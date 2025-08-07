Hvězda seriálu Živí mrtví Kelley Macková podlehla rakovině

Americkou hereckou obec zasáhla smutná zpráva. Ve věku pouhých 33 let zemřela během uplynulého víkendu herečka Kelley Macková, která podlehla zákeřné rakovině.
"S obrovským smutkem oznamujeme odchod naší milé Kelley. Tak jasné a zářivé světlo se přesunulo tam, kam jednoho dne musíme my všichni," píše se v oznámení, které se v úterý objevilo na instagramovém profilu zesnulé.
Macková zemřela již v sobotu večer, po boku měla matku Kristen a tetu Karen. "Kelley již přišla za mnoha svými blízkými ve formě nejrůznějších motýlů. Bude nám chybět tak moc, že to slova nedokážou vyjádřit," dodali pozůstalí.
Macková absolvovala bakalářské studium kinematografie na Chapman University’s Dodge College of Film and Media Arts v kalifornském Orange. Objevila se více než třech desítkách rolí, z nichž tou nejvýraznější byla postava Addy v deváté řadě seriálu The Walking Dead (Živí mrtví). Američané dobře znali i její hlas z nejrůznějších reklam.
Letní počasí, na jaké jsme byli zvyklí z posledních let, se pomalu, ale jistě vrací. A setrvat by v Česku mělo i v příštím týdnu. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
