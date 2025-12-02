1100 mrtvých a číslo dál roste. Jak cyklóny v kombinaci s monzunovými dešti zdevastovaly rozsáhlé oblasti Asie?

Tropické cyklóny v kombinaci se silnými monzunovými dešti zdevastovaly rozsáhlé oblasti Asie a k pondělí si vyžádaly přes 1 100 obětí. Očekává se, že bilance mrtvých dále poroste a tisíce lidí zůstaly bez domova. Intenzivní vítr a srážky byly v uplynulém týdnu živeny souběhem hned tří tropických povětrnostních systémů, včetně vzácné cyklonické bouře, která se zformovala v Malackém průlivu. Postiženy byly Indonésie, Malajsie, Thajsko a Vietnam, kde řádily záplavy a sesuvy bahna.
Obzvláště těžce zasaženy byly části indonéského souostroví. Záplavy zde usmrtily nejméně 604 lidí a 464 osob je nadále pohřešováno. Téměř 300 tisíc lidí bylo vysídleno a poničeno bylo téměř 3 000 domů, z nichž 827 bylo srovnáno se zemí nebo smeteno.
Na ostrově Sumatra kolovala sociálními médii videa zachycující lidi, jak šplhají přes rozpadající se barikády, zaplavené silnice a rozbité sklo, aby se dostali k jídlu, lékům a palivu.
Vznik cyklónů v blízkosti rovníku je neobvyklý, protože síly související s rotací Země (Coriolisova síla) nejsou obvykle dostatečně silné, aby je roztočily do rotující bouře. Přesto se cyklón Senyar vytvořil minulý týden těsně na sever od rovníku, přímo v Malackém průlivu.
Indonéská meteorologická agentura označila vznik Senyar za „vzácnou“ událost, i když s tím, že se v posledních pěti letech stává častější. Doktor Andri Ramdhani z indonéské agentury pro meteorologii, klimatologii a geofyziku uvedl, že poloha Indonésie poblíž rovníku ji teoreticky činí méně náchylnou ke vzniku nebo průchodu tropických cyklónů.
Zkázu ještě prohloubily další dvě bouře. Tajfun Koto způsobil závažné bleskové povodně na Filipínách, než se přiblížil k Vietnamu, zatímco cyklón Ditwah zpustošil Srí Lanku.
Na Srí Lance se počet obětí záplav a sesuvů půdy vyšplhal na 366 a 367 lidí se pohřešuje. Tamní centrum pro zvládání katastrof uvedlo, že rekordní srážky zasáhly více než 1,3 milionu lidí. Jde o nejhorší extrémní počasí za posledních dvacet let. Tisíce policistů a vojenského personálu rozvážejí jídlo, pročišťují silnice a přemisťují uvězněné rodiny do bezpečí. Téměř 148 tisíc lidí bylo evakuováno ze svých domovů a ubytováno v dočasných úkrytech. Srílanský prezident Anura Kumara Dissanayake vyhlásil kvůli katastrofě nouzový stav a slíbil obnovu země s mezinárodní podporou.
V Thajsku si jedny z nejhorších záplav za deset let vyžádaly nejméně 170 obětí. Úřady se potýkají s rostoucí veřejnou kritikou ohledně reakce na povodně, přičemž dva místní úředníci byli kvůli údajným pochybením dočasně zproštěni výkonu funkce.
Ve Vietnamu si deště způsobené bouří Koto vyžádaly tři životy poté, co se uprostřed silného větru a rozbouřeného moře potopily dvě lodě. Silné deště zasáhly centrální oblasti Vietnamu a způsobily škody za stovky milionů dolarů. V Malajsii zahynuli dva lidé, a přibližně 18 700 osob zůstává v evakuačních centrech.
Tropické cyklóny jsou silné rotující bouře, které přinášejí silný vítr a déšť. Bouře v Karibiku a Severní Americe se nazývají hurikány, ve východní Asii často tajfuny a v Indickém oceánu (jako Ditwah) jsou známé jako cyklóny. Monzuny jsou sezónní změny proudění větru, které přinášejí významné srážky.
Lidmi způsobená klimatická změna zvýšila výskyt nejsilnějších a nejničivějších tropických cyklónů. Přestože se celkový roční počet globálně nezměnil, oteplující se oceány dodávají více energie, což vede k silnějším bouřím. Extrémní srážky jsou navíc běžnější a intenzivnější kvůli globálnímu oteplování ve většině světa. Tyto faktory se podepsaly na devastujícím spojení monzunů a cyklónů, které zasáhlo Asii.
Asie čelí katastrofálním povodním. Zasáhly miliony lidí, přes 1100 zabily
Povodně v Asii , Povodně , cyklon
