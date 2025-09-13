Rok od ničivých povodní. Způsobil je Boris, o život přišlo sedm lidí

Jan Hrabě

Jan Hrabě

13. září 2025 16:38

Rozvodněná Morava v olomouckém Chomoutově. (16.9.2024)
Rozvodněná Morava v olomouckém Chomoutově. (16.9.2024) Foto: Jakub Jurek / INCORP images

Je to rok, co Česko zasáhly ničivé povodně, které si vyžádaly několik lidských životů a obrovské škody na majetku. Počasí tehdy ovlivnila tlaková níže Boris, spadlo i přes 700 milimetrů srážek za šest dní. 

Meteorologové připomněli, že původcem loňských povodní byla tlaková níže Boris, která postoupila ze Středomoří nad střední Evropu, kde svůj postup zastavila v důsledku blokace pohybu tlakové výše nad východní Evropou. Na rozhraní pak docházelo k intenzivní srážkové činnosti.

Mechanismus vzniku povodně tak byl stejný jako v případě nejničivějších povodní v letech 1997 a 2002. Jak připomněl hydrometeorologický ústav, v extrémních případech loni spadly vyšší stovky milimetrů srážek.

"Za šestidenní období 11. až 16. 9. 2024 dosáhly sumy srážek extrémních hodnot zejména v Jeseníkách. Za uvedené období na stanici Loučná nad Desnou, Švýcárna napršelo 704,2 mm, přičemž dne 14. 9. zde byl zaznamenán absolutní denní srážkový rekord pro území České republiky – 385,6 mm," řekl Radek Čekal, vedoucí oddělení hydrologických předpovědí ČHMÚ.

Výročí povodní připomněl i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), jenž zmínil, že si vyžádaly sedm lidských životů a obrovské materiální škody, s nimiž se na řadě míst potýkají dodnes. Podotkl nicméně, že ztráty na životech a majetku mohly být vyšší, kdyby nefungovaly systémy včasného varování a záchranné složky. 

"Chci ještě jednou všem, kdo před rokem jakkoliv pomohli, včetně obrovského množství dobrovolníků, ze srdce poděkovat. Když táhneme za jeden provaz, zvládneme leccos," napsal Rakušan na síti X. 

Výstraha kvůli vydatnějším srážkám platí v těchto zářijových dnech i letos. Meteorologové dnes varovali před bouřkami a možným vzestupem hladin vodních toků. Napršet má ale maximálně kolem 50 milimetrů, řeky dosáhnou nanejvýše prvního stupně povodňové aktivity. 

před 4 hodinami

Nevyzpytatelné počasí. Hrozí lijáky a bouřky, stoupnou hladiny řek

Související

Záchranáři v akci, ilustrační fotografie.

V Česku se má zlepšit pokrytí leteckou záchrankou. Vláda řešila i boj s korupcí

Letecká záchranná služba bude mít od roku 2029 jedenáct základen namísto současných deseti a ze šesti na osm se rozšíří i počet základen, které budou fungovat v nepřetržitém provozu. Plán na zabezpečení činnosti letecké záchranné služby po roce 2028 schválila vláda ve středu. Odsouhlasila také parametry dotačního a úvěrového programu Živel 3, který má pomoci občanům i obcím s obnovou obydlí zničených zářijovými povodněmi.
Vláda ČR

Česko bude mít další národní park, rozhodla vláda. Řešila i výpadek dodávek ropy

Česká republika by měla mít pátý národní park – národní park Křivoklátsko. S jeho zřízením počítá návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny, který ve středu projednala a schválila vláda. Rozhodla také o vymezení nové ptačí oblasti Západní Krušné hory, schválila parametry podpory odstraňování škod, které způsobily povodně na státním vodohospodářském majetku, a rozhodla o možném uvolnění zásob ropy ze státních hmotných rezerv na případné vykrytí výpadku dodávek z ropovodu Družba.

Více souvisejících

povodně září 2024 Déšť Povodně Počasí ČHMÚ

Aktuálně se děje

před 40 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Karel Havlíček

ANO trvá na členství Česka v EU a NATO, naznačil Havlíček před volbami

Opoziční hnutí ANO, které je jasným favoritem říjnových sněmovních voleb, nehodlá vstupovat do vlády, jejíž součástí by byly subjekty zpochybňující členství Česka v NATO či Evropské unii. Prohlásil to exministr Karel Havlíček, druhý muž hnutí, v diskuzním pořadu Za pět minut dvanáct televize Nova. 

před 3 hodinami

před 3 hodinami

Andrej Babiš

Babiš je preferovaným příštím premiérem. Fialu předčili další dva politici

Do sněmovních voleb zbývá necelý měsíc a průzkumy mluví jasně. Opoziční hnutí ANO míří k triumfu, většinu ale s pravděpodobností hraničí s jistotou samo nezíská. Přesto je expremiér Andrej Babiš (ANO) podle šetření agentury Median pro Radiožurnál a web iROZHLAS.cz preferovaným příštím premiérem pro největší skupinu voličů. 

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

Bojový letoun F-16 (U.S. AirForce), photo by Chandler Cruttenden

Nová mise NATO. Na východ míří další stíhačky, pomáhá i česká armáda

Další členské země NATO se chystají přesunout své jednotky a především stíhačky k východní hranici aliance. Informovala o tom BBC. Jde o reakci na průnik nepřátelských dronů na území Polska, které je naprosto přesvědčeno, že šlo o ruské bezpilotní stoje. K nové misi na východním křídle se již připojili Dánové, Francouzi či Němci. 

před 10 hodinami

včera

včera

včera

včera

Londýn, ilustrační fotografie

Británie uvalila na Rusko sto nových sankcí

Velká Británie uvalila na Rusko sto nových sankcí, které mají za cíl omezit jeho příjmy a vojenské dodávky. Oznámila to britská ministryně zahraničí Yvette Cooper během své návštěvy v Kyjevě. Sankce přicházejí v reakci na nedávné masivní ruské letecké útoky na Ukrajinu a narušení vzdušného prostoru NATO nad Polskem.

včera

včera

Podezřelý ze střeleckého útoku na Charlieho Kirka

FBI zadržela podezřelého z atentátu na Kirka. Úřadům ho předal jeho vlastní otec

Prezident USA Donald Trump s vysokou mírou jistoty uvedl, že byl zadržen podezřelý ze střeleckého útoku na Charlieho Kirka. Tuto informaci nezávisle potvrdily i čtyři další zdroje obeznámené s případem. Zadržený je v tuto chvíli vyslýchán, a to v souvislosti s tragickou střelbou. Na devátou hodinu ranní amerického času byla naplánována tisková konference.

včera

včera

Za dopadení atentátníka sto tisíc dolarů. FBI zveřejnila video střelce, hrozí mu trest smrti

Pátrání po pachateli vraždy amerického konzervativního aktivisty Charlieho Kirka pokračuje a úřady zveřejnily záběry, na nichž je vidět, jak podezřelý po činu utíká. Vyšetřovatelé žádají veřejnost o pomoc a za informace vedoucí k dopadení a odsouzení střelce nabízejí odměnu 100 000 dolarů. Guvernér Utahu Spencer Cox uvedl, že po dopadení bude útočníkovi hrozit trest smrti.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy