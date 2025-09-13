Rok od ničivých povodní. Způsobil je Boris, o život přišlo sedm lidí

Je to rok, co Česko zasáhly ničivé povodně, které si vyžádaly několik lidských životů a obrovské škody na majetku. Počasí tehdy ovlivnila tlaková níže Boris, spadlo i přes 700 milimetrů srážek za šest dní.
Meteorologové připomněli, že původcem loňských povodní byla tlaková níže Boris, která postoupila ze Středomoří nad střední Evropu, kde svůj postup zastavila v důsledku blokace pohybu tlakové výše nad východní Evropou. Na rozhraní pak docházelo k intenzivní srážkové činnosti.
Mechanismus vzniku povodně tak byl stejný jako v případě nejničivějších povodní v letech 1997 a 2002. Jak připomněl hydrometeorologický ústav, v extrémních případech loni spadly vyšší stovky milimetrů srážek.
"Za šestidenní období 11. až 16. 9. 2024 dosáhly sumy srážek extrémních hodnot zejména v Jeseníkách. Za uvedené období na stanici Loučná nad Desnou, Švýcárna napršelo 704,2 mm, přičemž dne 14. 9. zde byl zaznamenán absolutní denní srážkový rekord pro území České republiky – 385,6 mm," řekl Radek Čekal, vedoucí oddělení hydrologických předpovědí ČHMÚ.
Výročí povodní připomněl i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), jenž zmínil, že si vyžádaly sedm lidských životů a obrovské materiální škody, s nimiž se na řadě míst potýkají dodnes. Podotkl nicméně, že ztráty na životech a majetku mohly být vyšší, kdyby nefungovaly systémy včasného varování a záchranné složky.
"Chci ještě jednou všem, kdo před rokem jakkoliv pomohli, včetně obrovského množství dobrovolníků, ze srdce poděkovat. Když táhneme za jeden provaz, zvládneme leccos," napsal Rakušan na síti X.
Výstraha kvůli vydatnějším srážkám platí v těchto zářijových dnech i letos. Meteorologové dnes varovali před bouřkami a možným vzestupem hladin vodních toků. Napršet má ale maximálně kolem 50 milimetrů, řeky dosáhnou nanejvýše prvního stupně povodňové aktivity.
povodně září 2024 , Déšť , Povodně , Počasí , ČHMÚ
Pátrání po pachateli vraždy amerického konzervativního aktivisty Charlieho Kirka pokračuje a úřady zveřejnily záběry, na nichž je vidět, jak podezřelý po činu utíká. Vyšetřovatelé žádají veřejnost o pomoc a za informace vedoucí k dopadení a odsouzení střelce nabízejí odměnu 100 000 dolarů. Guvernér Utahu Spencer Cox uvedl, že po dopadení bude útočníkovi hrozit trest smrti.
Zdroj: Libor Novák