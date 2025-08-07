Srpen ve znamení povodní. Česko zasáhly v letech 2002 a 2010

Lucie Žáková

Lucie Žáková

7. srpna 2025 17:20

Povodně v Praze, ilustrační fotografie.
Povodně v Praze, ilustrační fotografie. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Šestý srpen roku 2002 a 2010 se zapsaly do českých dějin černým písmem – začaly jedny z nejničivějších povodní na našem území. Přišly ve stejný den a vyžádaly si lidské životy a napáchaly velké škody.

Povodně v srpnu 2002 zasáhly velkou část Evropy

Na začátku srpna roku 2002 začalo v Evropě vydatně pršet, a to především nad Alpami. Voda z hor pak rychle stekla do řek v nížinách a rozvodnila je. Déšť neustával několik dní, a tak se rychle naplnila koryta velkých řek, jako je Dunaj, Labe nebo Vltava. Přišla stoletá voda, jedna z nejhorších povodní v dějinách, a to nejen na našem území, ale rovněž v Polsku, Rakousku, Německu, Maďarsku, Rumunsku nebo Chorvatsku. Následky byly tragické: desítky mrtvých lidí a škody za miliardy eur. V sousedních státech dopadly nejhůře německé Drážďany, kde voda vystoupala na téměř 9 metrů! Jenom díky tomu, že se zde začalo včas s evakuací, bylo zachráněno několik tisíc lidí i uměleckých a historických památek, například významná sbírka galerie ve Zwingeru. Povodeň neušetřila ani Vídeň, Bratislavu nebo Budapešť.

V České republice se povodeň přihnala dne 6. srpna 2002, v následujících dnech nabrala na intenzitě a dosáhla úrovně stoleté vody. O tři dny později to vypadalo, že to nejhorší už přešlo, opak byl ale pravdou. Ve dnech 11. a 12. srpna se opět dostavily vydatné srážky a hladiny řek začaly znovu rychle stoupat. Stoletou vodu z předchozích dnů překonala voda tisíciletá! Nejhůře se situace vyvíjela v Praze a v Jihočeském a Plzeňském kraji. V hlavním městě byla nejhorší povodeň za 200 let. Voda zatopila metro, kde napáchala škody za 7 miliard korun! Spoušť způsobila také v Národním divadle nebo v Klementinu, sídle Národní knihovny. Zasažena byla i zoologická zahrada, kde bohužel uhynulo více než 100 zvířat. Mnoho lidí má dodnes v živé paměti osud lachtana Gastona, který s povodňovou vlnou z pražské zoo uplaval až do Německa, kde byl sice dopátrán, ovšem brzy na následky vyčerpání uhynul. Povodeň v srpnu 2002 u nás připravila o život i 17 osob.

Tři povodně v roce 2010

Před 15 lety, v roce 2010, zasáhly naší republiku hned tři vlny povodní. Ta první přišla v polovině května tohoto roku a zpustošila zejména Moravu a Slezsko, mimo naše území pak regiony Polska, Slovenska či Maďarska. V Bohumíně voda zaplavila nemocnici, pacienti museli být evakuováni do bezpečí. Karvinou voda odstřihla od okolního světa. 

Sotva se lidé trochu vzpamatovali z květnové povodně, přihnala se další velká voda, a to na den přesně jako povodeň v roce 2002, tedy 6. srpna 2010. To přišel znovu přívalový déšť a vylil řeky z břehů. Nejvíce zasažen byl Liberecký kraj, kde voda brala vše, co jí přišlo do cesty – auta, mosty i domy, ale také osoby. Na Liberecku tehdy povodeň vzala životy pěti lidem. Nestačily se ani spočítat veškeré škody a nepřízeň počasí udeřila znovu. V září 2010 nastala povodeň další a opět to nejvíce odnesl Liberecký kraj. Následky povodní zde byly znát ještě hodně dlouho.

4. srpna 2025 19:50

Černý měsíc na železnici. V srpnu v minulosti došlo k několika vlakovým neštěstím

Související

Povodně, ilustrační fotografie.

Nevyzpytatelné počasí: Prší více, než se čekalo. Hladiny řek už stoupají

Až třetího stupně povodňové aktivity mohou dosáhnout některé vodní toky v Jeseníkách a Beskydech kvůli vydatným dešťům. Vyplývá to z nejnovějších informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), který upřesnil územní i časovou platnost varování před vydatnými srážkami a v některých oblastech zvýšil stupeň nebezpečí či upřesnil varování před povodňovými jevy.

