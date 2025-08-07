Šance, kterou nesmí promarnit. Zelenskyj před schůzkou Trumpa s Putinem řeší s Evropou další kroky

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes telefonicky jedná s evropskými partnery. Důvodem je pravděpodobné setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, které by se mohlo uskutečnit už příští týden. Zelenskyj se s evropskými lídry radí, jak nejlépe naplánovat další kroky.
Po nočním hovoru, kterého se kromě Trumpa a Zelenského zúčastnili i někteří evropští lídři, je jasné, že je třeba Rusko zatlačit. Kyjev chce z této situace vytěžit maximum.
Prezident Zelenskyj už dopoledne telefonoval s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem a s finským prezidentem Alexanderem Stubbem. V plánu má další hovory s německým kancléřem Friedrichem Merzem a s vedoucími představiteli Francie a Itálie.
Kromě toho se mají uskutečnit i technické rozhovory na úrovni poradců pro národní bezpečnost, uvedl The Guardian.
Zelenskyj vysvětlil své priority. V první řadě je nutné zastavit zabíjení a je to Rusko, kdo musí souhlasit s příměřím. Za druhé je podle něj důležitý formát setkání lídrů, který by vedl k trvalému míru.
Vedení Ukrajiny opakovaně uvádí, že skutečná řešení jsou nejúčinnější na úrovni nejvyšších představitelů zemí. Je nezbytné určit časový plán takové schůzky a okruh témat, která se na ní budou řešit. Jako třetí prioritu uvedl dlouhodobou bezpečnost, která je podle něj možná jedině s USA a Evropou.
Ukrajina si válku nikdy nepřála, a proto bude co nejproduktivněji usilovat o mír. Nejdůležitější ale je, aby Rusko, které tuto válku začalo, udělalo skutečné kroky k ukončení své agrese.
Zelenskyj dodal, že svět má páky na agresora i prostředky k tomu, aby ověřil dodržování slibů. Ukrajinský prezident také poděkoval všem, kteří se pevně zasazují o důstojné ukončení této války.
Zdroj: Libor Novák