem k tomu, že komáři ohrožují také zdraví lidí (šíří malárii, horečku dengue a virus zika), vědci se snaží najít řešení již po desetiletí.

Klasické metody vypouštění komárů z helikoptér jsou nákladné a obtížně proveditelné, zejména kvůli složitému terénu a nepředvídatelnému počasí. Drony nabízejí flexibilitu a nižší náklady. Po několika měsících testování začaly v červnu letošního roku komáry vypouštět také drony. Tyto drony umožňují přesné a efektivní rozptýlení komárů v oblastech, které jsou těžko přístupné pro helikoptéry.

Tato technika je novinkou v oblasti ochrany přírody, přičemž se jedná o první známý případ, kdy byly použity speciální komáří kapsle vypouštěné drony. „Máme větší flexibilitu v načasování nasazení a bezpečnější způsob, jak to provést, protože k vypuštění komárů není potřeba lidská posádka,“ vysvětluje Adam Knox, projektový manažer z ABC.

Očekává se, že výsledky projektu se ukáží až za rok, ale vědci mají důvod k optimismu. Dr. Chris Farmer z ABC je přesvědčen, že tato metoda může poskytnout ptákům čas na regeneraci. Pokud bude tento způsob kontroly komárů úspěšný, mohou medovníčci začít obnovovat své populace a dokonce si vyvinout vlastní odolnost vůči ptačí malárii.

I když je tento projekt ambiciózní a nikdy předtím nebyl proveden v takovém rozsahu, odborníci se shodují, že existuje stále šance, že záchrana těchto druhů je možná. ‘Akikiki, který je dnes vyhynulý v přírodě, může být ještě zachráněn, pokud se podaří efektivně kontrolovat komáří populace.