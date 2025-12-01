Asie čelí katastrofálním povodním. Zasáhly miliony lidí, přes 1100 zabily

Libor Novák

1. prosince 2025 19:34

Povodně v Asii
Povodně v Asii Foto: reprofoto twitter

Srí Lanka a Indonésie nasadily své ozbrojené síly ve snaze pomoci obětem ničivých záplav, které si ve čtyřech asijských zemích vyžádaly již více než 1100 obětí. V posledních dnech byly kombinací tropických cyklón a silných monzunových dešťů postiženy miliony lidí na Srí Lance, ve značné části indonéské Sumatry, v Thajsku a v severní Malajsii.

Deník Shopaholičky

Podle národní agentury pro katastrofy bylo v Indonésii zaznamenáno nejméně 604 mrtvých a 464 pohřešovaných osob. Srí Lanka hlásí 366 mrtvých a 366 pohřešovaných. Thajsko eviduje 176 obětí a v Malajsii byly nahlášeny tři úmrtí.

Indonéský prezident Prabowo Subianto při návštěvě provincie Severní Sumatra prohlásil, že „to nejhorší snad pominulo“, a dodal, že se vláda nyní soustředí na distribuci pomoci. Záchranné práce jsou ale komplikované kvůli zablokovaným silnicím, zříceným mostům a narušeným komunikačním spojením.

Do nejhůře zasažených oblastí byly vyslány tři válečné lodě, dvě nemocniční lodě a také letadla. Některé oblasti jsou zcela odříznuté od záchranných týmů. Tyto záplavy představují nejsmrtelnější událost v Indonésii od zemětřesení a následné vlny tsunami na Sulawesi v roce 2018, které usmrtily přes 2000 lidí.

Srí Lanka vyhlásila stav nouze a požádala o mezinárodní pomoc po úderu cyklónu Ditwah, který si vyžádal evakuaci 148 tisíc lidí do dočasných přístřešků. Hladina povodňové vody v hlavním městě Colombu přes noc kulminovala. Vzhledem k ustávajícímu dešti panuje naděje, že voda začne opadávat. Některé obchody a kanceláře se již začaly znovu otevírat, přestože plný rozsah škod zůstává nejasný.

Prezident Srí Lanky Anura Kumara Dissanayake se v projevu k národu zavázal k obnově země. „Čelíme největší a nejnáročnější přírodní katastrofě v naší historii,“ řekl s tím, že „jistě vybudujeme lepší národ, než jaký existoval předtím“. Ztráty a škody jsou nejhorší od zničující asijské tsunami v roce 2004, která zabila asi 31 tisíc lidí a zanechala přes milion bez domova.

Armádní vrtulníky byly nasazeny k evakuaci uvězněných lidí a dodávce potravin. Jeden z nich se v neděli večer severně od Colomba zřítil. Mnozí obyvatelé, jako například Selvi (46), byli nuceni opustit své domovy a hledat bezpečné útočiště pro své rodiny. V Thajsku navštívil vicepremiér Thamanat Prompow silně zasaženou oblast Hat Yai. Nařídil obnovení dodávek vody a elektřiny a distribuci solárních lamp.

V Hat Yai se osmdesát procent lidí vrátilo domů z evakuačních center, aby zhodnotili škody. Obyvatelé byli vyzváni, aby se registrovali pro získání vládní kompenzace ve výši 9000 bahtů (asi 215 liber). K dispozici bude také bezúročná půjčka ve výši 100 000 bahtů.

Kvůli ničivé síle bouře byla narušena také výuka, kdy podle charitativní organizace Save the Children nemohly do školy jít desítky tisíc dětí v Indonésii a Thajsku. Organizace uvedla, že jen na Sumatře bylo poškozeno a uzavřeno nejméně 1000 škol, přičemž některé slouží jako nouzové přístřešky.

Intenzita a ničivost tropických cyklónů se zvyšuje kvůli klimatickým změnám způsobeným lidskou činností. Oteplování oceánů dodává bouřím více energie, což vede k jejich zesílení. Extrémní srážky se významně zvýšily, protože teplejší vzduch dokáže zadržovat více vodní páry.

28. listopadu 2025 18:15

Použili bambusové lešení, teď mají na svědomí desítky mrtvých. Proč byl požár v Hongkongu tak ničivý?

