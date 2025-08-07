Počasí dělá sportovcům ze života peklo. Fotbal je pro mnohé nehratelný

Libor Novák

7. srpna 2025 13:34

sport
sport Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Nadcházející Mistrovství světa ve fotbale v roce 2026, které se bude konat v USA, Kanadě a Mexiku, čelí vážným obavám kvůli extrémním vedrům. Letošní Club World Cup, který byl v USA jakousi generálkou na blížící se šampionát, ukázal, jakou hrozbu může horko pro zdraví fotbalistů představovat. Během červencového finále mezi Chelsea a PSG, které se odehrálo na stadionu MetLife v New Jersey, se hráči museli vyrovnat nejen se soupeřem, ale i s teplotami, které dosahovaly téměř 30 °C.

Trenér Chelsea Enzo Maresca označil podmínky za „nemožné“. Záložník Enzo Fernández přiznal, že ho v semifinále postihla únava a závratě, kvůli kterým musel jít k zemi. Podle odborníků může tělo při vysokých teplotách ztratit schopnost ochlazování, což může vést až k úpalu. Historie ukazuje, že to může mít i tragické následky. V roce 2020 například zemřel ragbista Keith Titmuss na následky přehřátí během tréninku.

Mezinárodní fotbalová federace FIFA čelí dlouhodobé kritice kvůli přeplněnému kalendáři zápasů. Odborová organizace FIFPRO, která zastupuje více než 66 000 profesionálních fotbalistů, upozorňuje, že tempo organizace turnajů je neudržitelné. Podle prezidenta FIFPRO Sergia Marchiho totiž FIFA postupuje výhradně podle ekonomických kritérií, bez ohledu na zdraví sportovců. I když FIFA tvrdí, že se dohodla s hráči na minimálním odpočinku, FIFPRO nebyla k jednání přizvána.

Podle pravidel FIFA sice mohou být v každém poločase chladicí přestávky, ale až při dosažení tzv. WBGT, tedy teploty vlhkého teploměru, 32 °C. Odborníci ovšem tvrdí, že tato hranice je příliš vysoká a dostatečně nezohledňuje fyzickou zátěž hráčů. Z toho důvodu byla pro letošní turnaj snížena na 28 °C, což odpovídá doporučením medicínských odborníků. V zápase mezi Benficou a Bayernem, který se odehrál 24. června v Charlotte, vystoupala teplota až na 40 °C. Hráč Benficy Andreas Schjelderup přiznal, že v takovém horku nikdy nehrál a považoval to za velmi nezdravé.

Změna rozpisu zápasů na večerní hodiny by sice mohla situaci vylepšit, ale narazila by na zájmy televizních společností. Počet zápasů na blížícím se mistrovství světa navíc naroste z 64 na 104, což ztěžuje koordinaci s miliony diváků v různých časových pásmech. Týmy se ale už nyní snaží ochlazovat pomocí ledových vest a ochlazovacích ventilátorů. Real Madrid dokonce trénuje ve speciálních stanech, aby si hráči zvykli na horko, a Chelsea zase používá vodní mlžení.

Podobné potíže se objevily i na Mistrovství světa v roce 1986 v Mexiku, kde většina zápasů začínala v poledne při teplotách přes 38 °C. Tehdy legendární Diego Maradona kritizoval organizátory s tím, že bez hráčů by žádná show nebyla. Dnes se stejná slova opakují. Organizace FIFPRO proto požaduje, aby FIFA začala přizpůsobovat plánování turnajů realitě oteplujícího se světa. Její generální tajemník Alex Phillips sice očekává, že FIFA po zkušenostech z letošního Club World Cupu přistoupí k větší flexibilitě, ale zároveň přiznal, že ji k tomu „nemáme sílu donutit“. Klíčovou otázkou proto zůstává, zda FIFA upřednostní zdraví hráčů, nebo byznys.

