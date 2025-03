EU nutně potřebuje peníze, kde je ale vzít? Zvažuje, že se inspiruje v USA

Doposud byly snahy o vytvoření jednotného investičního trhu v EU neúspěšné. Byrokracie, rozdílné národní zájmy a odpor těch, kteří těží z roztříštěnosti současného systému, zabránily pokroku. Nyní se však zdá, že tlak geopolitických změn a rostoucí výzvy mohou přimět unijní státy k akci.

Evropská komise, v čele s Ursulou von der Leyenovou, chce podle webu Politico podpořit investiční kulturu podobnou té v USA. Cílem je přimět evropské domácnosti, aby začaly investovat část svých úspor – odhadem 10 bilionů eur – do kapitálových trhů. Tím by evropské firmy získaly přístup k novým finančním zdrojům a mohly by více investovat do prioritních oblastí, jako je obrana či inovace.

Současný stav evropského finančního trhu je problematický. Zatímco ve Spojených státech vlastní akcie téměř 60 procent domácností, v Německu a Francii je to pouze kolem 18 procent. Evropský trh je navíc rozdělený do 27 různých regulací a finančních infrastruktur, což znesnadňuje přeshraniční investice. To znamená, že stejně obtížné, jako je otevřít si účet v Madridu, pokud žijete v Berlíně, je investovat do lotyšské firmy z Budapešti.

Problémem jsou i zastaralé regulace. Některé z nich nebyly aktualizovány desítky let – ve Francii dokonce stále platí insolvenční zákony z roku 1807. Přestože v minulosti krize vedly k určitému pokroku, jako například po roce 2008, kdy byla vytvořena centrální bankovní regulace pod dohledem Evropské centrální banky, podobná opatření pro nebankovní finanční instituce dosud chybí.

Evropská komise proto navrhuje zavedení jednotných pravidel pro podnikání a vytvoření jednoho dozorového orgánu, který by dohlížel na finanční trhy v celé EU. Zatím však panuje spor o to, která země by tento orgán hostila, neboť by to mohlo přinést ekonomické výhody a přilákat finanční firmy do daného státu.

Ve snaze překonat patovou situaci Komise představí strategii na podporu investování. Dokument, který unikl do médií, obsahuje návrhy na zavedení národních spořicích a investičních účtů s daňovými úlevami a omezení překážek na kapitálových trzích. Odborníci však varují, že tento přístup je zatím spíše váhavým testováním vody než odvážným krokem vpřed.

Kromě unijní iniciativy se také formují menší koalice členských států. Španělsko vede skupinu sedmi zemí, včetně Německa, Francie a Itálie, která plánuje pilotní projekt na podporu jednoduchých investičních produktů dostupných v celé EU. Podobný plán připravují i severské země.

Dalším návrhem je takzvaný „28. režim“, který by firmám umožnil vyhnout se složitým národním pravidlům a řídit se jednotnými unijními předpisy. Tento model by mohl nabídnout zrychlenou cestu k harmonizaci bez nutnosti složitých dohod mezi všemi 27 členskými státy.

Výsledky čtvrtečního summitu ukážou, zda se podaří prolomit letitou stagnaci a posunout EU k efektivnějšímu kapitálovému trhu. Pokud ne, hrozí, že Evropa zůstane nadále závislá na veřejném financování, které už nyní naráží na své limity. S ohledem na geopolitické hrozby a ekonomické zpomalení je však jasné, že další odklad už nebude bez následků.