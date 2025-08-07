Srpen ve znamení povodní. Česko zasáhly v letech 2002 a 2010

Šestý srpen roku 2002 a 2010 se zapsaly do českých dějin černým písmem – začaly jedny z nejničivějších povodní na našem území. Přišly ve stejný den a vyžádaly si lidské životy a napáchaly velké škody.
Povodně v srpnu 2002 zasáhly velkou část Evropy
Na začátku srpna roku 2002 začalo v Evropě vydatně pršet, a to především nad Alpami. Voda z hor pak rychle stekla do řek v nížinách a rozvodnila je. Déšť neustával několik dní, a tak se rychle naplnila koryta velkých řek, jako je Dunaj, Labe nebo Vltava. Přišla stoletá voda, jedna z nejhorších povodní v dějinách, a to nejen na našem území, ale rovněž v Polsku, Rakousku, Německu, Maďarsku, Rumunsku nebo Chorvatsku. Následky byly tragické: desítky mrtvých lidí a škody za miliardy eur. V sousedních státech dopadly nejhůře německé Drážďany, kde voda vystoupala na téměř 9 metrů! Jenom díky tomu, že se zde začalo včas s evakuací, bylo zachráněno několik tisíc lidí i uměleckých a historických památek, například významná sbírka galerie ve Zwingeru. Povodeň neušetřila ani Vídeň, Bratislavu nebo Budapešť.
V České republice se povodeň přihnala dne 6. srpna 2002, v následujících dnech nabrala na intenzitě a dosáhla úrovně stoleté vody. O tři dny později to vypadalo, že to nejhorší už přešlo, opak byl ale pravdou. Ve dnech 11. a 12. srpna se opět dostavily vydatné srážky a hladiny řek začaly znovu rychle stoupat. Stoletou vodu z předchozích dnů překonala voda tisíciletá! Nejhůře se situace vyvíjela v Praze a v Jihočeském a Plzeňském kraji. V hlavním městě byla nejhorší povodeň za 200 let. Voda zatopila metro, kde napáchala škody za 7 miliard korun! Spoušť způsobila také v Národním divadle nebo v Klementinu, sídle Národní knihovny. Zasažena byla i zoologická zahrada, kde bohužel uhynulo více než 100 zvířat. Mnoho lidí má dodnes v živé paměti osud lachtana Gastona, který s povodňovou vlnou z pražské zoo uplaval až do Německa, kde byl sice dopátrán, ovšem brzy na následky vyčerpání uhynul. Povodeň v srpnu 2002 u nás připravila o život i 17 osob.
Tři povodně v roce 2010
Před 15 lety, v roce 2010, zasáhly naší republiku hned tři vlny povodní. Ta první přišla v polovině května tohoto roku a zpustošila zejména Moravu a Slezsko, mimo naše území pak regiony Polska, Slovenska či Maďarska. V Bohumíně voda zaplavila nemocnici, pacienti museli být evakuováni do bezpečí. Karvinou voda odstřihla od okolního světa.
Sotva se lidé trochu vzpamatovali z květnové povodně, přihnala se další velká voda, a to na den přesně jako povodeň v roce 2002, tedy 6. srpna 2010. To přišel znovu přívalový déšť a vylil řeky z břehů. Nejvíce zasažen byl Liberecký kraj, kde voda brala vše, co jí přišlo do cesty – auta, mosty i domy, ale také osoby. Na Liberecku tehdy povodeň vzala životy pěti lidem. Nestačily se ani spočítat veškeré škody a nepřízeň počasí udeřila znovu. V září 2010 nastala povodeň další a opět to nejvíce odnesl Liberecký kraj. Následky povodní zde byly znát ještě hodně dlouho.
