Rozhovor Trumpa s Putinem nastolení míru nepřinesl. Expert popsal, co ale způsobil Ukrajině

Jen několik hodin po telefonickém hovoru mezi Trumpem a Putinem Rusko znovu zasáhlo ukrajinská energetická zařízení. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tak obvinil Putina z porušení dohody a faktického odmítnutí příměří.

Trumpova iniciativa za mír dosud nepřinesla žádné zásadní změny. Dohoda o neútočení na energetickou infrastrukturu, kterou Rusko krátce dodržovalo, mohla paradoxně Moskvě vyhovovat. Ukrajina totiž v zimních měsících čelí největším dopadům ruských útoků na svou energetickou síť. Jakmile však zima ustoupí, může přerušení bojů v této oblasti pomoci spíše Rusku, které je závislé na vývozu energií.

Moskva se podle profesora Jamese Horncastlea z Univerzity Simona Frasera pravděpodobně snaží získat čas a posílit svou vyjednávací pozici. Tento přístup je dlouhodobou taktikou Kremlu, který vyjednává až tehdy, když si může diktovat podmínky, uvedl web The Conversation.

Trump se snaží profilovat jako diplomat usilující o mír, a to i na úkor vztahů s Ukrajinou. Na rozdíl od svého předchůdce Joea Bidena, který Kyjevu poskytoval vojenskou podporu, Trump zvolil odlišnou strategii. Napětí mezi ním a Zelenským vyvrcholilo při únorové schůzce v Bílém domě, kde Trump ukrajinského lídra kritizoval.

Ukrajina se nyní ocitá v obtížné situaci – pokud by odmítla americké návrhy na příměří, riskovala by, že ztratí podporu Washingtonu. To by mohlo posílit Putina, který se snaží využít napětí mezi Kyjevem a jeho spojenci.

Válka mezi Ruskem a Ukrajinou se od roku 2023 změnila v opotřebovávací konflikt. Zatímco první rok bojů byl charakteristický rychlými přesuny fronty, v posledních měsících ruské síly pomalu, ale systematicky postupují.

Analytici varují, že takový typ konfliktu vyhovuje Rusku. Moskva má početní i materiální převahu a může si dovolit vysoké ztráty. I když ruské útoky vedou ke značným ztrátám, Kreml sází na to, že Ukrajina a její spojenci časem ztratí vůli pokračovat v boji. Trumpova snaha o příměří tomu nahrává.

Ukrajinská ofenziva v ruském Kursku v roce 2024 poskytla Kyjevu krátkodobou strategickou výhodu. Ukrajinské síly tam dokázaly využít slabé obrany a získaly území na ruské půdě, což se stalo velkým problémem pro Putina.

Ruský prezident nedávno prohlásil, že ukrajinské jednotky v oblasti obklíčil, což Kyjev popírá. Ať už je realita jakákoliv, bitva o Kursk je pro obě strany klíčová. Pro Ukrajinu znamená příměří v tuto chvíli oslabení její ofenzivy, zatímco Rusko nemůže akceptovat, že by Ukrajina udržela kontrolu nad částí jeho území.

Putin dlouhodobě jedná pouze z pozice síly. Dokud Ukrajina kontroluje Kursk, Rusko nebude ochotno k opravdovým jednáním o míru. Kreml se i nadále bude snažit posílit své postavení, zatímco Trump se bude snažit konflikt prezentovat jako úspěch své diplomacie.