Více souvisejících

Povodně historie řeky

Aktuálně se děje

před 7 minutami

Fotbal, ilustrační fotografie

Potvrzeno. Pavel Šulc už patří Lyonu

To, o čem se v předchozích dnech a hodinách spekulovalo, se nakonec v pondělí večer potvrdilo. Největší opora Viktorie Plzeň, ofenzivní záložník Pavel Šulc, odchází do francouzského velkoklubu Olympique Lyon. S držitelem sedmi ligových titulů podepsal čtyřiadvacetiletý český reprezentant smlouvu až do roku 2029 s tím, že do plzeňské kasy za něj přiteče minimálně - alespoň podle médií - 7,5 milionu eur (v přepočtu 184 milionů korun). S bonusy by to mohlo být až 10 milionů eur (přes 245 milionů korun).

před 36 minutami

před 1 hodinou

před 1 hodinou

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj a Putin tváří v tvář? Jednou a bez výsledku, Moskva mezitím připravila invazi

Po více než třech letech krvavého konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou se rýsuje možnost, že se prezidenti obou zemí – Vladimir Putin a Volodymyr Zelenskyj – znovu osobně setkají. První a dosud poslední jednání proběhlo ještě v prosinci 2019, krátce po Zelenského nástupu do úřadu, v rámci tzv. normandského formátu za přítomnosti Francie a Německa. Tehdejší pokus o oživení mírového procesu však ztroskotal na sporných otázkách jako je kontrola hranic, časový harmonogram voleb nebo přímá role separatistů v Donbasu.

před 2 hodinami

Módí, Naréndra (indický premiér)

Zaplatíme vysokou cenu, přiznal Módí po rozhodnutí dál nakupovat ruskou ropu

Indický premiér Naréndra Módí přiznal, že by mohl „zaplatit vysokou cenu“ za to, že se nepodvolil obchodním hrozbám amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tímto Módí obhajoval svůj postoj, kdy odmítá otevírat indickou ekonomiku mezinárodní konkurenci a nepřestává nakupovat ruskou ropu. Módí zdůraznil, že na prvním místě jsou pro něj zájmy indických farmářů, rybářů a chovatelů dobytka. Dodal, že si je vědom vysoké ceny, ale je připraven ji zaplatit.

před 3 hodinami

Prezident Trump

Dobyté území, stažení sankcí, odložení války. Trump toho Putinovi nabídnul hodně, tvrdí polský server

Ukončení války na Ukrajině. To bylo téma schůzky, ke které došlo mezi ruským prezidentem a americkým vyslancem Stevem Witkoffem ve středu. Podle informací polského serveru Onet jednal Witkoff s Putinem o návrhu na příměří, který pro Rusko vypracovaly Spojené státy ve spolupráci s evropskými mocnostmi. Moskva dostala velmi výhodnou nabídku, ale v případě jejího odmítnutí by museli i ti největší zastánci Ruska ztratit jakékoliv iluze o možnosti uzavření kompromisní dohody.

před 3 hodinami

Nemocnice v Pásmu Gazy

Utrpení, které svět nevidí. Lékař popsal, co se odehrává v nemocnicích v Pásmu Gazy

Americký pediatr Tom Adamkiewicz, který působí v nemocnici Nasser v Gaze, vyzval zvláštního vyslance Donalda Trumpa, aby se přijel na místo osobně přesvědčit o katastrofální situaci. V rozhovoru pro Sky News uvedl, že většina pacientů v nemocnici vykazuje známky podvýživy. Podle něj "mnoho dětí během dne doslova omdlévá". Adamkiewicz, který v těžkých podmínkách pracuje s místními kolegy, dodal, že situace je obzvlášť složitá, protože podvýživou trpí i chronicky nemocné děti.

před 4 hodinami

sport

Počasí dělá sportovcům ze života peklo. Fotbal je pro mnohé nehratelný

Nadcházející Mistrovství světa ve fotbale v roce 2026, které se bude konat v USA, Kanadě a Mexiku, čelí vážným obavám kvůli extrémním vedrům. Letošní Club World Cup, který byl v USA jakousi generálkou na blížící se šampionát, ukázal, jakou hrozbu může horko pro zdraví fotbalistů představovat. Během červencového finále mezi Chelsea a PSG, které se odehrálo na stadionu MetLife v New Jersey, se hráči museli vyrovnat nejen se soupeřem, ale i s teplotami, které dosahovaly téměř 30 °C.

