Asie čelí katastrofálním povodním. Zasáhly miliony lidí, přes 1100 zabily

Srí Lanka a Indonésie nasadily své ozbrojené síly ve snaze pomoci obětem ničivých záplav, které si ve čtyřech asijských zemích vyžádaly již více než 1100 obětí. V posledních dnech byly kombinací tropických cyklón a silných monzunových dešťů postiženy miliony lidí na Srí Lance, ve značné části indonéské Sumatry, v Thajsku a v severní Malajsii.
Podle národní agentury pro katastrofy bylo v Indonésii zaznamenáno nejméně 604 mrtvých a 464 pohřešovaných osob. Srí Lanka hlásí 366 mrtvých a 366 pohřešovaných. Thajsko eviduje 176 obětí a v Malajsii byly nahlášeny tři úmrtí.
Indonéský prezident Prabowo Subianto při návštěvě provincie Severní Sumatra prohlásil, že „to nejhorší snad pominulo“, a dodal, že se vláda nyní soustředí na distribuci pomoci. Záchranné práce jsou ale komplikované kvůli zablokovaným silnicím, zříceným mostům a narušeným komunikačním spojením.
Do nejhůře zasažených oblastí byly vyslány tři válečné lodě, dvě nemocniční lodě a také letadla. Některé oblasti jsou zcela odříznuté od záchranných týmů. Tyto záplavy představují nejsmrtelnější událost v Indonésii od zemětřesení a následné vlny tsunami na Sulawesi v roce 2018, které usmrtily přes 2000 lidí.
Srí Lanka vyhlásila stav nouze a požádala o mezinárodní pomoc po úderu cyklónu Ditwah, který si vyžádal evakuaci 148 tisíc lidí do dočasných přístřešků. Hladina povodňové vody v hlavním městě Colombu přes noc kulminovala. Vzhledem k ustávajícímu dešti panuje naděje, že voda začne opadávat. Některé obchody a kanceláře se již začaly znovu otevírat, přestože plný rozsah škod zůstává nejasný.
Prezident Srí Lanky Anura Kumara Dissanayake se v projevu k národu zavázal k obnově země. „Čelíme největší a nejnáročnější přírodní katastrofě v naší historii,“ řekl s tím, že „jistě vybudujeme lepší národ, než jaký existoval předtím“. Ztráty a škody jsou nejhorší od zničující asijské tsunami v roce 2004, která zabila asi 31 tisíc lidí a zanechala přes milion bez domova.
Armádní vrtulníky byly nasazeny k evakuaci uvězněných lidí a dodávce potravin. Jeden z nich se v neděli večer severně od Colomba zřítil. Mnozí obyvatelé, jako například Selvi (46), byli nuceni opustit své domovy a hledat bezpečné útočiště pro své rodiny. V Thajsku navštívil vicepremiér Thamanat Prompow silně zasaženou oblast Hat Yai. Nařídil obnovení dodávek vody a elektřiny a distribuci solárních lamp.
V Hat Yai se osmdesát procent lidí vrátilo domů z evakuačních center, aby zhodnotili škody. Obyvatelé byli vyzváni, aby se registrovali pro získání vládní kompenzace ve výši 9000 bahtů (asi 215 liber). K dispozici bude také bezúročná půjčka ve výši 100 000 bahtů.
Kvůli ničivé síle bouře byla narušena také výuka, kdy podle charitativní organizace Save the Children nemohly do školy jít desítky tisíc dětí v Indonésii a Thajsku. Organizace uvedla, že jen na Sumatře bylo poškozeno a uzavřeno nejméně 1000 škol, přičemž některé slouží jako nouzové přístřešky.
Intenzita a ničivost tropických cyklónů se zvyšuje kvůli klimatickým změnám způsobeným lidskou činností. Oteplování oceánů dodává bouřím více energie, což vede k jejich zesílení. Extrémní srážky se významně zvýšily, protože teplejší vzduch dokáže zadržovat více vodní páry.