Deník Shopaholičky

Povodně v Asii srí lanka indonésie

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

Povodně v Asii

Asie čelí katastrofálním povodním. Zasáhly miliony lidí, přes 1100 zabily

Srí Lanka a Indonésie nasadily své ozbrojené síly ve snaze pomoci obětem ničivých záplav, které si ve čtyřech asijských zemích vyžádaly již více než 1100 obětí. V posledních dnech byly kombinací tropických cyklón a silných monzunových dešťů postiženy miliony lidí na Srí Lance, ve značné části indonéské Sumatry, v Thajsku a v severní Malajsii.

před 2 hodinami

Summit NATO 2024 ve Washingtonu

FT: NATO zvažuje preventivní úder proti Rusku

Moskva považuje výroky nejvyššího vojenského představitele NATO o možnosti „preventivního úderu“ proti Rusku za extrémně nezodpovědné a za pokus o eskalaci konfliktu. Admirál Giuseppe Cavo Dragone pro Financial Times uvedl, že NATO zvažuje zintenzivnění své reakce na hybridní válčení ze strany Moskvy. Řekl také, že „preventivní úder“ by mohl být považován za „obrannou akci“.

Aktualizováno před 3 hodinami

Karel Havlíček Prohlédněte si galerii

Motorem růstu nemůže být stát, ale privátní sektor, řekl Havlíček. Vláda bude do Vánoc, věří Schillerová

Prezident Petr Pavel pokračuje v jednáních s nominanty na členy budoucí koaliční vlády, kterou mají tvořit hnutí ANO, SPD a Motoristé sobě. V pondělí na Hradě proběhly konzultace s dalšími třemi kandidáty z hnutí ANO: Karlem Havlíčkem, Alenou Schillerovou a Alešem Juchelkou. Hlava státu zároveň zopakovala své dřívější výhrady vůči poslanci Filipu Turkovi, čestnému prezidentovi Motoristů sobě.

před 3 hodinami

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině

Čtyři mrtví, 40 zraněných. Rusko jednání o míru nereflektuje, dál terorizuje Ukrajince

Ruský raketový útok na město Dnipro na východě Ukrajiny zabil čtyři lidi a čtyřicet zranil, oznámily tamní úřady. Neoficiální zprávy uvádějí, že při pondělním ranním úderu byla použita balistická střela. Záběry sdílené na internetu zachytily silnou explozi u dálnice a místní média informovala o zasažení či vážném poškození kancelářské budovy, obchodů a automobilů. Dnipro, které leží přibližně sto kilometrů od frontové linie, je častým terčem ruských útoků od zahájení plnohodnotné invaze v únoru 2022.

před 5 hodinami

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

EU vzkazuje Trumpovi: Putina za válečné zločiny na Ukrajině omilostnit nelze

Snaha Donalda Trumpa o dosažení míru na Ukrajině nesmí v žádném případě umožnit Vladimiru Putinovi vyhnout se odpovědnosti za válečné zločiny spáchané ruskými silami. Před touto hrozbou varoval vysoký představitel Evropské unie, který tak fakticky stanovil novou červenou linii pro jakoukoli mírovou dohodu.

před 6 hodinami

Zbyněk Stanjura

Schodek rozpočtu dosáhl 232,4 miliardy. Vláda v demisi věří v plnění cíle

Státní rozpočet České republiky vykázal na konci listopadu schodek ve výši 232,4 miliardy korun. Během posledního měsíce se tak deficit prohloubil o téměř 50 miliard korun. Informovalo o tom v pondělí Ministerstvo financí. Schválený deficit pro celý rok je přitom stanoven na 241 miliard korun. Zůstává tak otázkou, zda se vládě v demisi podaří stanovený cíl splnit, jelikož do limitu zbývá necelých devět miliard korun a například loni v prosinci deficit vzrostl o více než dvanáct miliard korun.

před 7 hodinami

Maduro, Nicolas

Trump dal venezuelskému prezidentovi ultimátum. Maduro ho odmítá, požaduje globální amnestii

Během nedávného telefonického rozhovoru údajně Donald Trump předložil venezuelskému prezidentovi Nicolási Madurovi ultimátum, aby se okamžitě vzdal moci. Venezuelský autoritářský lídr to měl odmítnout a místo toho požadoval „globální amnestii“ pro sebe a své spojence. Trump v neděli potvrdil, že rozhovor proběhl, a novinářům sdělil: „Neřekl bych, že to šlo dobře nebo špatně, byl to telefonát.“

před 7 hodinami

Vladimir Putin

Putin schválil rekordní rozpočet od dob Sovětského svazu. Na armádu půjde téměř polovina výdajů

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal zákon o rozpočtu na rok 2026 a následující tři roky. Schválený dokument počítá s příjmy ve výši 40,27 bilionu rublů a výdaji 44,06 bilionu rublů. Rozpočtový deficit se očekává ve výši 3,78 bilionu rublů, což odpovídá 1,6 % HDP. Dle dostupných informací ruských médií půjde 40 % rozpočtu na financování války a bezpečnosti Ruska.

před 8 hodinami

Súdán, ilustrační fotografie (Photo by Yusuf Yassir)

"Viděl jsem, jak přejíždějí zraněné lidi. Svědci promluvili o nejbrutálnější kapitole súdánské občanské války

Pád súdánského města Fášir (el-Fasher) po osmnáctiměsíčním obléhání ze strany paramilitárních Sil rychlé podpory (RSF) představuje obzvláště brutální kapitolu súdánské občanské války. Redaktoři BBC cestovali do uprchlického tábora Al-Dabbah, vzdáleného stovky kilometrů v poušti na severu Súdánu, v oblasti kontrolované súdánskou armádou, aby získali přímá svědectví od těch, kterým se podařilo uprchnout.

před 10 hodinami

Protesty v Gruzii, ilustrační fotografie.

