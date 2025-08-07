Počasí dělá sportovcům ze života peklo. Fotbal je pro mnohé nehratelný

Nadcházející Mistrovství světa ve fotbale v roce 2026, které se bude konat v USA, Kanadě a Mexiku, čelí vážným obavám kvůli extrémním vedrům. Letošní Club World Cup, který byl v USA jakousi generálkou na blížící se šampionát, ukázal, jakou hrozbu může horko pro zdraví fotbalistů představovat. Během červencového finále mezi Chelsea a PSG, které se odehrálo na stadionu MetLife v New Jersey, se hráči museli vyrovnat nejen se soupeřem, ale i s teplotami, které dosahovaly téměř 30 °C.
Trenér Chelsea Enzo Maresca označil podmínky za „nemožné“. Záložník Enzo Fernández přiznal, že ho v semifinále postihla únava a závratě, kvůli kterým musel jít k zemi. Podle odborníků může tělo při vysokých teplotách ztratit schopnost ochlazování, což může vést až k úpalu. Historie ukazuje, že to může mít i tragické následky. V roce 2020 například zemřel ragbista Keith Titmuss na následky přehřátí během tréninku.
Mezinárodní fotbalová federace FIFA čelí dlouhodobé kritice kvůli přeplněnému kalendáři zápasů. Odborová organizace FIFPRO, která zastupuje více než 66 000 profesionálních fotbalistů, upozorňuje, že tempo organizace turnajů je neudržitelné. Podle prezidenta FIFPRO Sergia Marchiho totiž FIFA postupuje výhradně podle ekonomických kritérií, bez ohledu na zdraví sportovců. I když FIFA tvrdí, že se dohodla s hráči na minimálním odpočinku, FIFPRO nebyla k jednání přizvána.
Podle pravidel FIFA sice mohou být v každém poločase chladicí přestávky, ale až při dosažení tzv. WBGT, tedy teploty vlhkého teploměru, 32 °C. Odborníci ovšem tvrdí, že tato hranice je příliš vysoká a dostatečně nezohledňuje fyzickou zátěž hráčů. Z toho důvodu byla pro letošní turnaj snížena na 28 °C, což odpovídá doporučením medicínských odborníků. V zápase mezi Benficou a Bayernem, který se odehrál 24. června v Charlotte, vystoupala teplota až na 40 °C. Hráč Benficy Andreas Schjelderup přiznal, že v takovém horku nikdy nehrál a považoval to za velmi nezdravé.
Změna rozpisu zápasů na večerní hodiny by sice mohla situaci vylepšit, ale narazila by na zájmy televizních společností. Počet zápasů na blížícím se mistrovství světa navíc naroste z 64 na 104, což ztěžuje koordinaci s miliony diváků v různých časových pásmech. Týmy se ale už nyní snaží ochlazovat pomocí ledových vest a ochlazovacích ventilátorů. Real Madrid dokonce trénuje ve speciálních stanech, aby si hráči zvykli na horko, a Chelsea zase používá vodní mlžení.
Podobné potíže se objevily i na Mistrovství světa v roce 1986 v Mexiku, kde většina zápasů začínala v poledne při teplotách přes 38 °C. Tehdy legendární Diego Maradona kritizoval organizátory s tím, že bez hráčů by žádná show nebyla. Dnes se stejná slova opakují. Organizace FIFPRO proto požaduje, aby FIFA začala přizpůsobovat plánování turnajů realitě oteplujícího se světa. Její generální tajemník Alex Phillips sice očekává, že FIFA po zkušenostech z letošního Club World Cupu přistoupí k větší flexibilitě, ale zároveň přiznal, že ji k tomu „nemáme sílu donutit“. Klíčovou otázkou proto zůstává, zda FIFA upřednostní zdraví hráčů, nebo byznys.
