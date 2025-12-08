Tragický útok na ulici v Brně. Žena nepřežila, policie má podezřelého

V Brně došlo v pondělí dopoledne k vážnému trestnému činu. Žena, kterou útočník napadl a pobodal na ulici, zraněním podlehla. Podezřelého dopadla policie, která tragickou událost nadále vyšetřuje.
Policie o násilném činu informovala před 10. hodinou na sociální síti X. "Aktuálně zasahujeme v Brně v Mostecké ulici, kde došlo k napadení a pobodání ženy. Ta i přes snahu záchranářů na místě zemřela. Podezřelá osoba je v moci policie," uvedli strážci zákona.
Podle prvotních zjištění vyšetřovatelů se útočník a oběť znali. Napadení vyvrcholilo na ulici. Policisté zdůraznili, že žádné další nebezpečí nehrozí. Mostecká ulice je momentálně uzavřena pro městskou hromadnou dopravu.
Brněnský dopravní podnik upozornil cestující, že tramvajová linka 4 jede z centra jen po zastávku Tkalcovská a dále odklonem do zastávky Jugoslávská, kde je možné přestoupit do vozů náhradní autobusové dopravy.
Požár v nočním klubu v indickém státě Goa, který je velmi oblíbený pro svůj turistický ruch a noční život, usmrtil nejméně 25 lidí. Mezi oběťmi tragédie, ke které došlo kolem půlnoci v podniku Birch by Romeo Lane, bylo také několik turistů. Jedná se o populární koktejlový bar, restauraci a klub v Arpoře, v severní části regionu Goa.
Zdroj: Libor Novák