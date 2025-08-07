Utrpení, které svět nevidí. Lékař popsal, co se odehrává v nemocnicích v Pásmu Gazy

Americký pediatr Tom Adamkiewicz, který působí v nemocnici Nasser v Gaze, vyzval zvláštního vyslance Donalda Trumpa, aby se přijel na místo osobně přesvědčit o katastrofální situaci. V rozhovoru pro Sky News uvedl, že většina pacientů v nemocnici vykazuje známky podvýživy. Podle něj "mnoho dětí během dne doslova omdlévá". Adamkiewicz, který v těžkých podmínkách pracuje s místními kolegy, dodal, že situace je obzvlášť složitá, protože podvýživou trpí i chronicky nemocné děti.
Lékař zároveň vyjádřil obdiv k odolnosti a obětavosti svých kolegů, kteří často "nemohli jíst celý den" a "jsou vyhublí". Upozornil na to, že ceny v Gaze jsou "naprosto šílené" a kilogram masa nebo cukru stojí v přepočtu 100 dolarů. Podle něj takové ceny znemožňují většině lidí si jídlo dovolit. "Pokud někdo tvrdí, že je dostatek potravin, nevyjadřuje to realitu těchto naprosto šílených cen," uvedl Adamkiewicz a dodal, že se jedná o "naprosto nehumánní situaci".
Adamkiewicz popsal, jaké utrpení vidí v nemocnici. Podle něj mezi zraněnými chlapci ve věku 11 až 13 let byli i ti s "masivními střelnými ranami". Na otázku, zda v Gaze panuje hladomor, odpověděl: "To je naprostá lež. To není pravda, protože jsem to viděl na vlastní oči." S emocemi v očích se proto obrátil přímo na Trumpova vyslance Steva Witkoffa: "Rád bych, aby sem pan Witkoff přijel a mluvil se mnou tváří v tvář, a já mu ukážu, co tady vidíme. Pane Witkoffe, prostě sem přijďte hned teď."
Podle Integrované fáze bezpečnosti potravin (IPC), přední světové autority, vedla válka mezi Izraelem a Hamásem k "nejhoršímu scénáři hladomoru" v oblasti, kde žijí asi dva miliony lidí. Steve Witkoff, který se snaží ukončit 22 měsíců trvající konflikt, se včera setkal s izraelskými představiteli, aby jednal o situaci v Gaze.
Mezinárodní organizace, včetně Světového potravinového programu (WFP), dlouhodobě varují, že humanitární pomoc, která se do Gazy dostává, stále nestačí. I přes prohlášení Izraele o denních přestávkách v bojích a zřízení nových koridorů, je dodávka pomoci hluboko pod potřebami obyvatel. Podle WFP čelí podmínkám podobným hladomoru půl milionu lidí a 90 tisíc žen a dětí potřebuje speciální výživu.
Lékařka Salha z nemocnice al Awda na severu Gazy potvrdila kritickou situaci. "Dříve jsme se starali o 200 žen a dětí denně, teď je to přes 2 000. Jednoduše to nezvládáme. Podvýživa ničí matky a novorozence," uvedla. Podle jejích slov se dramaticky zvýšil počet císařských řezů a potratů a lékaři se potýkají s nedostatkem základních zásob pro novorozence. "Naši kolegové minulý týden kolabovali na pohotovosti kvůli hladu, zatímco pracovali nonstop, aby se postarali o pacienty. Toto je humanitární katastrofa," dodala Salha.
