Policie vyšetřuje tragédii v Karlových Varech. Turistka přišla o život

Polská rodina, která si v uplynulých dnech vyrazila na dovolenou do Karlových Varů, se domů nevrátí kompletní. Osmačtyřicetiletá žena zemřela po pádu ze schodů u jednoho z místních hotelů. Případ vyšetřuje policie.
Tragédie se stala v úterý večer kolem 19. hodiny. Podle přivolaných záchranářů utrpěla cizinka zranění neslučitelná se životem. Okolnosti události vyšetřuje policie, která předběžně vyloučila cizí zavinění a nařídila zdravotní pitvu.
Podle informací webu novinky.cz byla osmačtyřicetiletá Polka v lázeňském městě na západě Čech s manželem a dítětem na dovolené. Údajně měla klopýtnout a zřítit se z točitého schodiště před hotelem. Padala přibližně z pěti metrů.
Hotelem, u kterého k tragédii došlo, celá záležitost otřásla. "Je to opravdu tragédie. Nesmírně nás mrzí, co se stalo. Událost šetří policie, se kterou spolupracujeme," uvedl manažer podniku David Vaněk podle zmíněného webu.
Americkou rockovou scénou otřásla smutná zpráva. Ve věku 59 let zemřel zpěvák David Roach, frontman oblíbené kapely Junkyard. V posledních měsících života se potýkal se zákeřnou rakovinou.
Zdroj: Lucie Podzimková