5. srpna 2025 14:04

Jak se změní tepoty v příštích letech? To, co dnes máme za extrémní vedra, bude brzy chladné počasí

Související

Více souvisejících

Počasí Fotbal

Aktuálně se děje

před 59 minutami

sport

Počasí dělá sportovcům ze života peklo. Fotbal je pro mnohé nehratelný

Nadcházející Mistrovství světa ve fotbale v roce 2026, které se bude konat v USA, Kanadě a Mexiku, čelí vážným obavám kvůli extrémním vedrům. Letošní Club World Cup, který byl v USA jakousi generálkou na blížící se šampionát, ukázal, jakou hrozbu může horko pro zdraví fotbalistů představovat. Během červencového finále mezi Chelsea a PSG, které se odehrálo na stadionu MetLife v New Jersey, se hráči museli vyrovnat nejen se soupeřem, ale i s teplotami, které dosahovaly téměř 30 °C.

před 1 hodinou

Palestina

EU přitvrzuje rétoriku: Dění v Pásmu Gazy připomíná genocidu

Nejvyšší představitelka Evropské komise, Teresa Ribera, označila současné dění v Pásmu Gazy za něco, co „velmi připomíná“ genocidu. Jde o jedno z dosud nejostřejších vyjádření z Bruselu k válce, která začala teroristickým útokem Hamásu 7. října 2023.

před 2 hodinami

Donald Trump

Trumpova celní strategie brzy narazí, varují experti

Neúnavné používání cel americkým prezidentem Donaldem Trumpem, jehož cílem je přinutit zahraniční partnery k výhodným dohodám, se brzy setká s realitou mezinárodní geopolitiky. Podle poradců je Trumpovo odhodlání výrazně stupňovat ekonomickou válku proti Rusku v reakci na válku na Ukrajině skutečné a hrozba uvalení rozsáhlých cel na Indii se brzy stane realitou. Současně se ale blíží termín prodloužení obchodního příměří s Čínou, druhou největší ekonomikou světa, což vyžaduje opatrnější postup Bílého domu.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Dovoz a vývoz zboží

V USA začala platit Trumpova cla uvalená na desítky zemí

Nově zavedená cla amerického prezidenta Donalda Trumpa právě vstoupila v platnost. Jde o další vlnu cel, která se dotýká desítek obchodních partnerů Spojených států. Vzhledem k rozsahu a výši cel by se tato událost mohla stát nejvýraznější změnou v globální ekonomice za téměř celé století. Tyto kroky navazují na několik měsíců bilaterálních jednání, z nichž některá zabránila ještě vyšším poplatkům.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

včera

včera

Ilustrační fotografie.

Plzeň čeká v play-off Ligy mistrů Salcburk či Bruggy, Olomouc by jela na sever. Co Sparta?

V pondělí se ve švýcarském Nyonu losovala další fáze evropských fotbalových pohárů a kromě dosavadních českých účastníků Plzně, Ostravy a Sparty tento los zajímal poprvé v této sezóně i Olomouc. Zatímco Viktorii Plzeň může čekat v případě postupu přes Glasgow Rangers ve 4. předkole Ligy mistrů Salcburk nebo Bruggy, což z nabízených možností byla ta papírově nejsnazší, Olomouc naopak bude muset v boji o Evropskou ligu překonat nepříjemného severského soupeře, ať už se bude jednat o švédské Malmö nebo o dánský FC Kodaň. V bojích o Konferenční ligu se pak nově kromě Sparty nachází po neúspěchu s Legií Varšava i Baník Ostrava. Pokud ten přejde přes Austrii Vídeň, bude ho čekat Lugano nebo Cejle. Pražané se pak v případě postupu přes Ararat-Armenia budou moct připravovat na někoho z dvojice FC Riga-Beitar Jeruzalém.