před 5 hodinami

Palestina

EU přitvrzuje rétoriku: Dění v Pásmu Gazy připomíná genocidu

Nejvyšší představitelka Evropské komise, Teresa Ribera, označila současné dění v Pásmu Gazy za něco, co „velmi připomíná“ genocidu. Jde o jedno z dosud nejostřejších vyjádření z Bruselu k válce, která začala teroristickým útokem Hamásu 7. října 2023.

před 6 hodinami

Donald Trump

Trumpova celní strategie brzy narazí, varují experti

Neúnavné používání cel americkým prezidentem Donaldem Trumpem, jehož cílem je přinutit zahraniční partnery k výhodným dohodám, se brzy setká s realitou mezinárodní geopolitiky. Podle poradců je Trumpovo odhodlání výrazně stupňovat ekonomickou válku proti Rusku v reakci na válku na Ukrajině skutečné a hrozba uvalení rozsáhlých cel na Indii se brzy stane realitou. Současně se ale blíží termín prodloužení obchodního příměří s Čínou, druhou největší ekonomikou světa, což vyžaduje opatrnější postup Bílého domu.

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

Dovoz a vývoz zboží

V USA začala platit Trumpova cla uvalená na desítky zemí

Nově zavedená cla amerického prezidenta Donalda Trumpa právě vstoupila v platnost. Jde o další vlnu cel, která se dotýká desítek obchodních partnerů Spojených států. Vzhledem k rozsahu a výši cel by se tato událost mohla stát nejvýraznější změnou v globální ekonomice za téměř celé století. Tyto kroky navazují na několik měsíců bilaterálních jednání, z nichž některá zabránila ještě vyšším poplatkům.

před 10 hodinami

před 11 hodinami

včera

včera

Ilustrační fotografie.

Plzeň čeká v play-off Ligy mistrů Salcburk či Bruggy, Olomouc by jela na sever. Co Sparta?

V pondělí se ve švýcarském Nyonu losovala další fáze evropských fotbalových pohárů a kromě dosavadních českých účastníků Plzně, Ostravy a Sparty tento los zajímal poprvé v této sezóně i Olomouc. Zatímco Viktorii Plzeň může čekat v případě postupu přes Glasgow Rangers ve 4. předkole Ligy mistrů Salcburk nebo Bruggy, což z nabízených možností byla ta papírově nejsnazší, Olomouc naopak bude muset v boji o Evropskou ligu překonat nepříjemného severského soupeře, ať už se bude jednat o švédské Malmö nebo o dánský FC Kodaň. V bojích o Konferenční ligu se pak nově kromě Sparty nachází po neúspěchu s Legií Varšava i Baník Ostrava. Pokud ten přejde přes Austrii Vídeň, bude ho čekat Lugano nebo Cejle. Pražané se pak v případě postupu přes Ararat-Armenia budou moct připravovat na někoho z dvojice FC Riga-Beitar Jeruzalém.

včera

včera

včera

Sparta odčinila prohru v Kazachstánu, Aktobe doma přehrála 4:0. Ostrava v Polsku prohrála

Jakkoli po nevydařeném úvodním zápase v Kazachstánu ani první půle domácí odvety nevypadala nejlépe a sparťanští fotbaloví fanoušci už pomalu propadali skepsi a depresím, nakonec dobývání zaparkovaného kazašského autobusu skončilo v 57. minutě, kdy odstartovala sedmiminutovka, během níž se sparťanům podařilo vstřelit hned tři branky. V závěru na konečných 4:0 upravil Rrahmani a Pražané se tak mohou nyní připravovat na dalšího nevyzpytatelného soupeře Ararat-Armenie. Ve třetím předkole Konferenční ligy se představí i Baník Ostrava, protože nezvládl 2. předkolo Evropské ligy, v němž nezvládl dvojzápas s Legií Varšava. Po domácí remíze 2:2 totiž venku prohrál 1:2 poté, co v závěru David Buchta neproměnil penaltu.

Zdroj: David Holub

Další zprávy