BBC: Úřady v Gruzii použily proti demonstrantům chemickou látku z první světové války

Důkazy shromážděné BBC naznačují, že gruzínské úřady loni použily chemickou látku z éry první světové války k potlačení protivládních demonstrantů. Jeden z protestujících popsal pocit pálení po zasažení vodním dělem v hlavním městě Tbilisi, který se nedal ihned smýt. Demonstranti proti pozastavení snahy gruzínské vlády o vstup do Evropské unie si stěžovali i na další příznaky. Patřila mezi ně dušnost, kašel a zvracení, které přetrvávaly týdny.

před 11 hodinami

Maduro, Nicolas

Uprchl ze země? Maduro se po řadě spekulací objevil na veřejnosti

Venezuelský prezident Nicolás Maduro se v neděli poprvé po několika dnech objevil na veřejnosti, čímž ukončil spekulace, že uprchl ze země uprostřed narůstajícího napětí se Spojenými státy. Maduro, který se obvykle objevuje ve venezuelské televizi několikrát týdně, nebyl na veřejnosti viděn od středy, kdy zveřejnil video, na kterém se projíždí Caracasem. Tato absence vedla k intenzivním dohadům o jeho pobytu. V neděli se prezident objevil na výročním ceremoniálu předávání cen pro výběrovou kávu ve východní části Caracasu.

před 12 hodinami

Marco Rubio na zápase UFC 316

Naděje chřadnou. USA jednaly s Kyjevem o "zákazu" vstupu Ukrajiny do NATO

Jednání mezi delegacemi z Washingtonu a Kyjeva se konala v exkluzivním soukromém klubu Shell Bay skupiny Witkoff na jižní Floridě a byla popsána jako „tvrdá, ale velmi konstruktivní“. Účastníci jedli ukrajinský boršč, řepnou a zelnou polévku, která prý byla „velmi vydatná masem“, a holubtsi, tradiční masové a zelné závitky. Podávání těchto pokrmů bylo považováno za vítané uznání ukrajinské kultury, což je obratné diplomatické gesto ve snaze Spojených států přimět Ukrajinu ke kompromisu v mírové dohodě s Ruskem.

před 13 hodinami

včera

včera

včera

Senioři, ilustrační fotografie.

Důchodci musí být obezřetní. Podvodníci přišli s novou praktikou

Důchodci by se měli mít na pozoru. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) upozornila na nový způsob jednání podvodníků, kteří telefonují občanům jménem soukromých firem s tím, že jsou prý "pověřeni" kontrolou správnosti evidovaných dob pojištění pro výpočet starobního důchodu. Často se odvolávají i na údajné pověření od České národní banky (ČNB). 

včera

včera

Vladimir Putin

Putin přijme Witkoffa, potvrdil Kreml. Moskva odsoudila ukrajinskou operaci

Ruský prezident Vladimir Putin se příští týden setká s americkým mírovým vyjednavačem Steven Witkoffem, potvrdil Kreml. Moskva zároveň odsoudila ukrajinský útok na ropné tankery v Černém moři. Při námořní operaci byly zasaženy dvě lodě, které jsou považovány za součást ruské stínové flotily. 

včera

Ilustrační foto

Chat Control zavádí nebezpečný precedens. Evropská unie může ztratit soukromí

Rada EU schválila kompromisní verzi návrhu Chat Control. Povinné plošné skenování soukromé komunikace sice zmizelo, avšak právní rámec pro masový dohled zůstal zachován. Návrh umožňuje „dobrovolné“ monitorování zpráv i šifrovaných služeb, což vyvolává vážné obavy o ochranu soukromí a respekt k základním právům. Regulace míří na marginální skupinu pachatelů, ale její dopady mohou zasáhnout stovky milionů uživatelů v celé Evropské unii.

včera

Důvod je jediný. Fiala řekl, proč Babiš stále nemá vládu ve svých rukou

I stále ještě úřadující premiér Petr Fiala (ODS) čelí dotazům, proč Česko pořád nemá novou vládu, v jejímž čele by měl stanout Andrej Babiš (ANO). Důvod je podle Fialy jediný, vyřešit ho musí sám Babiš. Končící předseda vlády se také vyjádřil k problematice státního rozpočtu. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy