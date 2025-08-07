Policie vyšetřuje tragédii v Karlových Varech. Turistka přišla o život

Jan Hrabě

Jan Hrabě

7. srpna 2025 21:08

Policie ČR, ilustrační fotografie.
Policie ČR, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Polská rodina, která si v uplynulých dnech vyrazila na dovolenou do Karlových Varů, se domů nevrátí kompletní. Osmačtyřicetiletá žena zemřela po pádu ze schodů u jednoho z místních hotelů. Případ vyšetřuje policie. 

Tragédie se stala v úterý večer kolem 19. hodiny. Podle přivolaných záchranářů utrpěla cizinka zranění neslučitelná se životem. Okolnosti události vyšetřuje policie, která předběžně vyloučila cizí zavinění a nařídila zdravotní pitvu. 

Podle informací webu novinky.cz byla osmačtyřicetiletá Polka v lázeňském městě na západě Čech s manželem a dítětem na dovolené. Údajně měla klopýtnout a zřítit se z točitého schodiště před hotelem. Padala přibližně z pěti metrů. 

Hotelem, u kterého k tragédii došlo, celá záležitost otřásla. "Je to opravdu tragédie. Nesmírně nás mrzí, co se stalo. Událost šetří policie, se kterou spolupracujeme," uvedl manažer podniku David Vaněk podle zmíněného webu. 