včera

včera

včera

AC Sparta Praha, stadion na Letné

Sparta odčinila prohru v Kazachstánu, Aktobe doma přehrála 4:0. Ostrava v Polsku prohrála

Jakkoli po nevydařeném úvodním zápase v Kazachstánu ani první půle domácí odvety nevypadala nejlépe a sparťanští fotbaloví fanoušci už pomalu propadali skepsi a depresím, nakonec dobývání zaparkovaného kazašského autobusu skončilo v 57. minutě, kdy odstartovala sedmiminutovka, během níž se sparťanům podařilo vstřelit hned tři branky. V závěru na konečných 4:0 upravil Rrahmani a Pražané se tak mohou nyní připravovat na dalšího nevyzpytatelného soupeře Ararat-Armenie. Ve třetím předkole Konferenční ligy se představí i Baník Ostrava, protože nezvládl 2. předkolo Evropské ligy, v němž nezvládl dvojzápas s Legií Varšava. Po domácí remíze 2:2 totiž venku prohrál 1:2 poté, co v závěru David Buchta neproměnil penaltu.

včera

Teroristé Hamásu

Utajený svět Hamásu: Kde bere peníze a jak vyplácí tisíce úředníků?

Ačkoliv je vojenská síla Hamásu po téměř dvou letech války výrazně oslabena, hnutí dokáže stále tajným způsobem vyplácet platy 30 000 státním zaměstnancům. Celková částka se pohybuje kolem 7 milionů dolarů. BBC hovořila s několika zaměstnanci, kteří potvrdili, že v posledním týdnu dostali zhruba 300 dolarů. Jedná se o platy, které tvoří jen zlomek původní mzdy a vyplácejí se přibližně každých 10 týdnů.

včera

Donald Trump

Mimořádná zpráva Trump uvalil cla na Indii za to, že nakupuje ruskou ropu

Prezident Donald Trump oznámil, že na indický dovoz do Spojených států uvalí další clo ve výši 25 %. Je to reakce na to, že Indie nakupuje ruskou ropu. Tento krok představuje eskalaci obchodní války s Dillí a je to zároveň první případ, kdy Trump uvalil tzv. druhotné sankce na zemi, která podle USA pomáhá financovat ruskou válečnou mašinérii.

včera

včera

včera

Karol Nawrocki

Nemusí se shodnout, ale konflikty musí skrýt. Nawrocki a Tusk potřebují Poláky vést, ne rozdělovat

Karol Nawrocki se stává novým prezidentem Polska. Jeho nástup do úřadu představuje zásadní hodnotový střet s vládou Donalda Tuska. Zatímco premiér prosazuje liberální a proevropský kurz, konzervativní prezident staví na národní suverenitě a tradičních hodnotách. V čase rostoucího ruského tlaku však Polsko potřebuje politickou soudržnost. Osobní vztah mezi Tuskem a Nawrockim může rozhodnout o síle státu i regionální bezpečnosti.

včera

Prezident Trump

Proč je Trump tak nevyzpytatelný? Server odhalil tajemství jeho komunikace

Letos v květnu prezident Donald Trump v pořadu Meet the Press nevyloučil, že by mohl k anexi Grónska použít vojenskou sílu. Mnozí tak byli znovu zaskočeni jeho nepředvídatelnou politickou rétorikou, která se za deset let jeho působení na veřejnosti nezměnila. Jeho dřívější narážky na koupi ostrova, například fotomontáže s Trump Tower, ukazují na to, jakým způsobem kombinuje provokaci, ironii i možný budoucí záměr.

včera

Litva žádá NATO o pomoc. Na obranu před ruskými drony chce i experimentální zbraně

V souvislosti s pokračujícími ruskými útoky na Ukrajinu a rostoucím rizikem podobných incidentů podél východní hranice NATO požádala Litva alianci o pomoc. Litva chce posílit svou protivzdušnou obranu poté, co se na jejím území zřítil bezpilotní letoun s výbušninami.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy