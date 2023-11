Nemoci navzdory. Sáblíková vyhrála v Japonsku na 1500 metrů, na trojce byla pátá

V sobotním závodě v rámci divizi B na 1500 metrů zaznamenala již šestatřicetiletá svěřenkyně kouče Petra Nováka čas 1:58,70 a byla tak o tři sekundy pomalejší než na kontrolních závodech v Inzellu, které se konaly v říjnu. Ve zmiňované divizi B tímto svým časem překonala domácí závodnici Junu Onoderaovou a díky tomuto výkonu si tak připsala 28 bodů do celkového hodnocení Světového poháru. Kromě toho se bude moct objevit příští týden v Pekingu rovnou v divizi A. Tu mimochodem v Japonsku ovládla další z domácích závodnic Miho Takagiová s časem 1:54,54.

V rámci nedělního závodu na 3000 metrů pak Sáblíková pro změnu dojela v čase 4:04,60 a ve srovnání s říjnovými kontrolními závody byla tentokrát o více než tři sekundy rychlejší. Tento závod ovládla Norka Wiklundová, která byla o 2,72 sekundy lepší než česká trojnásobná olympijská vítězka. Ta by, kdyby byla o pouhých devět desetin rychlejší, dosáhla na cenný kov. Druhá tak nakonec skončila Japonka Momoka Horikawaová, třetí pak Nizozemka Antoinette Rijpmaová-De Jongová.

"S časem jsem spokojená, i když ten projev nebyl ideální. Po všem, co mě minulý týden potkalo, si myslím, že to nedopadlo vůbec špatně. Měla jsem strach, že vypadnu z áčka. Musím říct, že mě osobně to docela překvapilo," brala výsledek Sábíková po závodě všemi deseti.

V nedělním závodě na trojce byla její soupeřkou v rozjížďce Norka Wiklundová, která zajela rekord dráhy. "Každá jsme si jela sama, protože byla docela dost přede mnou. Vyhrála bezkonkurenčně a musím říct, že je krása se dívat na to, co předvádí na ledě. I když jsem se na to dívala hodně z dálky,“ okomentovala Sáblíková výkon soupeřky a vrátila se k sobotnímu závodu na 1500 metrů. „Překvapil mě. Poslední kolo ale nebylo úplně dobré," dodala.

V dalších dnech se bude připravovat na závody v Pekingu, které jsou na programu příští víkend. "Snad mě trojka nezláme a budu moct trénovat a připravovat se na další závody," zakončila Sáblíková.

Konečné výsledky Světového poháru v rychlobruslení v Obihiru:

Sobota 11.11.2023:

Ženy:

1500 m: 1. Takagiová (Jap.) 1:54,54, 2. Rijpmaová-De Jongová (Niz.) 1:56,23, 3. Goetzová 1:56,56 ... divize B: 1. Sáblíková 1:58,70, 16. Kuršová (obě ČR) 2:04,82

Průběžné pořadí SP (po 1 z 6 závodů): 1. Takagiová 60, 2. Rijpmaová-De Jongová 54, 3. Goetzová 48 ... 13. Sáblíková 28, 35. Kuršová 5

Neděle 12.11.2023:

Ženy:

3000 m: 1. Wiklundová (Nor.) 4:01,88, 2. Horikawaová (Jap.) 4:03,42, 3. Rijpmaová-De Jongová (Niz.) 4:03,71, ...5. Sáblíková 4:04,60, divize B: 16. Kuršová 4:19,73, 20. Korvasová (všechny ČR) 4:25,00