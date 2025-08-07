Trump se příští týden možná setká s Putinem

Americký prezident Donald Trump by se mohl brzy setkat s Vladimirem Putinem. K summitu by podle Bílého domu mohlo dojít již příští týden, a to za účelem projednání války na Ukrajině.
Poradci ovšem upozorňují, že na cestě k příměří stále existují vážné překážky. Plán na setkání s ruským vůdcem se objevil poté, co speciální vyslanec Steve Witkoff dosáhl „velkého pokroku“ během své návštěvy Moskvy.
Představitelé Bílého domu o tom informovali média po jednání amerického zvláštního vyslance s ruským lídrem. Trump následně tvrdil, že během rozhovorů o ukončení konfliktu na Ukrajině došlo k výraznému posunu. Na dotaz, kdy se setká s představiteli Ukrajiny a Ruska, odpověděl, že taková schůzka je velmi pravděpodobná a stane se brzy. Podle jeho slov sice nedošlo k žádnému zásadnímu průlomu, ale američtí úředníci na uspořádání setkání pracovali už dlouho.
Podle deníku The New York Times a stanice CNN, které citovaly zdroje obeznámené s plánem, by se Trump měl nejprve sejít s Putinem a následně by chtěl uspořádat třístrannou schůzku, na které by byl přítomen i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Místo konání setkání zatím není známo. Jednalo by se o první summit lídrů USA a Ruska od setkání Joea Bidena s jeho protějškem v Ženevě v červnu 2021.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio vyzývá k opatrnosti. Přestože doufá, že dojde k dalšímu pokroku a příležitosti k setkání se oběma prezidentům naskytnou, upozornil, že k dosažení dohody je ještě třeba splnit mnoho podmínek. Rubio řekl, že míru brání především územní nároky Ruska, a že prozatím neexistuje žádný konkrétní návrh na příměří. Podle něj mají Spojené státy lepší představu o tom, za jakých podmínek by Rusko bylo ochotné válku ukončit, a teď to musí porovnat s tím, co jsou ochotni přijmout Ukrajinci.
Jednání Witkoffa trvalo tři hodiny a konalo se dva dny před uplynutím termínu, který prezident stanovil Rusku k dosažení mírové dohody. V opačném případě hrozil novými sankcemi. Trump následně na sociálních sítích uvedl, že se svým speciálním vyslancem Witkoffem, který se právě vrátil z Moskvy, oslovil některé evropské spojence. Všichni se prý shodli, že je třeba válku ukončit, a že na tom budou v nadcházejících dnech a týdnech pracovat.
Někteří analytici jsou však zdrženliví, protože podobná prohlášení v minulosti nevedla k výraznému pokroku. Putin totiž doposud neprojevil ochotu k ústupkům nebo změně svých hlavních válečných cílů. Witkoffova schůzka s Putinem byla pátou cestou do Moskvy. Předchozí Trumpův postoj byl ale mnohem tvrdší. Kvůli útokům, které zabily civilisty v Kyjevě, zkrátil termín pro Putina a odsoudil jeho chování.
Po Witkoffově návštěvě Moskvy Trump zavolal Zelenskému, který se vracel do Kyjeva z frontové linie. Zelenskyj následně na sociálních sítích napsal, že válka musí skončit spravedlivým způsobem, a že se na tom shodli i evropští lídři. Dále zdůraznil, že Ukrajina musí bránit svou nezávislost a potřebuje dlouhotrvající a spolehlivý mír. Také vyzval Rusko, aby ukončilo válku, kterou samo začalo.
Trump dříve slíbil, že zavede cla na země, které dovážejí ruskou ropu, pokud do pátku nedojde k posunu v mírových jednáních. Vydal prezidentský dekret, kterým zavedl 25% clo na indické zboží, což zdůvodnil pokračujícím dovozem ruské ropy do Indie. Indické ministerstvo zahraničí označilo tento krok za nešťastný, protože i mnohé jiné země jednají ve vlastním zájmu podobně. Podle vysoce postaveného úředníka administrativa stále počítá s implementací dalších sankcí v pátek.
Ministerstvo zdravotnictví (HHS) v USA se rozhodlo zrušit financování ve výši 500 milionů dolarů (376 milionů liber) na vývoj mRNA vakcín, které měly čelit virům, jako je chřipka a Covid-19. Tento krok ovlivní 22 projektů, které vedou přední farmaceutické společnosti, včetně Pfizeru a Moderny, zaměřených na vakcíny proti ptačí chřipce a dalším virům, uvedl HHS.
Zdroj: Libor Novák